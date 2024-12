Mann überlebt den „tödlichsten Job der Welt“, der einem 30 Jahre Lebenszeit kosten oder auf der Stelle den Tod bringen kann (Video)

Dara Tah sagte, die am Berg Ijen arbeitenden Menschen seien ein Haufen „unglaublich starker Menschen“.

Sie denken vielleicht, dass Ihr Job hart ist, aber Sie werden ihn wahrscheinlich mit ganz neuem Stolz zu schätzen wissen, wenn Sie sehen, welchen Gefahren sich manche Menschen aussetzen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Sogar Draufgänger Dara Toh atmete erleichtert auf, nachdem er seine Probeschicht bei den Schwefelbergarbeitern beendet hatte, die am indonesischen Berg Ijen Tag für Tag ihr Leben riskieren.

Der YouTuber ist um die Welt gereist, um die „tödlichsten“ , „verfluchtesten“ und „ verseuchtesten“ Inseln zu besuchen.

Seine 570.000 Abonnenten wissen also, dass er einen starken Magen hat. Aber selbst er hatte „Schwierigkeiten“, als er versuchte, mit den Arbeitern mitzuhalten, die einen der tödlichsten Jobs der Welt haben.

In seinem neuesten Video erklärte Dara, er sei mit seinem Freund und Content-Erstellerkollegen Matt James nach Indonesien geflogen , um den Schwefelabbau selbst auszuprobieren.

Der Ire sagte: „Die Arbeiter hier müssen gegen giftige Gase ankämpfen, die aus dem Vulkan austreten. Manche dieser Gase können zum sofortigen Tod führen, andere wiederum scheinen die Lebenserwartung der Arbeiter drastisch zu verkürzen. Die Gesundheitsrisiken für die Arbeiter sind so extrem, dass man sich fragen muss, warum sie diese Arbeit machen. Um diese Frage zu beantworten, habe ich versucht, die Arbeit selbst zu erledigen.“

Also machte sich Dara auf den Weg zum Berg Ijen – einem aktiven Vulkan in Indonesien, der für seine blauen Flammen bekannt ist –, um bei der knochenharten Arbeit mitzuhelfen, die mit dem Schwefelabbau verbunden ist.

Gaswolken

Dara erklärte, dass er sich auf den Weg zur Mine am Fuße des Vulkans machen würde und dabei die „wahnsinnigen Bedingungen“ dokumentieren würde, unter denen die Menschen unterwegs arbeiten.

Die erste Herausforderung für die Mitarbeiter besteht im ständigen Strom von „Gaswolken“, der sie einhüllt. Das bedeutet, dass Gasmasken eine unverzichtbare Ausrüstung sind, wenn Sie bei Ijen Schicht halten.

„Das Gas, auf das wir gleich stoßen werden, ist eine Mischung aus schwefelhaltigen Gasen, die aus den Tiefen des Vulkans kommen. Einige dieser Gase können zum Tod führen“, sagte Dara.

„Wir mussten einfach den Atem anhalten und hoffen, dass der Wind das Gas wegträgt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass meine Lunge gereizt wird, selbst mit einer Gasmaske“, und Matt fügte hinzu: „Meine Augen brennen!“

Das Einatmen dieses giftigen Rauchs ist offensichtlich nicht gut für den Menschen – aber das ist noch nicht einmal der tödlichste Aspekt der Arbeit als Schwefelbergarbeiter an diesem Vulkan.

Säuresee

Auf dem Weg zur Mine liegt ein Säuresee, der als der größte stark säurehaltige Kratersee der Welt gilt und als eine von Mutter Natur gelegte, aufwendig konstruierte Sprengfalle gilt.

Obwohl es wie der perfekte Ort für ein schönes Bad aussieht, weist diese Flüssigkeit tatsächlich eine gefährlich hohe Schwefelsäurekonzentration auf – und Dara wollte beweisen, wie stark diese ist.

Mit Blick auf den Säuresee sagte er: „Die Arbeiter müssen vermeiden, in einen mit Säure gefüllten See zu fallen. Er sieht zwar wie Wasser aus, aber es handelt sich um einen der gefährlichsten Säureseen der Welt.“

„Wir sind etwa zwei Meter von unglaublich konzentrierter Schwefelsäure entfernt. Es sieht fast so aus, als ob man hineinspringen und herumschwimmen möchte, aber wenn man da hineingeht, wird man sterben.“

Dann zog er einen an einer Schnur befestigten Metallnagel heraus und tauchte ihn in den See am Berg Ijen, um zu demonstrieren, warum er so tödlich war – und wie Sie sicher erraten haben, begann der Nagel prompt zu zerfallen.

Dara fügte hinzu: „Es ist buchstäblich zischendes Metall! Heilige Scheiße! Oh mein Gott. Wenn sie das mit Metall machen können, können Sie sich vorstellen, was es mit einem Menschen machen würde ?“

„Ein Albtraum“

Von dort aus bewältigte der Abenteurer die letzte Etappe seiner langen Reise zur Schwefelmine.

Dara erklärte, wie der „tödlichste Job der Welt“ funktioniert: „Am Fuße des Vulkans sammeln sich Schwefelgase.“

„Sie führen diese Rohre tief in den Vulkan ein, und aus den Rohren kommt dann dieses verrückte, giftige, toxische Gas heraus, das schließlich erstarrt und Schwefel erzeugt.

„Schwefel ist eine Chemikalie, die nur aus aktiven Vulkanen gewonnen werden kann. Die Welt verwendet Schwefel täglich. Er wird in Medikamenten , Kosmetikprodukten und sogar Batterien verwendet.“

Nachdem er den Profis dabei zugeschaut hatte, begann Dara dann, den Schwefel abzuschlagen. Er sagte, dass dies körperlich extrem anstrengend sei, insbesondere weil man gleichzeitig „von giftigen Gaswolken getroffen wird und nicht atmen kann“.

„Den Atem anzuhalten ist unglaublich wichtig“, sagte er. „Es ist wirklich unglaublich schwer zu beschreiben, wie ekelhaft es dort drinnen ist. Für diese Typen ist das ein Albtraum.“

Laut Dara war der Schwefel trotz seiner harten Arbeit beim Abbau von anderthalb Kilo Schwefel nur 0,25 Dollar oder 20 Pence wert.

„Davon muss man viel bekommen “, sagte er. „Und das ist erst der Anfang der Arbeit, es wird noch viel schlimmer.“

Die letzte Hürde

Nachdem eine beträchtliche Menge Schwefel abgebaut wurde, legen die Arbeiter ihre Beute in zwei Weidenkörbe, die sie auf einer Stange über ihren Schultern balancieren.

Anschließend begeben sie sich auf eine lange Wanderung zum Krater, die für Dara letztlich zu viel ist.

„Sie müssen das Gewicht eines erwachsenen Mannes den ganzen Weg den Vulkankrater hinauf tragen – und dabei die ganze Zeit versuchen, nicht ohnmächtig zu werden, zu fallen oder das Gas einzuatmen“, sagte er.

Während er versuchte, all diese Aufgaben alleine zu bewältigen, begann der YouTuber nach Luft zu schnappen, als er sich der 100-Fuß-Marke näherte.

„Es ist unglaublich schwer“, sagte er über die Ladung, die er trug. „Die Schulter tut unglaublich weh. Ich kann das nicht.“

Auf einer Höhe von 120 Metern war Dara gezwungen, einen Boxenstopp einzulegen – und trotz mehrerer Versuche, den Rest der höllischen Wanderung zu Ende zu bringen, konnte er einfach nicht die Energie dazu aufbringen.

Nach seiner Schicht sagte er: „Das ist definitiv eines der schwierigsten Dinge, die ich je gemacht habe. Ich habe es immer wieder versucht, aber letztendlich bin ich gescheitert.“

„Das ist so hart. Mir wurde davon schlecht.“

„Und das [den Treck] machen sie zweimal am Tag! Unglaublich. Unglaublich starke Menschen und leider werden sie bei dieser Art von Arbeit ausgebeutet.“

Ich bin nicht sicher, ob Dara seine Frage, warum die Arbeiter sich das antaten, letztendlich wie beabsichtigt beantwortet hat – aber zumindest hat er es lebend aus der Mine geschafft.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=VjhqNHZ8Cb8