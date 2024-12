Gefälschte Geschichte: Nach der großen Flut von 1802 n. Chr. wurde eine neue Wurzelrasse geschaffen!

Kurz nachdem sich das Hochwasser gelegt und die Eiskuppel errichtet hatte, wurden alle Menschen, die vor der Flut in den unterirdischen Städten Zuflucht gefunden hatten, auf der Erdoberfläche angesiedelt, darunter auch 5 m große tatarische Altweltriesen, die immer noch die Kontrolle über die Verwaltung der Erdenangelegenheiten hatten. Von Gorgi Shepentulevski

Tatarische Riesen liefen frei unter uns auf der Erde, bis 1900 der Machtwechsel hier auf der Erde stattfand, von den Riesen der Alten Welt unter der Führung Alexanders des Großen zur Neuen Weltordnung, die von Satan regiert wurde.

Nach dem Machtwechsel zogen sich 5 m große Riesen in das Alexanderland und in die unterirdischen Megastädte zurück.

Und dann, ab etwa 1820, wurde neben der weißen Rasse, die aus unterirdischen Städten hervorging, und zum ersten Mal neben den Indianern auch eine neue weiße Haut-Wurzelrasse von Menschen in Amerika, Aborigines in Australien, Maui in Neuseeland und der Rest der Bevölkerung der pazifischen Nationengeschaffen.

Daher sind fast alle heutigen Menschen in den letzten 200 Jahren nach der großen Flut von 1802 n. Chr. neu geschaffene Menschen, und aus diesem Grund wissen wir nichts über die Welt vor der Flut und wissen auch nicht, dass die große Flut jemals stattgefunden hat um in unser kollektives Gedächtnis aufgenommen zu werden, damit wir in unserer mündlichen Überlieferung darüber sprechen und es von einer Generation zur nächsten weitergeben können!

Heutzutage, weil die Menschen solch ein katastrophales Ereignis, das sich erst vor 222 Jahren ereignete, nicht mehr miterlebt haben, werden sie, wenn ihnen jemand davon erzählt, über ihn lachen, weil dieses Ereignis nirgends in den gefälschten Geschichtsbüchern erwähnt wird, die nach der großen Flut geschrieben wurden in den letzten 200 Jahren versucht, die Massen mit gefälschten fiktiven Geschichten über eine neu erfundene Geschichte aufzuklären, die nie stattgefunden hat.

Wir sind eine neue Wurzelrasse, die nach der großen Flut von 1802 n. Chr. von Grund auf neu gegründet wurde, als alles durch die Flut zerstört und das Gelände geräumt wurde.

Wir wissen nichts über die Zeit vor der Sintflut, einfach weil wir damals noch nicht existierten und weil wir eine brandneue Wurzelrasse sind, hätten uns die Herrscher der Welt alles erzählen können und wir hätten ihnen geglaubt, wie es nun der Fall ist.

Wir wissen also nichts über alles, was vor der großen Flut von 1802 n. Chr. auf der Welt existierte, weil es bereits vor der aufgezeichneten Geschichte existierte und alle vor der Katastrophe geschriebenen Aufzeichnungen durch die Sintflut im Laufe der Zeit von riesigen Tsunamis zerstört wurden, wobei der erste 300 m hoch war, der zweite jedoch 600 m hoch war.

Wenn ein Mensch das mündlich von einer Generation zur nächsten weitergegebene Familienerbe seiner Vorfahren zurückverfolgt, wird er höchstens 150 Jahre zurückgehen, da fast alle Menschen auf der heutigen Welt nach der großen Sintflut neu geschaffene Stammrassen sind, nämlich die Alte Welt.

Wenn jemand denkt, dass er den Stammbaum seiner Familie über mehr als 222 Jahre zurückverfolgen kann, bedeutet das, dass Sie alles über die große Flut von 1802 n. Chr. wissen sollten, die Ihre Vorfahren überlebt und mit eigenen Augen gesehen und die schreckliche Erfahrung gemacht haben. Wenn nicht, gehören Sie genau wie der Rest von uns zur Neuen Wurzelrasse.

Das bedeutet, dass wir die große Flut von 1802 n. Chr. nicht gesehen und erlebt haben, weil wir nach der großen Flut eine neu geschaffene Wurzelrasse waren und KEINE kollektive Erinnerung an die große Flut haben.

Die Leute denken vielleicht, wir hätten keine Erinnerung an die große Flut, weil sie nicht stattgefunden hat, aber andererseits haben wir vor Ort Beweise dafür gesehen, dass die große Flut Spuren hinterlassen hat.

Wir sahen Gebäude, die zur Hälfte im Schlamm begraben waren, der durch die große Überschwemmung verursacht wurde, als das Wasser zurückging, wir sahen überall auf der Welt Binnenmeere mit Salzwasser, die durch die große Überschwemmung aufgefüllt wurden, und wir sahen karges Land ohne jegliche Vegetation die Welt, die von der großen Flut verwüstet wurde. Wir haben das alles gesehen, weil wir alle nach der großen Flut von 1802 n. Chr. erschaffen wurden und auf einer bereits verwüsteten Erde leben sollten, ohne jede Erinnerung daran, was davor passiert ist.

Im 19. Jahrhundert wurden Schlammflutgebäude ausgegraben, die von der großen Überschwemmung im Jahr 1802 n. Chr. begraben wurden.

