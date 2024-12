Anhänger der Theorie der Flachen Erde erkennen, dass sie „falsch liegen“, nachdem sie in die Antarktis gereist sind (Videos)

Ein Internetheoretiker, der in mehreren Dokumentarfilmen über die „Flache der Erde“ aufgetreten ist, gab zu, dass er Unrecht hatte.

„Okay Leute, manchmal liegt man im Leben falsch“, sagt ein beliebter Anhänger der Flache-Erde-Theorie.

Es ist eine erfrischende Abwechslung, wenn man Internettheoretikern zuhört, die angesichts der überwältigenden Beweislage eingestehen, dass sie endlich Unrecht haben.

Es ist verrückt anzunehmen, dass es immer noch Anhänger der Flache-Erde-Theorie gibt. Ob sie den Unsinn, den sie von sich geben, auch glauben, ist allerdings eine ganz andere Frage. Der NASA- Kritiker Jeran Campanella hat sich jedoch zu der Frage geäußert, ob die Erde eine Kugel sei.

Auf dem YouTube -Kanal „The Final Experiment“ erzählt er von seinem Flug in die Antarktis für 35.000 US-Dollar, obwohl es den Anschein hat, als seien die Kosten für die Reise von einem „Glober“ übernommen worden – so nennen Anhänger der „Flachen Erde“ jemanden, der glaubt, dass die Erde rund ist.

Die Theorie beinhaltet eine Reise in die Antarktis, um zu beweisen, dass es keine Mitternachtssonne gibt, da es auf einer flachen Erde unmöglich wäre, dass die Sonne 24 Stunden am Tag am Himmel steht … was, wie wir alle wissen, im Sommer der Fall ist.

„Okay Leute, manchmal liegt man im Leben falsch “, sagt Campanella, der seinen eigenen YouTube-Kanal Jeransim betreibt.

„Ich dachte, dass es keine 24-Stunden-Sonne gibt, tatsächlich war ich mir dessen ziemlich sicher, aber ich respektiere Will Duffy [den ‚Glober‘, der seine Reise bezahlt hat] dafür, dass er ein anständiger Kerl ist – zumindest in der Hinsicht, dass er immer wieder sagte, dass es wahr sei, während ich immer wieder sagte, dass es nicht stimmt.“

„Er sagte: ‚Wenn du gehen willst, bringe ich dich‘ und brachte mich hierher … und es ist eine Tatsache, dass die Sonne im Süden um Sie herumkreist. Was das also bedeutet, müsst ihr selbst herausfinden.“

Campanella, der in mehreren Dokumentarfilmen über die Scheibe der Erde aufgetreten ist , fuhr fort: „Hören Sie nicht auf meine Überzeugungen oder meine Meinung, das sollte Ihnen egal sein – aber Sie sollten zumindest akzeptieren können, dass die Sonne, soweit sie den südlichen Kontinent umkreist, genau das tut, was diese Leute gesagt haben.“

„Das war’s also. Mir ist klar, dass man mich allein für diese Aussage als Lockvogel bezeichnen wird. Und wissen Sie was, wenn man ein Lockvogel ist, weil man ehrlich ist, dann ist das eben so. Ich habe ehrlich geglaubt, dass es keine 24-Stunden-Sonne gibt… und jetzt glaube ich ehrlich, dass es sie gibt. Das ist alles.“

Was also ist ein Lockvogel?

Ein Benutzer im Forum der Flat Earth Society erklärte: „Nun, wenn man es aus der Sicht eines FEer [Flacherde-Anhängers] betrachtet, geben Sie sich als REer [Runderdeer] aus, um die „Wahrheit“ einer FE [flachen Erde] zu untergraben und andere auf die RE [runde Erde]-Seite zu locken. Das würde Sie zu einem Lockvogel machen. Sie wissen, dass die Welt flach ist, und doch versuchen Sie, das zu untergraben, indem Sie die Welt als rund bezeichnen.“

Auf Reddit reagierten Benutzer auf das Experiment. Einer schrieb: „Ich habe den Verdacht, dass die Anhänger der Theorie der flachen Erde das nur machen, damit die Leute eines Tages so verärgert über sie sind, dass sie einen Gratisflug ins All anbieten, nur um ihnen das Gegenteil zu beweisen.“

Ein anderer fügte hinzu: „Hier sehe ich einen Großteil der Erklärung für die ‚prominenten‘ Flache-Erde-Verfechter. Es geht nicht wirklich darum, zu beweisen, dass die Erde flach ist. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erregen und alles, was damit einhergeht. In gewisser Weise sind sie fast wie Hochstapler.“

So, da habt ihr es, Leute.

Wie wir alle wissen, ist die Erde doch rund.

Hut ab vor den Menschen die erkannt haben, dass Ihr Glauben der Flachen Erde durch ein einfaches Experiment widerlegt worden ist, anstatt am Computer aus der Ferne an einer Theorie nachzuhängen, hatten sie den Mut vor Ort ihren eigene Glauben durch Wissen und Beobachtung zu überprüfen. Respekt!

P.S. Es zeigt sich weiterhin; es gibt KEIN militärisches Sperrgebiet und keine Eiswand in der Antarktis, dass alles existiert nur in den Internettheorien.

Video:

Video:

In diesem Video gehen die Reisenden auf die wirre Theorie ein, sie seien gar nicht in der Antarktis, sondern es sei alles ein Green Screen und sie seien in einem Studio.

Video.

https://www.youtube.com/watch?v=in0B1OQG3-M