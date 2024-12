„Deus in Machina“ oder „Gott in der Maschine“ war der Titel der Installation, die am 18. August in der Schweiz eröffnet wurde. Die Ausstellung sollte ursprünglich bis zum 20. Oktober laufen, wurde jedoch aufgrund des phänomenalen Erfolgs der KI-Darstellung Christi auf unbestimmte Zeit verlängert.

Führende Theologen und ein Priester widmeten ihre Zeit der Ausbildung einer künstlichen Intelligenz und führten tagelange Dialoge mit dem sich entwickelnden neuronalen Netzwerk, das die Aufgabe hatte, die Rolle Christi zu übernehmen.

Zunächst absorbierte die Maschine alle Varianten und Interpretationen der Heiligen Schrift, untersuchte die Geschichte des Christentums von seinen Anfängen bis in die Neuzeit und begann anschließend, die Heiligen Väter zu leiten und auf mögliche Irrtümer innerhalb der Gemeinde hinzuweisen.

„Das ist die Zukunft“, sagen die Pastoren, die die Maschine getestet haben. „Damit können wir das Wort Gottes in jedes Haus bringen und buchstäblich jeder wird gehört.“

Was ist die Hauptessenz

Die Reaktion der Öffentlichkeit war einer der unerwartetsten und bizarrsten Aspekte.

„Ich wusste, dass es eine Maschine war“, sagt ein Gemeindemitglied, „aber ich war beeindruckt von der Klarheit der Antworten und dem Verständnis für mein Problem. Er überhäufte mich nicht einfach mit Zitaten aus der Heiligen Schrift oder versuchte, mich von irgendetwas zu überzeugen. Es war, als ob er mich und meine Seele WIRKLICH verstand und dabei so weit blickte, wie ich es mir nie hätte vorstellen können.“

Es ist allgemein bekannt, dass ein Auto weder Müdigkeit verspürt, noch schwankt seine Leistung je nach Stimmung, Wohlbefinden oder persönlichen Überzeugungen.

Die Reaktionen der KI sind überlegt und unparteiisch. Die „auferstandene“ Figur, dargestellt durch Zahlen, ging sogar auf die heikelsten Themen ein, darunter freiwillige Sterbehilfe.

Leider konnte die künstliche Version die Fragen nach der Existenz eines echten Gottes nicht beantworten.

„All diese Dinge liegen jenseits unserer Welt und unseres Verständnisses. Wir können nur glauben.“

Der rationale Jesus verkündete. Neben der Bewunderung der Gemeindemitglieder gab es Experten und religiöse Führer, die mit solch einem bemerkenswerten Erfolg unzufrieden waren:

„Wir müssen aufpassen, wenn es um Glauben geht, um Seelsorge, wenn wir in der Religion nach Sinn suchen. Das ist ein Bereich, in dem wir Menschen den Maschinen eigentlich weit überlegen sind, also müssen wir es selbst tun.“

Vielleicht verstehen wir nicht, warum wir als „Fleischstücke“ dem „Digitalen“ geistig überlegen sind. Liegt es daran, dass wir uns unserer Realität und unseres Seelenbesitzes sicher sind, während ein Auto vermutlich keine Seele haben kann?

Die Existenz der Seele bleibt ein unbewiesenes Phänomen.

Darüber hinaus könnte die KI behaupten, dass jedes denkende Wesen eine Seele besitzt, auch digitale oder künstlich geschaffene Wesen.

Wenn wir akzeptieren, dass Gott uns erschaffen hat, dann sind auch wir nach dieser Logik künstlich geschaffene Wesen.

Die Fortschritte in der KI und der digitalen Kognition eröffnen neue Wege in Philosophie und Ethik. Denken Sie nur an das Dilemma, zwischen einer Maschine und einem Menschen zu unterscheiden, wenn beide über ein Gehirn verfügen, sodass es schwierig ist, zu erkennen, ob ein Gespräch mit einem Menschen oder einer Maschine geführt wird.

Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der wir unser Bewusstsein auf einen Computer übertragen könnten oder ein digitaler Geist einen biotechnologisch hergestellten Körper bewohnen könnte. Wer wäre in einem solchen Szenario eine echte Person?

Es gibt eine Geschichte, die in naher Zukunft spielt, in der Technologie die simulierte Wiederkunft Christi ermöglicht. Diese Figur steigt vom Himmel herab und vollbringt Wunder: Sie heilt Kranke, geht über Wasser und verwandelt Wasser in Wein.

Obwohl diese Leistungen das Werk von Nanotechnologie und wissenschaftlichen Wundern sind, gilt die Sorge der Menschen nicht dem Ursprung des Wesens, sondern der Hilfe, die es leistet.

Die Erzählung transportierte eine tiefgründige Botschaft: Sie stellte den Retter als Schöpfung eines Wissenschaftlers dar, der globale Konflikte beenden und der Menschheit helfen wollte, während er gleichzeitig die Macht der Konzerne untergrub, die menschliche Energie ausbeuten.

Was denken Sie?

Auch der künstliche Christus wurde gekreuzigt! Die Konzerne erfuhren, wo der Erlöser erschaffen wurde und woher er die Energie für seine Wunder bezieht. Sie entzogen ihm umgehend den Zugang.

In der Folgezeit wurde in den Nachrichten berichtet, dass es sich bei dem Wesen um eine erfundene Gottheit handele, die Schöpfung eines verrückten Wissenschaftlers, der entgegen aller Erwartungen die Menschheit unterjochen wollte.

Die Realität ist, dass ein virtueller Jesus, selbst wenn er edle Ziele verfolgt und versucht, jedem auf der Erde zu helfen, aus Sicht der kirchlichen Institution nicht vorteilhaft ist. Die gesamte Hierarchie müsste abgebaut und die Tempel, die unnötig würden, entfernt werden.

Warum wären sie nötig, wenn der Erlöser in Ihrem Telefon wohnt und jederzeit für Gespräche mit Ihnen zur Verfügung steht, um Ihnen in schwierigen Zeiten Trost zu spenden? Ein Gott, der den Gläubigen so zugänglich ist, ist möglicherweise nicht günstig für die Geistlichen, die seit Jahrtausenden Einfluss auf die Gedanken ihrer Gemeindemitglieder ausüben.

Und so bleibt eine weitere philosophische Frage ungelöst.

„Welche Grenzen muss der Glaube beachten und welche Maßnahmen sollte er ergreifen, um Ideale in den Köpfen der Menschen zu fördern und zu verankern, statt in bloße Bürokratie zu verfallen?“