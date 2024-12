Der Einsatz außerkörperlicher Erfahrungen bei Geheimdienstoperationen: Ein genauerer Blick

Obwohl die offizielle Wissenschaftsgemeinde außersinnliche Wahrnehmung (ASW) nur zögerlich anerkennt, verfolgen Geheimdienste einen eher praktischen Ansatz. Ihr Hauptziel ist nicht der Nachweis des Phänomens, sondern die Beschaffung der notwendigen Informationen über Gegner.

In den 1970er Jahren erwähnte ein Geheimbericht des Chefs des US-amerikanischen Defense Intelligence Agency (DIA), Generalleutnant Daniel Graham, „Psi-Operatoren“, die angeblich ihren Körper verlassen, Missionen erfüllen und mit detaillierten Informationen zurückkehren konnten.

So lokalisierten die amerikanischen Militär-Hellseher Ingo Swan und Pat Price 1973 eine neue sowjetische U-Boot-Basis in Kamtschatka, die selbst Spionagesatelliten nicht entdecken konnten. Sie beschrieben auch das Radarsystem eines neu errichteten sowjetischen Luftabwehrzentrums jenseits des Urals. Ein Artikel in der Zeitung „Argumente der Woche“ aus dem Jahr 2006 lieferte weitere Einblicke.

In einem anderen Fall identifizierten amerikanische Sensitive die Koordinaten von 20 Tunneln, die von Nordkoreanern in der Nähe der entmilitarisierten Zone gegraben worden waren, korrekt. Der anfängliche Verdacht, dass die Amerikaner andere falsch informierten, wurde nach gründlichen Überprüfungen zurückgewiesen.

Die beeindruckendste Leistung wurde erbracht, als Hellseher das silobasierte System strategischer Raketen „MX“ untersuchten. Ursprünglich galt es aufgrund der Bewegung der Raketen zwischen den Silos als äußerst zuverlässig, doch es stellte sich heraus, dass erfahrene Sensible die Raketenpositionen im Laufe der Zeit genau bestimmen konnten. Dies weckte Zweifel an der Unverwundbarkeit der Raketen und veranlasste das Pentagon, das silobasierte System aufzugeben.

Als Reaktion darauf entwickelte die Sowjetunion ihre eigenen militärischen Hellseher. Auf einem Militärstützpunkt begann eine beschleunigte Ausbildung zum „Kosmoenergietechniker“ nach dem Lehrbuch von Wolf Messing. Am Ende des dritten Jahres sollten die Kadetten weit entfernte Objekte mithilfe alternativer Sicht „sehen“ können.

In den 1970er Jahren fanden in Moskau die Abschlussprüfungen für die ersten inländischen Militärpsychologen statt. Die Kadetten mussten im Geiste bestimmte Adressen aufsuchen, wo Spezialpersonal ihre Genauigkeit überprüfte.

Einer der Testkandidaten soll geistig in den Untergrund „gefallen“ sein und ein fünf Stockwerke hohes, schwer bewachtes Gebäude mit Metalltüren entdeckt haben, die auf elektronische Sensoren reagierten. Es handelte sich um eine der geheimsten Einrichtungen des sowjetischen Geheimdienstes.

Ungeachtet der Skepsis der James Randi Foundation deuten diese Berichte darauf hin, dass Geheimdienste weltweit ESP für Geheimdienstzwecke erforscht und möglicherweise eingesetzt haben.

Dimensionen jenseits von Raum und Zeit

Ein freigegebenes CIA-Dokument aus den 1980er Jahren, das 2003 veröffentlicht wurde, enthüllt, dass die Welt um uns herum eine Illusion ist und dass es alternative Dimensionen gibt, die darauf warten, von uns betreten zu werden.

Das Dokument beginnt mit der Erklärung, dass die Realität eine Illusion ist, die von unserem Gehirn und unseren Sinnen geschaffen wird. Das Gehirn erschafft virtuelle Realität durch Wahrnehmung, indem es Rohdaten von Sinneswahrnehmungen nutzt, um ein zusammenhängendes Bild der Welt zu formen, ähnlich wie ein Computer, der Softwarecode verarbeitet, um ein Videospiel zu erstellen.

Das in diesem Dokument beschriebene Projekt ermöglicht außerkörperliche Erfahrungen und Verbindungen zu Dimensionen jenseits von Raum und Zeit. Es bietet eine Möglichkeit, die physische Welt zu transzendieren und die absolute Wahrheit über sich selbst und alles, was existiert, zu entdecken.

Das Monroe Institute hat ein Trainingssystem namens Gateway Process entwickelt, das die Gehirnfrequenzen verändert, um veränderte Bewusstseinszustände herbeizuführen und Zugang zu verborgenen Ebenen der Realität jenseits der physischen Welt zu gewähren.

Die CIA interessierte sich für diesen Prozess, weil er für militärische und geheimdienstliche Zwecke eingesetzt werden konnte. Offiziere wurden an das Monroe Institute geschickt, um außerkörperliche Erfahrungen zu trainieren.

Bei diesem Training werden Tonsignale über Kopfhörer verwendet, um die Gehirnhälften zu synchronisieren, den Geist zu verändern und das Bewusstsein über die physische Realität hinaus zu bewegen. Dieses Konzept ist für diejenigen, denen beigebracht wurde, dass Gehirn und Geist dasselbe sind, möglicherweise schwer zu begreifen.

Das Dokument behauptet, dass es keine feste Materie gibt und dass das Gehirn kein Bewusstsein erzeugt. Stattdessen sind wir ewige Systeme aus Energie und Frequenzen, wobei das Gehirn als Filter fungiert, der es uns ermöglicht, die physische Welt zu erfahren. Es schlägt vor, das Gehirn und den Körper als „Vehikel“ zu betrachten, wobei die physische Realität nur dann real erscheint, wenn man mit ihm verbunden ist, ähnlich wie ein Traum.

Das Universum ist dem Dokument zufolge ein komplexes System interagierender Energiefelder, die ein komplexes Hologramm bilden. Materiezustände sind Abweichungen von Energiezuständen. Alles, einschließlich des Universums, des Körpers und des Gehirns, ist Teil dieses nicht-physischen Energiesystems.

Das Dokument spricht auch von Gott und bezeichnet ihn als das Absolute – eine unendliche bewusste Energie, die alle Dimensionen durchdringt, einschließlich Raum und Zeit.

Das Absolute wird als geistige Energie in Ruhe beschrieben, die für alles verantwortlich ist und sich durch uns erfährt. Es projiziert die physische Welt und fügt sich als menschliches Wesen ein, um seine eigene Schöpfung zu verstehen.

Wenn dieses Wissen weit verbreitet wäre, in den Schulen gelehrt und jedem bekannt wäre, könnte es zu einem kollektiven Erwachen führen und die Realität erkennen, dass wir Gott sind, der seine eigene Welt erlebt.

Dieses Verständnis könnte die Zusammenarbeit fördern, um eine neue, brillante Welt zu erschaffen. Das geheime CIA-Projekt hat dies zum Ergebnis gebracht, und nun muss der Rest der Menschheit es begreifen.