Gefälschte Geschichte: Der Fünfte Trojanische Krieg unter der Aufsicht Satans

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts existierten gleichzeitig römische, napoleonische, osmanische, spanische, portugiesische und britische Reiche sowie Kreuzfahrer und Tempelritter.

Sie waren Verbündete, die von der Drachenrasse geschaffen und von Satan angeführt wurden. Von Gorgi Shepentulevski

Sie teilten Informationen, Ressourcen, militärische Ausrüstung, Geldsystem und Münzen und operierten gemeinsam in allen Territorien im Krieg gegen ihren gemeinsamen Feind, das große Zweite Heilige Weltreich des byzantinischen Alexander.

Sie wurden von der Drachenrasse Satans gebildet, sobald sich die Fluten der großen Sintflut von 1802 n. Chr. gelegt hatten, und sie alle standen unter der Aufsicht des Vatikans im Dienste Satans und seiner Drachenrasse.

Der Zweck dieser Reiche bestand darin, den ewigen Trojanischen Krieg bis zur Machtübernahme aufrechtzuerhalten und den Machtwechsel hier auf der Erde von der mazedonischen Herrschaft zur satanischen Herrschaft zu erleichtern.

Also saßen alle für diese Reiche verantwortlichen Kommandeure: römisch, napoleonisch, osmanisch, spanisch, portugiesisch, britisch, Tempelritter, an einem Tisch, trugen unterschiedliche Militäruniformen und koordinierten mit jedem von ihnen ihren Weltkriegsfeldzug gegen Alexander den Großen.

Sie haben ein bestimmtes militärisches Aktionsgebiet, unterstützen sich aber gleichzeitig gegenseitig!

Diese von der Drachenrasse unter der Aufsicht Satans geschaffenen europäischen Streitkräfte formierten sich, um den Fünften Trojanischen Krieg gegen Alexander den Großen zu beginnen.

Dies war der fünfte Trojanische Krieg, den Alexander, das große mazedonische Heilige Weltreich, gegen die vereinten geklonten satanischen Kräfte führte!

Der Grund dafür, dass 80 Prozent der Gold- und Silbermünzen und Schwerter mit arabischen Inschriften in Europa gefunden werden, liegt darin, dass Münzen und militärische Ausrüstung in europäischen Fabriken hergestellt wurden, die unter der Finanzierung und Kontrolle des Vatikans standen, von wo aus sie beschriftet und verteilt wurden.

Der Grund dafür, dass Münzen und Schwerter mit arabischer Schrift beschriftet wurden, liegt darin, dass die arabische Schrift und Sprache in Europa für die Zwecke des in Deutschland gegründeten Osmanischen Reiches erfunden wurde!

Das stellte ein Problem dar, als die Europäer das Christentum annahmen und die meisten Münzen, Schwerter und Militärwaffen weggenommen und ihre Herkunft unterdrückt werden mussten!

Mehr über arabische Schrift und Sprache sowie arabische Inschriften auf Münzen und Schwertern in meinen kommenden Beiträgen!

Doch stimmt das wirklich was der Autor im oberen Text behauptet oder ist das nur wieder eine neue Internettheorie?

