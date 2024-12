Bald nach der Erschaffung des Eisdoms, der alle Menschen, die vor der Flut in den unterirdischen Städten Zuflucht gesucht hatten, wieder an die Oberfläche brachte und der Neuen Wurzelrasse entstand, wurde unter dem Kommando Alexanders des Großen das Dritte Mazedonische Heilige Weltreich geschaffen. Von Gorgi Shepentulevski

In den Geschichtsbüchern ist dieses dritte mazedonische Heilige Weltreich als Byzantinisches Reich bekannt, als unter der Aufsicht Alexanders des Großen zum dritten Mal ein relativer Waffenstillstand zwischen Drachen und Menschen geschlossen wurde, der jedoch nicht sehr lange anhielt.

Das Wort „byzantinisch“ ist ein lateinisches Wort und hieß ursprünglich „Vizantia“.

BYZANTINE – VIZANTIA leitet sich von einem linearen phonetischen Wort und zwei demotischen Silben ab:

Vizan – Naziv = rückwärts von rechts nach links gelesen, bedeutet auf Englisch: „Spitzname“.

T = bedeutet „Drei“!

IA = bedeutet „Mazedonisches Land“!

In einem Wort zusammengefasst bedeutet BYZANTINE – VIZANTIA:

„EIN SPITZNAME FÜR DREI MAZEDONISCHE LÄNDER – KÖNIGREICHE“.

Alexander der Große war der oberste Zar dieser drei mazedonischen Regionalkönigreiche – Ptolemaios, Antigonos und Seleukus!

Lemuria (Kitan) war das erste mazedonische Heilige Weltreich, das bis zur biblischen Sintflut im Jahr 1637 n. Chr. existierte.

Tartaria war das zweite mazedonische Heilige Weltreich, das etwa 146 Jahre lang existierte, zwischen der biblischen Sintflut von 1656 n. Chr. und der großen Sintflut von 1802 n. Chr., mit drei regionalen Zaren an der Macht und Alexander dem Großen als oberstem Herrscher.

Byzantinisch – Vizantia war das Dritte Reich, das bis 1900 andauerte, als hier auf der Erde der Machtwechsel von Alexander den Großen zu Satan stattfand und die Neue Weltordnung errichtet wurde!

Bis 1900 hieß die Erde also noch Mazedonien, regiert und verwaltet von Alexander dem Großen!

Während dieser Zeit, nach der großen Flut von 1802 und 1900 n. Chr., tobte auf der ganzen Erde ein Trojanischer Krieg zwischen Alexanders Streitkräften und satanischen Streitkräften, bestehend aus römischen, napoleonischen, osmanischen, spanischen, portugiesischen und britischen Reichen, angeführt von Kreuzfahrern Tempelritter, die sich in die heutige Jesuitenorganisation verwandelten!

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach der großen Flut von 1802 n. Chr. hier auf der Erde eine brandneue Weltmatrix geschaffen wurde, mit:

Neue Wurzelrasse! Sonnen- und Mondmaschinen werden zum ersten Mal vorgestellt! Eiskuppel errichtet! Neue Flora (Pflanzen)! Neue Fauna (Tiere)! Das dritte mazedonische Heilige Weltreich, bekannt als Byzantinisch, wurde unter dem Kommando von Alexander dem Großen gegründet. Das erste war Lemuria (Kitan) und das zweite war Tartaria!

Alle schriftlichen Aufzeichnungen, die vor der großen Sintflut von 1802 n. Chr. existierten, wurden durch die Flut zerstört, und alle schriftlichen Aufzeichnungen, die wir heute auf der Welt haben, wurden nach der Sintflut in den letzten 222 Jahren geschrieben.

Die Alte Welt und Tartaria vor 1802 n. Chr. existierten vor der aufgezeichneten Geschichte, und deshalb wissen wir nichts über sie.

