Traditionelle Medizin

Traditionelle Medizin – das ist Volksmedizin, d.h. die Tradition der Nation. Die Medizin, die sie heute als „traditionell“ bezeichnen, ist nicht unsere Medizin, sondern die offizielle Medizin.

Sie haben für uns alles auf den Kopf gestellt: Hirudotherapie, Massagen, manuelle Therapie – das ist traditionelle Volksmedizin und muss daher gefördert werden, denn sie hat sich seit Jahrhunderten am Menschen bewährt.

Diese Erfahrungen müssen gelernt werden, aber in unserem Land wurde 1933 beschlossen, dass wir von Pillen leben werden, …, moderne synthetische Drogen verursachen viele Komplikationen, der Gesundheitszustand der Nation verschlechtert sich mit jeder Generation.

Volksmedizin ist klinisch, d.h. ein in der Volkstradition erhaltenes Heilexperiment an sich selbst (nicht an Mäusen und Kaninchen, sondern an sich selbst).

In Russland gab es bis 1933 noch Botanik in den Instituten, jeder Arzt sammelte ein Referenzherbarium und notierte unter jeder Pflanze: in welchem ​​​​Alter, bei welchen Krankheiten, in welcher Menge, welche Pflanzen verabreicht werden sollten. Warum haben sie es zerstört?

Schließlich war unsere Volksheilkunde sehr kraftvoll. Im Vergleich dazu liegt unsere Medizin mittlerweile weltweit auf Platz 130; unter dem Zaren lag es an 8. Stelle, während des Krieges an 15. Stelle.

Japan nimmt einen der Spitzenplätze ein, es verfügt über eine sehr interessante Medizin: 50 % der Ärzte verschreiben nur Kräuter und 50 % verschreiben sowohl Kräuter als auch Präparate der modernen chemischen Synthese. Die Japaner nutzen 160 Pflanzen als Nahrung und leben 30 Jahre länger als wir.

Pflanzenenergie

Neben der chemischen Zusammensetzung verfügen Pflanzen auch über Energie, die ebenfalls eine Wirkung hat, und wenn die Energie entzogen wird, ist die Wirkung der Behandlung viel schwächer.

V.P. Goč (В.П. Гоч) testete viele Kräuter auf Energie und schrieb das Buch „Spirituelle Kraft der Pflanzen“. Es stellte sich heraus, dass Aloe und Bärentraube derzeit ihre Energiekraft verloren haben – diese Pflanzen werden noch lange empfohlen, sie haben immer noch die gleiche chemische Zusammensetzung, aber die Energie ist nicht mehr in ihnen. Warum?

Da sich die Astrologie verändert hat, sind wir in das Zeitalter des Wassermanns eingetreten (in der slawischen Tradition das Zeitalter des Wolfes, siehe Svarožný kruh), was bedeutet, dass es eine andere Konfiguration der Sterne, eine andere Kombination und damit auch die Energie der Pflanzen gibt hat sich auch geändert.

Ein Apfelbaum erlangte eine sehr starke Energie und seine Energie wurde durch den Oleander verstärkt – selbst ein kleines Stück Oleander, das in das Bad geworfen wird, entfernt negative Energie von einer Person.

Aber die Hauptsache: Sie müssen Heilpflanzen selbst sammeln, denn Menschen haben unterschiedliche Energien und manche Verkäufer nehmen, ohne es zu merken, Energie aus Pflanzen, das heißt, Sie kaufen eine „leere“ Heilpflanze.

Daher ist es besser, wenn Sie die Pflanzen selbst sammeln und das, was Sie im Garten gesät haben, genau für Sie funktioniert.

Hinweis: Wenn Sie Pflanzen pflanzen, gehen Sie barfuß zwischen den Beeten hindurch. Ihre Energie und Mikroflora aus Ihrer Haut dringen in den Boden ein und die zukünftige Ernte wird genau richtig für Ihren Körper sein.

Fortsetzung folgt…