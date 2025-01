Seltsames Objekt über Japan gefilmt (Video)

Ein Flugpassagier hat im August 2018 ein seltsames Objekt am Himmel gefilmt. Das Video macht nun im Internet die Runde, es sei vom 10. Januar 2025.

In dem unteren Video von 2020 zerbrechen Sie einige Experten den Kopf darüber, ob es Teil einer Vulkaneruption oder eine Raketenstufe sein könnte.

Doch es gibt keine logische Erklärung – bis heute nicht.

Hier ein Post aus einem Telegram-Kanal:

Heute wurde im japanischen Fernsehen eine mysteriöse „Schirmwolke“ veröffentlicht, die mehr als 1 km in die Höhe reicht. Aufgenommen wurde das Video von einem Flugpassagier, Ico Tariazuki und beim ranzoomen kann man am unteren Ende, Objekte unbekannter Herkunft erkennen. Die ist nur eines von vielen Phänomenen, die täglich auf der Welt auftauchen, – die meisten bleiben undokumentiert, doch in diesem Fall fand sich eine Kamara, die das Phänomen festhielt um darüber zu spekulieren.- …

Video: