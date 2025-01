Drohnen/Alien-Technologie: Wie 2025 das öffentliche Bewusstsein für außerirdische Themen verändern wird (Video)

Obwohl die Mainstream-Medien sich derzeit bedeckt halten und die Öffentlichkeit nicht über die nicht identifizierten Drohnen informieren, besteht das „Drohnen-Mysterium“ weiterhin, da in den gesamten USA, insbesondere im Osten der Vereinigten Staaten, Hunderte von Drohnen gesichtet wurden.

Das Mysterium um nicht identifizierte Drohnen erregt weiterhin Aufmerksamkeit, insbesondere im Osten der USA. Während die Mainstream-Medien (MSM) bei der Berichterstattung über diese Vorkommnisse eher zurückhaltend bleiben, werden weiterhin Sichtungen gemeldet: Hunderte Drohnen wurden in verschiedenen Regionen gemeldet.

Beamte haben der Öffentlichkeit wiederholt versichert, dass diese Drohnen keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Dennoch bleibt die Skepsis groß, da die Regierung bislang keine umfassende Erklärung abgegeben hat und viele im Dunkeln tappen.

Dr. Steven Greer machte kürzlich in einem Interview mit Rob Finnerty von Newsmax eine Vorhersage. Er behauptete, dass die Drohnenkrise wahrscheinlich „ innerhalb der nächsten 30 Tage “ eskalieren werde. Laut Greer ist die Vorstellung einer angeblichen „außerirdischen Invasion“ eine absichtliche Ablenkung, die die wahre Natur außerirdischer Begegnungen verschleiern soll, die seiner Aussage nach seit Jahrzehnten stattfinden. Diese Aussage hat unter denjenigen, die die Entwicklungen in der UFO-Gemeinde verfolgen, weitere Spekulationen ausgelöst.

Die Vorfreude wird noch dadurch verstärkt, dass der investigative Journalist Ross Coulthart voraussagt, dass das Jahr 2025 einen Wendepunkt im öffentlichen Bewusstsein für außerirdische Themen markieren wird. Coulthart beschreibt die aktuelle Zeit als „die Ruhe vor dem Sturm“ und sieht im kommenden Jahr transformierende Enthüllungen voraus.

Michael Salla, Ph.D. , ein weiteres Mitglied der Enthüllungsbewegung, hat Informationen eines pensionierten US-Soldaten namens JP vorgelegt. Laut JP bereiten sich Fraktionen innerhalb des US-Militärs, die als „White Hats“ bezeichnet werden, sowie eine internationale Koalition namens „Erdallianz“ darauf vor, der Öffentlichkeit hochentwickelte Alien-Technologie zu offenbaren.

Diese hochentwickelte Technologie, die angeblich jahrzehntelang von zwielichtigen „Deep State“-Organisationen und Rüstungsunternehmen verborgen wurde, umfasst drei mittelgroße zigarrenförmige Raumschiffe und zahlreiche nicht identifizierte Luftphänomene (UAPs), die in einer unterirdischen Anlage in Tampa, Florida, gelagert werden. Diese angeblichen Alien-Technologie-Raumschiffe sollen über hochentwickelte Tarnfähigkeiten verfügen, die es ihnen ermöglichen, sich nahtlos in ihre Umgebung einzufügen.

Als Teil einer umfassenderen Offenlegungsstrategie soll die Enthüllung dieser Raumschiffe die Öffentlichkeit auf noch größere außerirdische Enthüllungen in den kommenden Monaten vorbereiten.

Es scheint, als seien zwei gegensätzliche Kräfte im Spiel:

Der Tiefe Staat : Angeblich nutzt er Drohnen- und Orb-Sichtungen als Teil einer inszenierten Operation, um die öffentliche Wahrnehmung zu manipulieren und die Illusion einer außerirdischen Invasion zu erzeugen. Auf diese Weise versucht er, die wahre Wahrheit über außerirdische Begegnungen zu verbergen, die Geheimhaltung verdeckter Programme aufrechtzuerhalten und die Kontrolle über die in den letzten 70 Jahren erworbenen Hochtechnologien zu behalten.

The Earth Alliance: Versucht, echte außerirdische Technologie offenzulegen, die aus echten UFO-Abstürzen gewonnen wurde, die Existenz außerirdischen Lebens zu bestätigen und Transparenz zu fördern.

Ob sich diese Vorhersagen bewahrheiten, bleibt abzuwarten, aber sie haben unbestreitbar das öffentliche Interesse an der Zukunft gesteigert.

