Pulsierende „Energiekugel“ von ABC News-Filmteam in New Jersey aufgenommen: „Keine Ahnung, was das ist“ (Videos)

Ein Filmteam von ABC News war fassungslos, als ihre Kameras Aufnahmen einer leuchtenden, pulsierenden Lichtkugel am Himmel über New Jersey machten.

Das als „Energiekugel“ beschriebene Phänomen schien mit einem unheimlichen Glühen zu schweben und zu pulsieren, was sogar erfahrene Journalisten sprachlos machte.

In einem seltenen Eingeständnis erklärte der Sender, man habe „keine Ahnung“, was das Objekt sein könnte, was zu Intrigen und Spekulationen führte.

„Ist es ein natürliches Phänomen? Das könnte es sein“, sagte ABC-Reporterin Toni Yates.

„Aus diesem Grund bitten jetzt so viele Gemeinden die Bürger darum, sich zu melden und ihnen oder Experten ihre Videos zuzusenden, die vielleicht herausfinden können, was wir am Himmel sehen.“

Einwohner von New Jersey berichten von Sichtungen riesiger, „autogroßer“ Drohnen, die durch den Himmel schwirren, und von leuchtenden Kugeln, die sich scheinbar in flugzeugähnliche Formen verwandeln.

Diese unerklärlichen Luftphänomene lösen in aller Welt Besorgnis aus und viele fragen sich, ob sie es hier mit hochentwickelter Technologie, experimentellen Flugobjekten oder der Verwirklichung des Projekts Blue Beam zu tun haben.

Laut einem vom Heimatschutzministerium unterrichteten Staatsabgeordneten verfügen diese Drohnen über hochentwickelte Fähigkeiten, darunter die Fähigkeit, der Entdeckung durch Hubschrauber und Funksignale zu entgehen.

Als Reaktion darauf fordern die Kongressabgeordneten Chris Smith und Jeff Van Drew aus New Jersey das Militär auf, einzugreifen und die Drohnen abzuschießen.

Van Drew deutete sogar eine mögliche Verbindung zum Iran an und spekulierte, die Drohnen könnten von einem Mutterschiff vor der Küste gestartet werden, das Pentagon hat diese Behauptung allerdings zurückgewiesen.

Gouverneur Phil Murphy hat seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, Bundeskräfte zur Neutralisierung der Drohnen einzusetzen, wenn deren Herkunft weiterhin unbekannt bleibt.

🚨BREAKING: „We Have No Idea What It Is“

A film crew for ABC news were shocked by the appearance of this glowing ‚Energy Orb‘ of light in New Jersey. These are the ones that interest me more than the drones.

Why are the orbs in play? pic.twitter.com/sJwq3umEcB

— Jay Anderson (@TheProjectUnity) December 14, 2024