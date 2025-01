Flugbesatzung filmt farbwechselnden Orb aus großer Höhe (Video)

Die Besatzung eines Fluges der privaten Fluggesellschaft Surjet hatte am 23. Dezember auf dem Rückweg nach Fort Lauderdale eine ungewöhnliche Begegnung.

Flugbegleiterin Cassandra Martin befand sich zusammen mit zwei Piloten an Bord des Flugzeugs, das gerade über die Bahamas flog, als ein unerwartetes Ereignis ihre Aufmerksamkeit erregte.

Neugierig schaute sie aus dem Fenster. „Ich blickte nach links und der Pilot bemerkte drei Objekte, ich sah jedoch nur eines. Ich schnappte mir schnell mein Telefon, drückte es an das Fenster und versuchte, ein Video des Objekts aufzunehmen“, erklärte sie.

Martin beschrieb die Kugel als weiß, später in einen schwachen Grünton übergehend, fast so, als sei sie von einem elektrischen Feld umgeben. Das Objekt folgte ihrem Flug etwa 45 Minuten lang, bevor es verschwand.

Fort Lauderdale flight crew spots Orb / UFO | Dec. 23 2024 |

Summary: A flight crew was flying back to Fort Lauderdale in an empty jet, high over the Bahamas, when they spotted a glowing, spherical object darting about too much to be a weather balloon. pic.twitter.com/ACWxHfkbmZ

— UAP Files – Jimmy (@UAPFilesPodcast) January 12, 2025