Fehler in der Matrix? Als die Augen einer Nachrichtenreporterin während einer Live-Übertragung „flimmern“ (Video)

Manchmal sehen wir Dinge, die wir nicht erklären können, aber es gibt auch viele Fälle, in denen es eine vollkommen gute Erklärung gibt, die wir einfach nicht kennen, schreibt der Mainstream.

Ein Fehler in der Matrix? Oder eine Gestaltwandlerin?

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die glauben, dass der Mond nicht real ist und nur ein Täuschungsmanöver ist, um die Gezeitenaktivität zu verdecken, die durch riesige, wirbelnde Turbinen verursacht wird, die die unterirdischen Festungen unserer Echsenherrscher mit Energie versorgen, dann brauchen Sie vielleicht einen Realitätscheck.

So wie die Crew von Scooby-Doo regelmäßig feststellen musste, dass es keine Geister gibt und das Phantom, das auf dem verlassenen Jahrmarkt herumspukt, in Wirklichkeit der alte Mann Willis war, so kann man auch für viele Dinge eine rationale Erklärung finden.

Nehmen wir beispielsweise das untere Video. Es handelt sich um eine Nachrichtensendung von vor 14 Jahren, aber in einem Abschnitt davon scheinen die Augen der Reporterin plötzlich zu „flackern“, sie blinzelt und ihr Blick scheint starr und glasig zu sein.

Sie denken vielleicht, dass es sich hierbei um eine Art Fehler in der Matrix handelt, aber seien Sie versichert, dass es einen Grund dafür gibt, dass dies passiert ist.

Dies ist offenbar auf etwas zurückzuführen, das als „Rolling Screen Repaint-Artefakt“ bezeichnet wird.

Laut jemandem, der diesen Clip gesehen hat und den Kopf richtig bei der Sache hat, kommt es bei alten Antennenfernsehern manchmal vor, dass sich das Signal beim „Neuzeichnen des Bildschirms“ etwas verschlechtert.

Wenn die Nachrichtensprecherin blinzelt, wird der Bildschirm neu gezeichnet und die Daten für ihre Augen sind nicht alle vorhanden, wenn sie ihren Kopf bewegt. Das bedeutet, dass stattdessen einige alte Daten über ihre Augen gelegt werden.

Im Grunde handelt es sich lediglich um einen technischen Fehler, der bei alten Sendungen auftritt und bei dem das Bild nicht immer klar und deutlich wiedergegeben wird.

Es tut mir leid, dass ich jedem von Ihnen die Illusion nehmen muss, Sie hätten eine aufgetrennte Masche im Faden der Realität entdeckt.

Es ist nur ein technisches Problem, kein Riss im Gefüge der Realität. Oder ist es das, was sie Ihnen glauben machen wollen? (CTV)

Außerdem ist die Nachrichtensendung ein äußerst riskantes Geschäft, bei dem alles Mögliche schiefgehen kann.

Wir konnten auch noch viele andere „Fehler in der Matrix“-Momente beobachten . Entweder machen die Leute, die diese seltsame Simulation betreiben, in der wir alle gefangen sind, also einen verdammt schlechten Job, oder es passieren einfach von Zeit zu Zeit seltsame Dinge.

Irgendwie sieht es dennoch seltsam aus, wie einer Art Gestaltwandler…

Video: