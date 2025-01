Sorge in den USA: Videos zeigen mysteriösen Nebel, der ganze Städte einhüllt (Video)

Ein ungewöhnlich dichter Nebel sorgt seit Jahresbeginn in mehreren US-Städten für Aufsehen. Auf TikTok teilen Nutzer Videos, die den mysteriösen Schleier zeigen, der zahlreiche Bundesstaaten einhüllt.

Mysteriöser Nebel hüllt seit Jahresbeginn ganze Städte in den USA ein. Videos auf TikTok zeigen den ungewöhnlich dichten Nebel, der aktuell in vielen Bundesstaaten für Aufsehen sorgt. Bewohner berichten von einem starken, chemischen Geruch und gesundheitlichen Symptomen.

Ein TikToker namens David aus Tampa erzählt in einem Video: „Es ist im Moment verdammt neblig. Aber das ist nicht das Seltsame daran. Es ist komisch, weil sich der Nebel mit fortschreitender Tageszeit auflösen sollte, aber das tut er nicht. Das Seltsamste ist der Geruch.“ Dieser sei toxisch.

Ähnliche Vorfälle wurden etwa aus Texas, Wisconsin, Iowa, Maryland, Virginia, North Dakota, Florida und Minnesota gemeldet.

Nebel laut National Weather Service natürliches Phänomen

In den sozialen Medien vermuteten einige Nutzer, dass der Nebel durch chemische Waffen oder Drohnen verursacht wird. Andere berichten von chemtrail-ähnlichen Streifen am Himmel. Der National Weather Service erklärte, dass es sich bei dem Nebel um ein natürliches Phänomen handeln könnte, das durch winzige Wassertröpfchen oder Eiskristalle verursacht wird.

Wissenschaftler weisen darauf hin, dass der Nebel Verschmutzungen aus der Luft aufnehmen kann, was den chemischen Geruch erklären würde. Gesundheitliche Beschwerden könnten auf die erhöhte Luftfeuchtigkeit und die darin eingeschlossenen Schadstoffe zurückzuführen sein. Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass der Nebel auf unnatürliche Ursachen zurückzuführen ist.

