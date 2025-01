Experten behaupten, dass es 3 feindliche Alien-Spezies gibt, die die Erde besuchen

Im Laufe der Jahrhunderte fälschlicherweise als „Götter“ interpretiert, sind hier drei der feindseligsten Außerirdischen, die laut „Experten“ die Erde seit undenklichen Zeiten besucht haben.

Die Idee, dass wir nicht die einzigen Lebensformen im Universum sind, hat im Laufe der Jahrhunderte nicht nur die Fantasie und das Interesse von Wissenschaftlern, sondern auch von Philosophen, Historikern und anderen Experten geweckt.

Einer der ersten, der sich über außerirdisches Leben äußerte, war der italienische Dominikanermönch, Philosoph, Mathematiker, Dichter und kosmologische Theoretiker Giordano Bruno (1548-1600).

Er ist bekannt für seine kosmologischen Theorien, die das damals neuartige kopernikanische Modell konzeptionell erweiterten.

Bruno schlug vor, dass die Sterne nur ferne Sonnen seien, die von ihren eigenen Exoplaneten umgeben seien, und warf die Möglichkeit auf, dass diese Planeten sogar eigenes Leben fördern könnten (eine philosophische Position, die als kosmischer Pluralismus bekannt ist).

Bruno beharrte auch darauf, dass das Universum in Wirklichkeit unendlich sei und keinen Himmelskörper in seinem „Zentrum“ haben könne.

Bruno postulierte: „Es gibt unzählige Sonnen und unzählige Erden, die sich alle um ihre Sonnen drehen, genau so wie die sieben Planeten unseres Systems. Wir sehen nur die Sonnen, weil sie die größten Körper sind und leuchtend sind, aber ihre Planeten bleiben für uns unsichtbar, weil sie kleiner und nicht leuchtend sind.

Die unzähligen Welten im Universum sind nicht schlechter und nicht weniger bewohnt als unsere Erde. Denn es ist ganz und gar unvernünftig anzunehmen, daß jene wimmelnden Welten, die so herrlich sind wie die unsrige, vielleicht sogar noch herrlicher, und die sich der befruchtenden Strahlen der Sonne erfreuen wie wir, unbewohnt sein und nicht ähnliche oder sogar vollkommenere Bewohner haben sollten als unsere Erde.«

Giordano Bruno wurde im Jahr 1600 auf dem Scheiterhaufen auf dem Campo de‘ Fiori in Rom verbrannt.

Er war jedoch nicht der einzige, der sich über außerirdisches Leben geäußert hat. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich unzählige Gelehrte gefragt, ob es da draußen noch andere gibt oder nicht.

„Es gibt reichlich Beweise dafür, dass wir kontaktiert werden, dass Zivilisationen uns schon sehr lange überwachen. Dass ihr Aussehen aus jeder Art von traditioneller, materialistischer westlicher Sicht bizarr ist. Dass diese Besucher die Technologien des Bewusstseins nutzen, sie verwenden Toroide, sie verwenden gleichläufige Magnetscheiben für ihre Antriebssysteme, das scheint ein gemeinsamer Nenner des UFO-Phänomens zu sein.“ (Quelle) – Dr. Brian O’Leary, ehemaliger NASA-Astronaut und Physikprofessor in Princeton.

Heute, in einer Zeit, in der die Technologie es uns ermöglicht hat, das Universum wie nie zuvor zu erforschen, sind viele Menschen davon überzeugt, dass wir nicht allein sind. Nicht nur das, sondern Millionen von Menschen rund um den Globus sind davon überzeugt, dass wir bis zum heutigen Tag von Wesen besucht werden, die nicht von unserem Planeten stammen.

Hochkulturen, die uns technologisch Tausende von Jahren voraus sind und die im Laufe der Jahrhunderte eine äußerst wichtige Rolle in der Entwicklung der Menschheit gespielt haben.

Wer sind also diese Wesen? Sind sie gutartig? Sind sie feindlich gesinnt? Wenn ja, wo sind sie?

Wenn man bedenkt, dass es MINDESTENS hundert Milliarden Galaxien gibt, die genauso alt sind wie die Milchstraße, und alle von ihnen durchschnittlich 100 Milliarden Sonnen pro Galaxie haben, die meisten von ihnen mit erdähnlichen Planeten, die sie umkreisen, kann man sagen, dass intelligentes Leben sicherlich irgendwo existieren muss.

Viele Autoren würden zustimmen, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass es mindestens 1 intelligente Zivilisation pro Galaxie gibt. Es gibt MINDESTENS hundert Milliarden Galaxien als Milchstraße. Rechnen Sie nach.

UFOlogen und paranormale Forscher sind sich einig, dass die Erde im Laufe der Jahre besucht wurde, und es gibt reichlich historische Beweise, die diese Behauptung unterstützen.

Zahlreiche alte Kulturen, die als „Götter“ verwechselt werden, weisen darauf hin, dass „extrem fortgeschrittene Wesen“ die Erde besuchten, die von den Sternen kamen.

Die Anunnaki

Sind die alten Anunnaki das fehlende Glied in unserer amnesischen Geschichte?

Werfen wir einen Blick in die alte mesopotamische Geschichte, so finden wir Hinweise auf die sogenannten Anunnaki.

Es wird angenommen, dass die Anunnaki die Schöpfer des Menschen sind. Diese mächtigen Götter verließen die Erde in der fernen Vergangenheit und sagten, dass sie eines Tages zur Erde zurückkehren werden. Wenn wir uns die alten Kulturen rund um den Globus ansehen, verließen die meisten ihrer Götter – Schöpfergötter – die Erde und versprachen, eines Tages zurückzukehren.

Späteren assyrischen und babylonischen Mythen zufolge waren die Anunnaki die Kinder der Geschwister Anu und Ki. Die Anunnaki tauchen im babylonischen Schöpfungsmythos Enuma Elish auf. Die Anunnaki werden im Gilgamesch-Epos erwähnt, als Utnapischtim die Geschichte der Sintflut erzählt. Es gibt vier Hauptgötter: Anu, Enlil, Enki und Ninhursag.

Viele Forscher glauben aufgrund zahlreicher Entdeckungen, dass die Anunnaki (sumerisch: „diejenigen, die vom Himmel herabkamen“), eine hochentwickelte Zivilisation von einem schwer fassbaren Planeten in unserem Sonnensystem, vor etwa 432.000 Jahren auf die Erde kamen und im Persischen Golf landeten. Sie erschufen den Menschen als Sklavenrasse, um ihnen beim Goldabbau zu helfen. Schließlich verließen die Anunnaki die Erde und ließen ihre Schöpfung zurück, mit dem Versprechen, eines Tages zurückzukehren.

Die Grauen

Die Grauen Außerirdischen sind eine der berühmtesten Alien-Spezies des 21. Jahrhunderts. Es gibt zwei Arten von grauen Außerirdischen. Den kleinen Grauen wird nachgesagt, dass sie extrem große Köpfe, mandelförmige Augen und kleine Körper besitzen. Die kleinen Grauen sollen Klone der anderen Spezies sein, die als Große Graue bekannt sind. Laut Ufologen und Forschern ist ihre Population in der Tat sehr klein, weshalb sie zahlreiche Klone unter sich haben.

Sie haben mandelförmige Augen und werden am häufigsten mit Entführungen in Verbindung gebracht. Viele „Experten“ in der Ufologie glauben fest daran, dass die Menschheit sogar einen geheimen Pakt mit diesen Wesen geschlossen hat.

Man sagt, dass sie aus dem Sternbild Orion und dem Sternensystem Zeta Reticuli stammen.

Vielen zufolge ist ihre Population klein und sie haben eine große Anzahl von Klonen, die unter ihnen leben. Diesen Wesen wird nachgesagt, dass sie sich wie Roboter verhalten und keine Seele haben.

Berichten zufolge schloss die Regierung der USA irgendwann in den 1950er Jahren einen geheimen Pakt mit den Grauen Außerirdischen. Wir erhielten extrem fortschrittliche außerirdische Technologie zu Studienzwecken, während sie grünes Licht bekamen, Menschen zu entführen und Menschenexperimente durchzuführen.

Es gibt einige Statuen im alten Sumerien, und wir können auch Höhlenzeichnungen in Europa und Australien finden, wo die Köpfe eine dreieckige Form mit den großen rundlichen Augen haben.

Höhlenmalereien in der Kimberley-Region in Australien – von denen angenommen wird, dass sie Tausende von Jahren alt sind – könnten die frühesten Darstellungen der Grauen sein, die jemals entdeckt wurden.

Lokalen Legenden zufolge handelt es sich bei den Schnitzereien um uralte Geister, die Wondjina genannt werden und während der Traumzeit erschienen, um die Landschaft zu erschaffen und ihre Bewohner zu beeinflussen, eine mögliche Verbindung zu den Grauen?

Reptilien

Im Laufe der Geschichte haben wir Geschichten über diese seltsam aussehenden Kreaturen gehört, die anscheinend unter uns auf der Erde leben. Es gibt so viele Geschichten über Reptilienwesen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, als ob diese Wesen seit Anbeginn der Zeit auf unserem Planeten präsent wären. Die Geschichte spricht über sie und moderne Sichtungen werden immer häufiger. Es gibt seit Jahrhunderten Geschichten von Wesen, die halb Mensch, halb Reptil sind, aber ist das nur das Ergebnis menschlicher Vorstellungskraft oder gibt es etwas mehr über diese seltsamen Wesen, die unsere Geschichtstexte erobert haben?

Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, finden wir mehrere Geschichten über seltsame Kreaturen, die von unseren Vorfahren verehrt wurden. In Südamerika sind Quetzalcoatl und Kukulkan einige der Götter, die als Reptilien verehrt werden. Quetzalcoatl isteine mesoamerikanische Gottheit, deren Name aus der Nahuatl-Sprache stammt und „gefiederte Schlange“ bedeutet. Die Verehrung einer gefiederten Schlange ist erstmals in Teotihuacan im ersten Jahrhundert v. Chr. oder im ersten Jahrhundert n. Chr. dokumentiert.

Laut Ufologen messen sie etwa 4 Meter in der Höhe und werden als hervorragende Krieger charakterisiert und haben ein extrem hierarchisches und wettbewerbsorientiertes politisch-militärisches System. Sie haben auch eine große psychische Kraft und ernähren sich von negativen Energien wie Angst und Hass, daher gelten sie als „rückschrittlich“ und galten früher als „Dämonen“.

