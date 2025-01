Die Welt steht am Rande eines Wendepunktes, warnt ein anerkannter theoretischer Wissenschaftler

Nafiz Ahmet, angesehenes Mitglied des Club of Rome, der Earth4All-Kommission für Transformationsökonomie und Ehrenmitglied des Schumacher Institute for Sustainable Systems, hat eine eindringliche Warnung ausgesprochen: Die Menschheit befindet sich an einem kritischen Wendepunkt.

Ahmet, der als Vorhersager der Finanzkrise von 2008, der Energiewende und des Brexits bekannt ist, hat einen Artikel in der Zeitschrift Foresight veröffentlicht .

Darin argumentiert er, dass die menschliche Zivilisation am Rande eines „großen Sprungs“ in der Evolution steht.

Dieser Übergang zu einem postmaterialistischen System, das auf saubere, dezentrale Energie angewiesen ist, steht jedoch vor der unmittelbaren Gefahr, durch einen rapiden Niedergang vereitelt zu werden.

Ein kritischer Punkt in der Menschheitsgeschichte

Laut Ahmet ist der gegenwärtige Moment entscheidend für die Zukunft der Menschheit. Er geht davon aus, dass die nächsten Jahre entscheidend für die Bestimmung unseres weiteren Verlaufs im 21. Jahrhundert sein werden.

Die Menschheit muss sich zwischen Fortschritt und Rückschritt entscheiden, zwischen einem Sprung nach vorne in der Evolution oder dem Abstieg in eine globale Krise. Der Wissenschaftler betont, dass unsere Handlungen in den kommenden Jahren unsere Zukunft maßgeblich prägen werden.

Der Lebenszyklus von Zivilisationen

Dr. Ahmet konzeptualisiert die Entwicklung von Zivilisationen als einen Lebenszyklus mit vier Phasen: Wachstum, Stabilität, Niedergang und Transformation. Er behauptet, dass die industrielle Zivilisation die Phasen des Wachstums und der Stabilität bereits durchlaufen hat und sich nun in einer Phase des Niedergangs befindet.

Dieser Niedergang wird durch zunehmenden Autoritarismus und die anhaltende Abhängigkeit von veralteten Technologien, insbesondere im Energiesektor, verschärft. Ahmet weist darauf hin, dass der Schutz der fossilen Brennstoffindustrie den Übergang zu saubereren Energiequellen behindert.

Wenn es der Menschheit nicht gelingt, ihren derzeitigen Kurs zu ändern, läuft sie Gefahr, die Gelegenheit zu verpassen, zu einer fortschrittlicheren und stabileren Zivilisation überzugehen.

Ahmet glaubt, dass ein solcher Übergang durch neue Technologien wie Robotik, künstliche Intelligenz und 3D-Druck zu einem Überfluss an Ressourcen führen könnte. Wenn jedoch die notwendigen Änderungen nicht vorgenommen werden, stehen uns möglicherweise ein Zusammenbruch, globale Umwälzungen und sogar eine langwierige Krise bevor.

Transformationspotenzial

Ahmet sieht großes Potenzial in modernen Technologien, die bereits saubere Energie, Transport, Nahrung und Wissen bereitstellen können, ohne die Umwelt zu schädigen.

Er betont jedoch, dass die Nutzung dieser Möglichkeiten ein völliges Umdenken in den Ansätzen des Managements und der Ressourcenzuteilung erfordert. Wenn die Menschheit diese Veränderungen nicht annimmt, riskiert sie die Selbstzerstörung.

Dringende Warnungen und globale Bedrohungen

Ahmets Warnungen kommen im Rahmen anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen, die die raschen Veränderungen des Lebens auf der Erde aufgrund des Klimawandels hervorheben. Wissenschaftler warnen, dass sich der Planet in einem Zustand befinde, der dem eines „Patienten in ernstem Zustand“ gleicht, und dass wir kritische Punkte ohne Umkehr viel früher als erwartet erreichen könnten.

Die nächsten fünf Jahre werden als entscheidend für die Entscheidung über unsere gemeinsame Zukunft beschrieben. Die Menschheit muss eine Entscheidung zwischen Fortschritt und Niedergang treffen, denn es bleibt keine Zeit für Selbstzufriedenheit.

