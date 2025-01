Flacherdler reisen in die Antartkis: Studioaufnahmen oder nicht? (Video)

Titelbild: Eine Sonne, die eine flache Erde umkreist, ist schwer mit 24 Stunden Sonnenlicht in der Antarktis zu vereinbaren

Ein Pastor aus Colorado namens Will Duffy begab sich mit einer Gruppe prominenter Flacherdler auf eine Reise in die Antarktis. Duffys Ziel war es, die bloße Existenz der Antarktis, einen Brennpunkt vieler Theorien über die flache Erde, zu nutzen, um viele der Überzeugungen der Internettheoretiker mit einigen buchstäblich kalten harten Fakten zu zerstreuen – und es funktionierte meistens.

Auf dem Weg zum Union Glacier Camp – einer privaten Full-Service-Einrichtung, nur 1.138 Kilometer vom Südpol entfernt – versammelten sich die beiden „Teams“, um mit eigenen Augen zu sehen, ob Berichte über eine nicht untergehende Sonne Erfindungen einer größeren Verschwörung oder wahrheitsgemäße Beobachtungen der Planetenphysik bei der Arbeit waren.

Im Laufe der Geschichte haben verschiedene Kulturen unterschiedliche Ansichten darüber vertreten, was hinter dem Horizont liegt und wie das Land unter unseren Füßen mit dem verbunden ist, was wir über unseren Köpfen sehen.

Im modernen Sinne entstanden im 19. Jahrhundert Überzeugungen von der flachen Erde als Gegenpol zu einem wissenschaftlichen Konsens, der oft von religiösen Überzeugungen getragen wurde oder sich mit politischen Werten in einem gemeinsamen Misstrauen gegenüber einer akademischen Autorität verband. Heute haben die sozialen Medien einer Legion von Menschen eine Stimme und Gemeinschaft gegeben, die an dem zweifeln, was die meisten von uns als gut belegte Tatsache ansehen.

Duffy erstellte einen YouTube-Kanal mit dem Namen „Das letzte Experiment – Antarktis“ mit der ausdrücklichen Absicht, die Debatte über die flache Erde zu beenden.

Sein neuestes Video mit dem Titel „It’s Midnight in Antarctica!“ stellt den Höhepunkt oder zumindest den Höhepunkt jahrelanger Arbeit dar, um eine der hartnäckigsten und am leichtesten zu widerlegbaren Internettheorien zu entlarven.

Er brachte einige prominente Flacherdler mit, damit sie sehen konnten, wie einige ihrer Theorien direkt vor ihren Augen widerlegt wurden.

Die Antarktis steht im Zentrum mehrerer Theorien über die flache Erde. Einige Flacherdler weigern sich zu glauben, dass die Antarktis überhaupt existiert.

Und das, obwohl wir schon seit Jahrhunderten von der Existenz der Antarktis wissen. Und Sie können einen Flug in die Antarktis buchen und sogar eine Tour durch die Antarktis auf einem Kreuzfahrtschiff oder per Ski machen.

Trotzdem glaubten einige Flacherdler, dass die mysteriösen, mächtigen Menschen, die die Welt regierten, es unmöglich machten, die Antarktis zu besuchen, weil man dann in der Lage wäre, den Rand der Welt selbst zu sehen.

Für sie war das Flugzeug, das einfach auf einem Kontinent landete, von dem ihre Internettheorie sie glauben ließ, dass er nicht einmal existierte, wahrscheinlich mehr als genug, um sie vom Gegenteil zu überzeugen.

Andere hatten nuanciertere, aber immer noch falsche Verschwörungen, die zumindest teilweise zerstreut wurden. Einige glaubten an die Existenz der Antarktis, glaubten aber auch, dass es unmöglich sei, dass die Sonne während der Sommersonnenwende 24 Stunden lang nicht sichtbar sein könne, da die Erde flach sei.

Denn wenn du glaubst, dass die Erde flach ist, würde die Sonne jeden Tag auf- und untergehen. Es wäre unmöglich, dass die Sonne irgendwo auf der Erde 24 Stunden am Stück scheint. Dank dieser Reise konnten sich viele von ihnen selbst von der 24-Stunden-Sonne der Antarktis zur Sommersonnenwende überzeugen.

Die Reise führte zu faszinierenden Ergebnissen. Viele der Flacherdler werden mit der Kamera festgehalten, wie sie voll und ganz zugeben, dass ihre Theorien falsch sind und dass sie falsch waren.

Ein Flacherdler, ein YouTuber namens Jeran Campanella, glaubte fest an die oben erwähnte Sache mit der „24-Stunden-Sonne“. Nachdem er es persönlich miterlebt hatte, sagte er: „Manchmal liegt man im Leben falsch“ und „Ich glaubte ehrlich, dass es keine 24-Stunden-Sonne gibt. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt, dass es so etwas gibt.“

Andere, wie der Flacherdler Austin Whitsitt, akzeptierten widerwillig einige der Beweise, spielten sie aber herunter.

Er argumentierte, dass die Zerlegung der Vorstellung, dass es so etwas wie eine 24-Stunden-Sonne nicht gebe, nur ein „singulärer Datenpunkt“ sei und keinen schlüssigen Beweis für eine kugelförmige Erde biete.

Aber selbst nachdem er nur einen Punkt kassiert hatte, während er weiterhin an die allgemeine Theorie glaubte, dass die Erde flach ist, reichte es für einige von Whitsitts Fans auf Twitter, um ihn zu beschuldigen, die ganze Reise vorgetäuscht zu haben.

Es scheint, dass es seinen leidenschaftlichsten Anhängern schwer fällt, die Tatsache zu begreifen, dass eine Person ihre Meinung auch nur ein wenig ändern kann, nachdem ihr unwiderlegbare Beweise vorgelegt wurden.

Kognitive Verzerrungen sind schwer abzuschütteln!

Kommentare auf Reddit:

Die Globetards auf YouTube versuchen, das Final Experiment zu nutzen, um die Flache-Erde-Bewegung zu diskreditieren, weil bisher noch kein Flacherdler ihr Angebot für eine kostenlose Reise in die Antarktis angenommen hat. Sie versuchen zu sagen, dass das allein ein Beweis dafür ist, dass die Erde eine Kugel ist. aber ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Zunächst einmal: Woher sollen wir wissen, ob die 24-Stunden-Sonnenaufnahmen, die sie aus der Antarktis mitbringen, nicht gefälscht oder manipuliert sind? schließlich waren es Flacherdler, die gezeigt haben, dass jedes einzelne YouTube-Video, das einen 24-Stunden-Zeitraffer in der Antarktis zeigt, entweder manipuliert wurde oder zumindest einige verdächtige Unregelmäßigkeiten/Beweise für Fälschungen enthält. Aber nehmen wir an, sie bringen ein zu 100% verifiziertes, legitimes Video der 24-Stunden-Sonne zurück. Nun, zu diesem Zeitpunkt würde die 24-Stunden-Sonne in der Antarktis tatsächlich beweisen, dass die Erde flach ist.

Im Modell der flachen Erde ist die Antarktis eine dünne kreisförmige Landmasse an den äußeren Rändern der kreisförmigen flachen Erdebene. Im Sommer ist die kreisförmige Bahn der Sonne über der kreisförmigen flachen Scheibe breiter, daher beleuchtet die Sonne immer jeden beliebigen Punkt in der Antarktis = 24 Stunden Sonne über uns für jeden Beobachter in der Antarktis. Und ich kann Sie sagen hören: OK, was ist mit der anderen Seite der Antarktis, auf der anderen Seite des Kreises? Nun, die Erde ist schließlich flach, also gibt es kein Gebiet in der Antarktis, das keine direkte Sichtlinie zur Sonne hat. All das zeigt, dass die 24-Stunden-Sonne für die flache Erde nicht nur kein Problem ist, sondern es sogar beweist.

Ihr braucht keine Leute auf YouTube, um die „Bewegung“ zu diskreditieren, ihr Idioten macht das leicht genug.

Jeder, der sich in irgendeinem Teil der Antarktis aufhält, wäre also in der Lage, die Sonne die ganze Zeit zu sehen, großartig. Ich schätze, ihr Idioten ignoriert das Konzept eines Fluchtpunkts, wenn es passt. Das bedeutet auch, dass jeder ANDERE auf der Welt auch jederzeit einen ungehinderten Blick auf die Sonne hätte. Sehen Sie hier das Problem?

„Sie versuchen zu sagen, dass das allein ein Beweis dafür ist, dass die Erde eine Kugel ist.“

Niemand sagt das. Wir sagen, dass das ein Beweis dafür ist, dass die Flacherdler ein Haufen lügender Narren sind, die den unbestreitbaren Beweis für eine Kugelerde nicht akzeptieren wollen, weil er ihre kleine Fantasiewelt zerstören würde.

Wenn man eine 24-Stunden-Sonne in der Antarktis erwartet, warum gibt es dann kein legitimes Video davon? Warum sollten sie das ganze Video fälschen, wenn es passiert und die flache Erde beweist?

„Das Modell der flachen Erde.“

Das ist kein Modell. Ein Modell bedeutet in der Wissenschaft nicht „ein winziges Ding, um ein größeres Ding darzustellen“, so wie ein Puppenhaus ein Modell eines echten Hauses sein kann oder der Flugzeugträger in meinem Regal ein Modell der Kitty Hawk ist. Ein Modell ist etwas, das zeigt, wie die beobachtbaren Naturgesetze alle interagieren, ohne Verletzungen dessen zu verursachen, was wir sehen.

Die flache Erdzeichnung, die oft gezeigt wird, bei der es sich um eine azimutale Projektion handelt, die meist auf den Nordpol zentriert ist, postuliert, dass die Welt tatsächlich flach ist, ohne mehr als ein oder zwei Dinge gleichzeitig erklären zu können, ohne miteinander in Konflikt zu geraten. Das ist der Grund, warum ihr Leute in den völlig idiotischen Scheiß verfallt mit idiotischem Scheiß wie „Jeder hat seine eigene persönliche Kuppel“ oder irgendein anderer verrückter Neon Genesis AT Field-Bullshit.

Auch? Was ist mit den NULL Sonnenstunden in der anderen Hälfte des Jahres?

Auch? Bitte fragen Sie nicht: „Woher sollen ‚Wir‘ wissen, ob die 4-stündigen Sonnenaufnahmen, die sie aus der Antarktis mitbringen, nicht gefälscht oder manipuliert sind?“ Es gibt kein „Wir“. Es gibt vernünftige Menschen, die nicht an Idiotie glauben, und es gibt Leute, die nichts verstehen und sofort sagen: „Offensichtlich führt jede einzelne Regierung eine riesige Verschwörung durch, um die Realität selbst zu verbergen!!“

P.S. Es zeigt sich weiterhin; es gibt KEIN militärisches Sperrgebiet und keine Eiswand in der Antarktis, dass alles existiert nur in den Internettheorien.

