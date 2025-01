UFO-Phänomen: Das fortwährende Zusammenspiel zwischen nicht-menschlicher Intelligenz und Menschlichkeit (Video)

Der pensionierte Oberst Karl Nell erklärte kürzlich : „Es gibt eine Hierarchie der Lebewesen. Nicht-menschliche Intelligenz interagiert mit der Menschheit. Diese Interaktion ist nichts Neues; sie ist im Gange, und daran besteht kein Zweifel.“

Für diejenigen, die sich mit unbekannten Luftphänomenen (UAP) und der allgemeineren Frage außerirdischer Kontakte beschäftigen, war die Ankündigung mehr als nur ein Eingeständnis.

Im Gegensatz zu den oft sensationsheischenden Erklärungen, die das Internet dominieren, haben Nells Worte Gewicht. Als Militäroffizier und UAP-Task Force-Berater sind seine Äußerungen aufgrund ihrer Glaubwürdigkeit kaum zu widerlegen.

Doch die Implikationen seiner Aussage beschränken sich nicht auf Anhörungen im Kongress oder vertrauliche Briefings. Sie dringen in die umfassendere Struktur des menschlichen Verstehens ein und deuten auf eine Intelligenz hin, die sowohl uralt als auch zielstrebig ist.

Nells Behauptung fordert uns auf, nicht nur darüber nachzudenken, ob wir allein sind, sondern auch darüber, wie solche Interaktionen, die sich vor aller Augen verbergen, die Menschheit geprägt haben. Und was noch wichtiger ist: Was verrät dieses andauernde Zusammenspiel über die Motive nicht-menschlicher Intelligenz (NHI)?

Eine Hierarchie jenseits unseres Verständnisses

Nells Idee einer „Hierarchie der Wesen“ hallt durch die Geschichte. Seine Verwendung des Begriffs ist in ihrer Universalität bemerkenswert. Indem er von „der Menschheit“ statt von Regierungen oder Individuen spricht, verortet er diese Interaktion auf einer Ebene, die die gesamte menschliche Existenz umfasst.

Sein Konzept findet eine Parallele in der Arbeit von Diana Pasulka, einer Wissenschaftlerin, die in ihrem Buch „ Encounters“ die Schnittstelle zwischen Glauben und dem UFO-Phänomen untersucht.

Pasulka beschreibt eine Taxonomie der Wesen, die von einem Forscher namens Tyler vorgeschlagen wurde, der unter einem Pseudonym auftritt. An der Spitze steht Gott, gefolgt von Engeln, Außerirdischen, Geheimdienstfraktionen, gewöhnlichen Menschen und Tieren. Diese geschichtete Struktur lässt nicht auf einen chaotischen Kosmos schließen, sondern auf eine sorgfältig organisierte Realität, in der die Position der Menschheit sowohl bescheiden als auch prekär ist.

Hier ein Zitat aus Pasulkas Buch „Begegnungen“ (Seite 180):

Pasulka: „Wenn Tyler [Alias ​​für Timothy Taylor] andere über seine Forschung unterrichtete, stellte er oft seine Taxonomie der Wesen vor, die seine kosmologische Weltanschauung darstellte. In dieser Hierarchie der Wesen stand Gott an der Spitze. Danach kamen Engel, dann außerirdische Wesen. „Außerirdisch“ ist der Begriff, den Tyler für Außerirdische verwendete.“ Pasulka: „Darunter befanden sich „bestimmte Fraktionen innerhalb der Geheimdienste“. Darunter befanden sich normale Menschen und dann Tiere. Er verwendete auch sehr oft einen Ausdruck, nämlich „verbinde die Punkte“. Als ich ihn nach den Fraktionen von Menschen innerhalb der Geheimdienste fragte, auf die er sich bezog und die seiner Einschätzung nach in der kosmologischen Hierarchie höher standen als normale Menschen, sagte er mir, ich solle „die Punkte verbinden“.

Für Karl Nell sind die Interaktionen mit NHI kein Relikt aus alten Mythen oder religiösen Überlieferungen, sondern ein zeitgenössisches und anhaltendes Phänomen.

„Es gibt keinerlei Zweifel“, betont er, als spräche er aus eigener Erfahrung oder aus Kenntnis von Beweisen, die der Öffentlichkeit noch nicht vorgelegt wurden. Diese Gewissheit wirft Fragen über die Natur dieser Wesen auf: Sind sie spirituelle Boten, hochentwickelte außerirdische Zivilisationen oder etwas noch Größeres?

Der Schmetterlingseffekt

Die Idee eines geplanten Welleneffekts – bei dem kleine Aktionen zu großen gesellschaftlichen Veränderungen führen – ist nicht neu. Aber das Konzept nimmt eine jenseitige Dimension an, wenn es auf das NHI angewendet wird.

Diesen Wesen wird ein gewisses Maß an Voraussicht oder Vorwissen nachgesagt, das es ihnen ermöglicht, Menschen an bestimmten Punkten ihres Lebens „aufzuwecken“ und sie auf Wege zu bringen, die sich auf zahllose andere auswirken.

Diese Strategie scheint traditionelle Machthierarchien zu umgehen. Anstatt sich an führende Persönlichkeiten der Welt zu wenden, scheinen sich die NHI-Interaktionen an einflussreiche Menschen an der Basis zu richten – Lehrer, Künstler und ganz normale Menschen.

Dabei handelt es sich um einen Bottom-up-Ansatz, der die festgefahrenen Strukturen von Regierungen und Unternehmen umgeht und eine organischere Verbreitung von Ideen und Bewusstsein fördert.

Sie umgehen die Torwächter. Wenn es sich hier um eine koordinierte Aktion handelt, dann soll sie die Menschheit schrittweise aufwecken, und zwar auf eine Art und Weise, die sich nicht unterdrücken lässt.

Die persönlichen Kosten des Kontakts

Für Menschen wie Kevin Day, einen Radartechniker, der 2004 in den berüchtigten „Tic Tac“-Zwischenfall der USS Nimitz verwickelt war, brachte der Kontakt mit NHI keine Erleuchtung, sondern Qual. Day beschrieb lebhafte apokalyptische Träume – Visionen von Kometen, Tsunamis und globalen Katastrophen –, die ihn jahrelang verfolgten.

„Die Träume, die ich 2008 zu haben begann, kann man grob als eschatologisch beschreiben“, sagte er . „Sie lösen akute Angst aus und manchmal ist die Intensität überwältigend.“

Mario Woods, ein ehemaliger Sicherheitsbeamter in einem Atomraketensilo, berichtete von ähnlichen Erlebnissen. Bei einer Begegnung im Jahr 1977 sah Woods Wesen, die den ikonischen „Communion Greys“ ähnelten, die auf dem Cover von Whitley Striebers Buch abgebildet sind. Das Ereignis wurde von einer „Lebensrückschau“ und anschließenden apokalyptischen Träumen begleitet, die ihn zutiefst erschütterten.

Diese Berichte deuten auf eine zweischneidige Natur der NHI-Interaktionen hin. Während einige Betroffene Gefühle der Verbundenheit und des spirituellen Erwachens beschreiben, kämpfen andere mit existentieller Angst und psychologischen Traumata. Diese Diskrepanz wirft Fragen über die Absicht und Ethik von NHI auf, vorausgesetzt, sie sind bewusste Akteure dieser Ereignisse.

Warum Subtilität statt Spektakel?

Die ewige Frage bleibt: Wenn NHI existiert, warum landet es dann nicht auf dem Rasen des Weißen Hauses? Theorien gibt es in Hülle und Fülle, aber eine immer wiederkehrende Idee ist, dass die Menschheit einfach nicht bereit ist. Eine plötzliche Enthüllung könnte Gesellschaften destabilisieren, religiöse und wissenschaftliche Paradigmen untergraben und weitverbreitete Panik auslösen.

John Mack, ein Harvard-Psychiater, der Entführungsphänomene erforscht hat, schlug vor , dass die Maßnahmen des NHI einer allmählichen Enthüllung gleichkämen:

„Wir neigen dazu, an „uns“ und „sie“ zu denken, aber man kann es auch so sehen, dass es eine Art Zusammenkommen gibt. Das ist eine Beziehung und die Intelligenz, die uns zusammenbringt, ist weder unsere noch ihre, sondern die Motivationsstruktur liegt auf einer höheren Ebene [Dimension]. „Und sie bekommen etwas daraus, vielleicht eine Art Verkörperung, eine Art biologische Evolution. Und wir bekommen etwas, nämlich eine Öffnung unseres Bewusstseins. Eine Art Rückkehr zum Heiligen. Das Ganze wird also nicht auf unserer Ebene orchestriert. Ich frage mich wirklich, ob hier nicht ein anderes Bewusstsein, eine Art göttliches Bewusstsein am Werk ist.“

„Die unverzeihliche Sünde des westlichen Geistes besteht darin, dass etwas, das eigentlich in der geistigen Welt sein sollte, in die falsche Richtung geht und in der physischen Welt auftaucht“, bemerkte Mack. „Dieser Verkehr erschüttert Glaubensstrukturen und zwingt die Menschen, sich mit Realitäten auseinanderzusetzen, die sie nicht akzeptieren können.“

Diese Perspektive legt nahe, dass es bei der Strategie von NHI nicht nur um Offenlegung, sondern um Transformation geht – einen langsamen und bewussten Prozess der Integration der Menschheit in eine größere, mehrdimensionale Realität.

Aus dieser Sicht besteht das Ziel nicht nur darin, ihre Existenz aufzudecken, sondern das menschliche Bewusstsein auf einen Zustand zu heben, der es ermöglicht, sie zu verstehen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

Die Uhr tickt

Trotz des gemäßigten Tempos dieser angeblichen Interaktion ist die Zeit möglicherweise nicht auf der Seite der Menschheit. Angesichts eskalierender geopolitischer Spannungen, ökologischer Krisen und der allgegenwärtigen Bedrohung durch einen Atomkonflikt scheinen die Risiken für die Menschheit und NHI zu steigen.

Persönlichkeiten wie Daniel Sheehan und Luis Elizondo haben vor der Dringlichkeit gewarnt.

Daniel Sheehan: Wir müssen jetzt mobilisieren, um uns auf die bevorstehende außerirdische Intervention vorzubereiten. Es ist selten, dass auf einem Planeten Leben entsteht, und sie werden nicht zulassen, dass unsere Spezies es zerstört.

Sheehan, ein Rechtsanwalt für UAP-Transparenz, argumentiert, dass die Menschheit sich auf das vorbereiten müsse, was er eine „außerirdische Intervention“ nennt.

Auch Elizondo, ein ehemaliger Pentagonbeamter, betonte: „Zeit ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können.“

Wenn NHI ein begründetes Interesse an der Zukunft der Erde hat – sei es ökologischer, spiritueller oder anderer Art –, könnte ihr langfristiges Vorhaben bald mit der zunehmend prekären Lage der Menschheit kollidieren. Die Frage bleibt: Werden wir bereit sein?

