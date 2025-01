Das Britische Empire war zunächst als East India Company bekannt, die stark auf Sklavenarbeit angewiesen war!

Die sogenannte „Transatlantische dreieckige Sklavenhandelsroute“ wurde von dieser Ostindischen Kompanie mit Sitz im East India House in der Leadenhall Street in der City of London gegründet und kontrolliert.

Der transatlantische Sklavenhandel umfasste den Transport versklavter afrikanischer Menschen nach Amerika durch Sklavenhändler der West Indian Company.

Sklavenschiffe der Ostindischen Kompanie nutzten regelmäßig die dreieckige Handelsroute von Europa nach Afrika, nach Amerika und zurück nach Europa.

Der atlantische Sklavenhandel erreichte seinen Höhepunkt im späten 19. Jahrhundert, als die meisten Menschen bei Raubzügen ins Innere Westafrikas gefangen genommen und versklavt wurden.

Auf der ersten Etappe exportierte die Westindische Kompanie Waren nach Afrika und erhielt dafür versklavte Afrikaner, Gold, Elfenbein und Gewürze.

Es war die Zeit des Sklavenhandels im 19. Jahrhundert, als amerikanische Mauren aus Nordafrika zum ersten Mal nach Amerika kamen. Davor gab es in Amerika keine afrikanischen Moore, sondern nur Indianer, die ein Jahrhundert zuvor gegründet wurden und in den unterirdischen Städten Zuflucht suchten, während der großen Flut von 1802 n. Chr. und nach der Flut wieder an die Erdoberfläche gebracht.

Die Ostindien-Kompanie kontrollierte ihre eigene Armee, die Mitte des 19. Jahrhunderts etwa 200.000 Soldaten umfasste, mehr als doppelt so viele Soldaten wie die damalige britische Armee. Die Ostindien-Kompanie war über den Vatikan im Besitz Satans (mehr dazu hier: Gefälschte Geschichte: Der Fünfte Trojanische Krieg unter der Aufsicht Satans)

Als es im Jahr 1900 zu einem Machtwechsel auf der Erde kam, wurde die East Indian Company zur britischen Regierung.

Alle anderen Regierungen auf der Welt sind heute private Unternehmen, und Präsidenten und Premierminister sind CEOs der Unternehmen, die menschliche Sklavenarbeit verwalten!

Doch stimmt das wirklich was der Autor im oberen Text behauptet oder ist das nur wieder eine neue Internettheorie?

