Kluge Ratschläge der sibirischen Kräuterheilkundlerin Lidia Suriny über Aspartam, Zysten und Brot

Lydia Nestorovna Surina ist Kandidatin der Biowissenschaften, Phytotherapeutin, Teilnehmerin an drei europäischen Kongressen und II. des Weltkongresses der Ärzte für Phytotherapie in Prag, Kräuterheilkundler mit 40 Jahren Erfahrung. Lydia Surina hat mehrere Bücher über die heilenden Eigenschaften lokaler Pflanzen veröffentlicht. Zehn Jahre lang war sie zusammen mit A. A. Baranov Kolumnistin für die Zeitung Tyumenskaja oblast segodňa (heute Oblast Tjumen). Hier sind einige davon:

Schließlich sind wir jetzt krank, weil wir viel ausländisches Essen essen. Der Anteil an ausländischem Fleisch beträgt 65 %, wir importieren viele Bananen und Orangen. Wir haben das Recht, nur 10 % ausländische Lebensmittel zu uns zu nehmen, da wir mit dem Verzehr ausländischer Lebensmittel gegen das Gesetz der ökologischen Verträglichkeit verstoßen. Kameldorn darf man nicht an Hirsche verfüttern. Denn wenn ein Mensch Lebensmittel aus einem anderen Land isst – solche, die Informationen über ein anderes Klima enthalten, kann er sich nicht an die Bedingungen des Ortes anpassen, an dem er lebt. Dies ist ein Grundgesetz der Natur.

Nahrung muss Medizin sein und Medizin muss Nahrung sein.

Ich habe einmal in Salechard, Urengoi, Nadym und Tjumen Proben von Iwan-Tee oder Weidentee genommen, um den Vitamingehalt darin herauszufinden. Es stellte sich heraus, dass Ivan-Tee sechsmal mehr Vitamin C enthält als Zitrone – 260 mg und 40 mg in Zitrone.

Und es stellte sich heraus, dass im Ivan-Tee, der in Salechard angebaut wird, der Vitamin-C-Gehalt 20-mal höher ist – 810 mg. Der Gehalt an Vitamin A und Carotin ist in der Salechard-Weide zehnmal höher als in der Řumeňská-Weide. Alles, was weiter nördlich wächst, enthält zehnmal mehr Vitamine als im Süden. Wie können Nordländer südliches Obst und Gemüse essen? Verstehst du, so entstehen Krankheiten.

Und das Interessanteste ist, dass sich unsere Zaren dessen durchaus bewusst waren. Iwan der Schreckliche sagte 1580: „Wenn du ein Land erobern willst, importiere dort ausländische Produkte; Energie wird verbraucht, Menschen werden krank und kranke Sklaven sind leichter zu kontrollieren.“

Warum haben wir das vergessen? Iwan der Schreckliche hatte 5.000 Bücher in seiner Bibliothek und wusste genau: Wenn man ausländische Produkte importiert, werden die Leute krank. Das ist es, was wir tun.

Aspartam

Wir haben eine Menge Lebensmittelabfälle: süße Getränke – Pepsi Cola, Coca Cola, Kaugummi – Orbit, Dirol usw. Es enthält Aspartam, das 200-mal süßer als Zucker ist. Es ist ein Süßstoff, der von den Amerikanern erfunden wurde, um die Produkte süchtig zu machen. Je mehr man ihn trinkt, desto mehr möchte man ihn haben, d. h. Sie bereichern das Land, das es produziert.

Aspartam verursacht viele Komplikationen – verringert die Intelligenz (wenn die Mutter diese Produkte konsumiert, verringert sich die Intelligenz des Kindes um 15 %), verursacht Kopfschmerzen, Übelkeit, Depression, Magenschmerzen, Magenverstimmung, verschwommenes Sehen, übermäßige Unruhe, unsicheres Gehen, Sprachstörungen, Gelenkschmerzen.

Wenn der Nahrung Aspartam zugesetzt wird, stellt das Gehirn die Produktion von Serotonin ein und der Mensch fühlt sich nicht satt, und der Kampf gegen Übergewicht bringt keine Ergebnisse.

Brot ist der Kopf von allem

Italiener nennen Weißbrot „Kastratus“ – kastriertes Brot, und das stimmt, weil es leer ist. Wenn wir einem Kind viel Weißbrot, Brötchen usw. geben, legen wir den Grundstein für seinen schlechten Gesundheitszustand. Wann hat man in Russland Weißbrot gegessen?

Nur an Feiertagen und Sonntagen. An allen anderen Tagen aßen sie Brot aus grob gemahlenem Mehl, in dem die Schalen des Getreides konserviert sind. In diesem Brot steckt unsere Kraft und Gesundheit.

Weißbrot verursacht eine Krankheit namens Hämogliase*, erhöht die Viskosität des Blutes und steigert dadurch den Bluthochdruck, stört den Verdauungstrakt. Weltweit sterben mehr Menschen an Weißbrot als an Tuberkulose.

Ich habe 260 Kinder im Kindergarten. Wir geben ihnen einen Monat lang Haferflocken in Milch, um die Bronchien zu unterstützen, wir geben ihnen einen Monat lang Haferflocken in Wasser, um die Leber zu unterstützen, und wir geben ihnen drei Wochen lang Jod.

Jod ist die Medizin für die Intelligenz

Mein Vater (Mutter war Ärztin, Vater Apotheker – Förster) behandelte mich wegen Allergien auf diese Weise – er gab mir drei Wochen lang täglich drei Tropfen Jod in einem halben Glas Milch.

Napoleon gab seiner Armee immer Jod und überprüfte die Schilddrüse aller, denn wenn die Schilddrüse nicht gut funktioniert, kommt es zu Kretinismus (Demenz).

Jod ist die Medizin für die Intelligenz. Kinder leiden am stärksten unter Jodmangel, es fällt ihnen schwer, in der Schule zu lernen und sich neues Wissen anzueignen. In Russland leiden 35 % der Bevölkerung an Jodmangel, ohne es zu wissen.

Symptome eines Jodmangels sind Reizbarkeit, depressive Verstimmung, Schläfrigkeit, Anfälle unerklärlichen Verlangens, Vergesslichkeit, Gedächtnisstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, häufige Kopfschmerzen, häufige Infektionen durch Erkältungen, verringerter Hämoglobinspiegel.

In Rote-Bete-Blättern und Mücken ist viel Jod enthalten.

Zysten

Lassen Sie die Zysten in Ruhe (= stören Sie sie niemals). Wenn Sie sich nur mit einer Zyste unters Messer legen, bedeutet das, dass es eine zweite und weitere Operation geben wird. Zysten werden wie onkologische Erkrankungen behandelt.

(Fortsetzung)

…

*Hämogliase (Hämogliase) ist eine Reihe von Erkrankungen, die von Larbert beschrieben werden. Diese Krankheit äußert sich in Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Reizbarkeit, Verdauungsproblemen, Verlangsamung des Denkens, verminderter sexueller Aktivität und einem Anstieg der Blutviskosität.