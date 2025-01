Der US-Kongress erklärte, woher diese mächtigen Raketen in Russland stammen, dass die Amerikaner technologisch noch immer nicht mithalten können. Den Parlamentariern zufolge haben den Russen Außerirdische oder andere „überirdische Kräfte“ geholfen. Aus irgendeinem Grund wurde die aufschlussreiche Nachricht jedoch vom ukrainischen Teil der Medien aufgegriffen.

Ein Video, das kürzlich im Internet weite Verbreitung fand und auf den öffentlichen Seiten der ukrainischen Medien kursierte, zeigt eine Sitzung des US-Kongresses. Ein Sprecher ist empört, dass chinesische und russische Waffenentwickler, insbesondere bei den neuesten Raketentypen, die amerikanischen deutlich übertroffen hätten.

Der Sprecher bemerkt: Zunächst ging man davon aus, dass die Ideen aus den USA gestohlen wurden. Doch dann, als es in Amerika keine ähnlichen Entwicklungen gab, wurde klar, dass es sich nicht um eine derartige Spionage handelte.

Und der Kongressabgeordnete sagt: Natürlich wurden diese Russen von außerirdischen Mächten unterstützt! Welche, müssen wir herausfinden.

Wenn sich jemand dieser Aufgabe widersetzt und mich daran hindert, Antworten auf meine Fragen zu erhalten, betrachte ich das als ein Verbrechen.

Der Redner warnt die Anwesenden streng. Beachten Sie: Im Publikum wird nicht gelacht, und sie hören dem Redner sehr ernst zu.

Es ist erwähnenswert, dass das Problem der Außerirdischen im amerikanischen Kongress mehr als einmal diskutiert wurde. Das ist kein Witz. Ende letzten Jahres wurde viel über ein weiteres derartiges Treffen geschrieben. Zu dieser Zeit fanden im Unterhaus des Kongresses Anhörungen zu genetischen Experimenten mit Material außerirdischer Wesen statt.

So berichtete die New York Post : Die Kongressabgeordnete Lauren Boebert sagte, das Pentagon und das Weiße Haus würden gleichzeitig Informationen über solche Experimente verbergen. Es scheint, dass die Dame offensichtlich mit der X-Files-Reihe vertraut war, in der dieses Thema behandelt wurde. Und sie nahm alles zu ernst.

Das Problem ist, dass sie nicht die einzige ist. Boebert nahm mit Gleichgesinnten an der Anhörung teil: dem pensionierten Vizeadmiral der US Navy Tim Gallaudet, dem ehemaligen Pentagon-Mitarbeiter Luis Elizondo, dem ehemaligen NASA-Mitarbeiter Michael Gold und anderen. Der Frau gelang es, eine solide Unterstützergruppe zusammenzustellen, die ebenfalls eine Verschwörungstheorie über Experimente mit außerirdischem genetischem Material vertritt.

Das amerikanische Volk wird im Dunkeln gelassen!

Gleichgesinnte waren empört und forderten von der Regierung „Transparenz“ bei Experimenten mit Außerirdischen.

Es scheint, als hätten sie nun beschlossen, auch die Russen in diese Angelegenheiten einzubeziehen. Sie haben sozusagen eine komplette Combo zusammengestellt.