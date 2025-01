Verbotene Archäologie: Der feste Himmel: Eine Schlammflut-Erklärung

Netzfund:

Deshalb habe ich ein Konzept entwickelt, das ich Solid Sky Theory nenne.

Wie der Titel schon andeutet, dreht es sich im Wesentlichen darum, dass der Himmel der Erde zu einem festen Zustand wird .

Seine Beweglichkeit in diesem flüssigen Zustand ermöglicht, wenn es sich auf der Oberfläche ansammelt, ein Reiben und Erodieren dieser Strukturen.

Ähnlich schmilzt das gebildete Eis, wenn die Sonne wieder in dieses Gebiet eintaucht, und wird flüssig.

Diese Granitproben weisen eine Sprödigkeit an ihren Außenseiten auf, wo man sehen kann, wie der Stein abblättert.

In ähnlicher Weise wird der Effekt, der als Schmelzen bekannt ist, durch denselben Solid Sky-Effekt erzeugt.

So erklärt sich die Schmelzfassade:

Diese Abwärtsbewegung in den Boden hinein verleiht diesen Strukturen einen Schlammflutungseffekt.

Die einzige Richtung, in die sich diese Struktur bewegen kann, während sie unter Krafteinwirkung steht, ist nach unten und in den Boden hinein.

Von Schlammflutung spricht man, wenn eine Struktur unter Schlamm begraben und nachträglich ausgegraben wurde oder wenn sie in den oberen Ebenen umfunktioniert wurde, um die Struktur durch das Erklimmen höherer Ebenen wieder funktionsfähig zu machen.

Als Nebeneffekt dieses Überlebens kann man an diesen Strukturen einen Effekt beobachten, der heute als das Phänomen der Schlammfluten angesehen wird.

Ich werde diese spezifischen Architekturbeispiele und ihre Designelemente in einem späteren Beitrag besprechen.

Alles, was unter der Erde gebaut ist, ist ebenfalls in der Lage, solche Bedingungen zu überstehen.

solche strukturellen Designelemente können gesehen werden in: den ägyptischen Pyramiden, den griechischen Tempeln, den griechisch-römischen Gebäuden, den Kirchen und Kathedralen, den Tempeln des modernen Indiens und den Pyramiden und Strukturen Mittel-/Südamerikas.

Ebenso scheinen die einzigen Strukturen, die diese Erfahrung zu überstehen scheinen, jene zu sein, die architektonisch so gestaltet sind, dass sie solche nach unten gerichteten Kräfte negieren.

Als solche sind sie im Wesentlichen von allen offenen Seiten und von oben in ihrer Position fixiert.

Die Eigenschaften der Sonne, wie ihre Beleuchtung und Wärme, wirken sich derzeit auf dieses Gebiet aus und negieren so die Konditionierung, die zur Bildung eines festen Himmels erforderlich ist.

Stickstoff und Sauerstoff in der Luft werden durch Temperaturen unter -220 Grad Celsius konditioniert.

Ein kleines Bild, um das Ganze zu versüßen.

Dieses Bild stammt aus dem Totenbuch oder dem Papyrus von Ani.

Sehen Sie das weiße Zeug an den Seiten …

Das ist es, wovon ich spreche.

Wir werden Zep Tepi bald behandeln.

Prost.

Doch stimmt das wirklich was der Autor im oberen Text behauptet oder ist das nur wieder eine neue Internettheorie?

