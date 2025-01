Legenden der amerikanischen Indianer: Wie die Apokalypse aussehen könnte

Obwohl die Prophezeiungen des Hopi-Volkes heute weithin bekannt sind, ist es wichtig zu erkennen, dass die Hopi keine typischen „Indianer“ sind, wie oft dargestellt wird. Sie waren weder die reitenden Stämme der Prärien, noch kannten sie Figuren wie Chingachgook vom Stamm der Delaware.

Die Hopi sind ein hochkultiviertes Volk, das einst Teil des Aztekenreiches war, und ihre Sprache ist eng mit der der Azteken verwandt. In den Vereinigten Staaten und Kanada haben zahlreiche indigene Stämme ihre eigenen Schamanen, Kosmologie und Legenden über die Endzeit.

In den 1960er Jahren und später sammelte Vincent LaDuke, bekannt als Sun Bear, diese Legenden. Ob er nun ein echter Inder war oder nur Vertrauen gewann, wir kennen ihn nur als Autor eines Buches, das vor Jahrzehnten gelesen wurde. Zu dieser Zeit schienen die Inhalte wild, unmöglich und unvorstellbar – selbst für diejenigen, die Aluhüte trugen. Jetzt sehen wir jedoch, dass die indischen Schamanen, die Sun Bear zitierte, tatsächlich Visionen von unserer Gegenwart und nahen Zukunft gehabt haben könnten:

„Seit einiger Zeit habe ich viele Träume, die die kommenden Veränderungen der Erde voraussagen… Ein Grund, warum ich den Bärenstamm als ländliche Gemeinde organisiert habe, waren Träume von großen Zerstörungen in den Städten.

Ich habe eine Zeit erlebt, in der Städte in ihrem jetzigen Zustand nicht mehr existieren werden. Während dieser Veränderungen werden die gefährlichsten Orte in der Nähe von Städten mit Atom- und Chemieanlagen sein. In allen größeren Städten kommt es zu Serviceausfällen. In meinen Träumen sah ich riesige Müllberge auf den Straßen, Ausfälle der Stromversorgung durch Stürme und Erdbeben und kaputte, verlassene Wasserleitungen.

Ich habe auch Rassenunruhen in Großstädten gesehen, mit Straßengangs, die sich unkontrolliert prügeln und Waffen benutzen, um zu bekommen, was sie wollen. Wenn kein Geld für die Gehälter da ist, wird sich die Polizei weigern, die Menschen zu schützen. Stattdessen sah ich in einem Traum, wie sich Polizisten in Gruppen zusammenschlossen, die „Waffenbrüder“ genannt wurden, und ihre Waffen benutzten, um sich zu nehmen, was sie wollten. Dies geschah weltweit.

Ich habe Städte gesehen, die von Epidemien heimgesucht wurden, die auf schlechtes Wasser, giftige Chemikalien oder andere seltsame Quellen zurückzuführen waren. Ich sah eine rostende Weizenernte mit Wucherungen, die wie Rostklumpen aussahen und die Ernten weltweit zerstörten. Die Vögel starben aus, bis auf die großen, schwarzen, die sich an den überall verstreuten menschlichen Leichen labten.

In meinen Träumen habe ich auch kleine Gruppen von Menschen gesehen, die in der Natur leben und Neuankömmlinge aufnehmen. In diesen Gruppen gab es keine „Ismen“ – keinen Katholizismus, keinen Kommunismus, nichts. Wir waren nur Menschen, die auf der Erde auf heilige Weise lebten. Zu diesem Zeitpunkt werden drei Viertel der Menschheit gestorben sein, und nur diejenigen mit höherem Bewusstsein werden überleben…“

Als diese Prophezeiungen geschrieben wurden, war es schwierig, sich Rassenunruhen in US-Städten vorzustellen. Amerika und Europa waren damals völlig anders.

London 1967

Nur Ärzte des Roten Kreuzes, die nach Afrika reisten, waren auf Epidemien gestoßen. Es gab nirgendwo eine nennenswerte Kontamination, außer in den entwickelten Ländern des Sozialismus, wo die industrielle Verschmutzung zu schwerwiegenden Gesundheitsproblemen führte.

Zurück zu Sun Bear: Experten stellen heute fest, dass in der Kosmologie aller Indianerstämme die Erde als ein lebender Organismus angesehen wird, mit dem Schamanen kommunizieren können.

Im Jahr 1979 befahl ein Chinook-Häuptling seinen Leuten zur Flucht aus Little Sister, einem Berg, der als St. Helens bekannt ist. Ein Jahr später brach er aus und überraschte den USGS, aber nicht die Indianer, die zu wissen schienen, dass es passieren würde.

Als auf einem Bildschirm bewegte Bilder gezeigt wurden, drängten die Krieger ihren Häuptling, sie gegen Entschädigung zurück in das Reservat zu bringen. Aber der Häuptling bestand darauf, dass sie an Ort und Stelle blieben, und warnte, dass die kleine Schwester schließlich den Ozean über die Ufer treten lassen und das Land über weite Strecken von Menschen säubern würde.

Seitdem haben die Chinooks, wie alle anderen Indianerstämme, auf die Erfüllung der Prophezeiung gewartet. In ihrer Kosmologie sind Menschen wie Flöhe auf einem Hund. Wenn es nur wenige sind, stören sie den Hund nicht. Aber wenn sich zu viele ansammeln, wird der Hund nervös und schüttelt sie ab. Die Erde tut dasselbe, mit „seismischen Erschütterungen“, die Schädlinge abschütteln.

Wie Sun Bear in den 1970er Jahren schrieb, werden Erdbeben häufiger werden, und viele Vulkane werden erwachen. Das Klima wird sich drastisch verändern. Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, wird der Planet gründlich beben, was dazu führt, dass die Ozeane überlaufen und einige widerstandsfähige „Flöhe“ bis zum Mars geschleudert werden.