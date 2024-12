Giftige Menschen könnten sich aufgrund gemeinsamer Vorfahren zu Reptilien entwickeln

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass giftige Menschen eines Tages Realität werden könnten. Die Schlagzeile löst die Reaktion aus: „Sind sie nicht schon giftig?“

Wenn man beispielsweise Politikern beim Reden zuhört, bekommt man den Eindruck, dass bösartige Reptilien heute in Regierungsämtern sitzen könnten. Wen würde das an dieser Stelle überraschen?

Aber im Ernst: Es geht zurück auf unsere frühe Vergangenheit, als Menschen und Reptilien einen gemeinsamen Vorfahren hatten.

Heute gibt es Tausende giftiger Tiere, sowohl Reptilien als auch einige Säugetiere. Spitzmäuse und einige Maulwürfe sind beispielsweise giftig. Im Gegensatz zu vielen Giftschlangen ist das Gift von Säugetieren wässrig, verdünnt und reichlich vorhanden.

„… das Speichelgewebe der meisten Säugetiere produziert große Mengen sehr verdünnter Mischungen, während die Giftdrüsen von Schlangen hochkonzentrierte Mischungen verschiedener Gifte produzieren“, schrieben die Wissenschaftler aus Japan und Australien.

Nachdem die Wissenschaftler Tausende von Genen untersucht hatten, die mit der Giftproduktion in Zusammenhang stehen, entdeckten sie, dass in Speicheldrüsen und Giftdrüsen dieselben Gene und physikalischen Mechanismen am Werk sind.

Obwohl Menschen derzeit keine giftigen Proteine ​​absondern, könnten sie das mit der Zeit tun. Schlangen sind in dieser Hinsicht jedoch viel weiter entwickelt und setzen ihr starkes Gift nur sparsam ein.

Menschenbisse – bereits gefährlich

Auch ohne Gift ist ein menschlicher Biss gefährlich, wie Sie vielleicht als Kind auf die harte Tour gelernt haben. Die Mayo Clinic gibt an, dass ein menschlicher Biss gefährlicher sein kann als ein Tierbiss, da in unserem Mund ständig Bakterien und Viren vorhanden sind.

Häufig ist nach einem menschlichen Biss eine Tetanusimpfung erforderlich. Die Entwicklung eines Giftes scheint daher überflüssig.

Andererseits gibt es zahlreiche antike Geschichten über Mensch-Schlange-Hybriden, und das Wort „Gift“ könnte von Venus, der römischen Liebesgöttin (griechisch Aphrodite), abgeleitet sein. Ihre erregenden Reize wurden zum Synonym für Gift.

Aus dem lateinischen venemum, das „magischer Zauber, starke Droge“ bedeutet, wurde später „tödliche Substanz, Gift“.

„Die Bedeutung von ‚Gift‘ erscheint im Altfranzösischen in der Form venim , die im Mittelenglischen als venim oder venom übernommen wurde . Oh, Venus, du listige Göttin. Da fragt man sich, was sie sich bei diesem Muschelbild nur denkt“, schreibt Merriam-Webster.

Wie wir alle wissen, können manche in der Kunst der Liebe bereits Gift sein.

Giftige Menschen, die Winterschlaf halten

Kürzlich haben Wissenschaftler auch herausgefunden, dass Menschen möglicherweise auch Winterschlaf halten können .

In ferner Vergangenheit hielten frühe Menschen wahrscheinlich Winterschlaf, wie Untersuchungen an ihren versteinerten Überresten zeigen. All dies geht auf unsere Vorfahren, die Säugetiere, zurück.

So hielten Neandertaler einst gemeinsam mit Höhlenbären Winterschlaf, um den harten Wintern zu entgehen. Das heißt allerdings nicht, dass sie besonders gut im Winterschlaf waren, wie Anzeichen von saisonaler Unterernährung und Krankheiten belegen.

Heute können Ärzte bei Patienten einen Zustand der Erstarrung herbeiführen , während sie operiert werden. In Zukunft könnte unsere Fähigkeit zum Winterschlaf es unserer Spezies ermöglichen, die Erde für lange Reisen ins All zu verlassen.

Dieses Thema ist auch Thema des Science-Fiction-Klassikers 2001: Odyssee im Weltraum aus dem Jahr 1968 , der vor kurzem wegen der überall auftauchenden Monolithen für Aufsehen sorgte.

Unsere Wirbelsäule verdanken wir den Schlammschluckern der Antike

Wenn man bedenkt, wie weitläufig der Mensch mit anderen Arten verwandt ist, fragt man sich, welche anderen Merkmale wir entwickeln könnten. Schließlich haben wir viele entfernte Verwandte. Wenn wir noch weiter zurückgehen, führen wir unsere Abstammung auf Lebewesen zurück, die in den Ozeanen lauern.

Manche Menschen verdanken ihren Rückgrat diesen Kreaturen, während andere offenbar noch daran arbeiten. Man weiß einfach, dass die Menschen ohne Rückgrat eher giftig werden.

Vor Millionen von Jahren bewegten sich Lebewesen, die wie der Roomba der Meere aussahen, auf dem Meeresboden. Gepanzerte, am Boden lebende Fische namens Osteostracans (was „Knochenschild“ bedeutet) schluckten vor etwa 400 Millionen Jahren Schlamm ohne Kiefer. Im Inneren hatten sie ein primitives, knöchernes inneres Endoskelett.

Diesen bescheidenen Anfängen haben wir laut Wissenschaftlern Knochen und Wirbel zu verdanken, die wie Energiebatterien dienten und es uns ermöglichten, unbeholfen an Land zu gelangen.

Da sie sich in seichten Gewässern bewegten, wo die Meereswellen brachen, halfen ihnen Knochen möglicherweise dabei, der Brandung standzuhalten. Ein zusätzlicher Vorteil war, dass sie dank der daraus resultierenden Energiereserven die Gegend erkunden und schließlich an Land gehen konnten. Von dort aus führte die Evolution zu Amphibien, Reptilien, Vögeln und giftigen Säugetieren.

Älteste entfernte Verwandte

Wenn wir noch weiter zurückgehen, können wir eine Simulation eines unserer frühesten erkennbaren Vorfahren sehen, Pikaia gracilens , ein ausgestorbenes kleines Chordatier aus dem Mittelkambrium, der „Zeit des frühen Lebens“. Es sieht aus wie ein gleitender Aal mit einem primitiven Vorläufer der Wirbelsäule, der sogenannten Chorda dorsalis, einem flexiblen Stützstab.

Der Zeitraum vor über 500 Millionen Jahren war durch eine Welle evolutionärer Veränderungen gekennzeichnet, die als „Kambrische Explosion“ bezeichnet wird.

Das alles ist ein wenig demütigend, aber auch eine wichtige Lektion darüber, wie eng alle Arten miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Mögen wir diese Lektion lernen, bevor wir uns zu giftigen Menschen entwickeln.

