Video-Material publiziert: Whistleblower spricht über die Bergung eines Ei-förmigen UFOs

NewsNation hat exklusives Filmmaterial erhalten, das ein eiförmiges Flugobjekt zeigt und während einer UAP-Bergungsoperation aufgezeichnet wurde.

Das Ei ähnelt dem UAP, auf das Kampfflugzeuge der US Navy 2015 vor der Ostküste der USA gestoßen sind, was auf eine Verbindung zwischen diesen nicht identifizierten Objekten schließen lässt.

NewsNation wurde mitgeteilt, dass das Video an die für die Überwachung von UAPs zuständige Organisation gesendet und bisher nie der Öffentlichkeit gezeigt wurde, was die Mission eines Veteranen der US Air Force noch wichtiger macht.

Der Whistleblower Jake Barber glaubt, dass er an der Bergung außerirdischer Technologie beteiligt war, während er für ein geheimes UFO-Bergungsprogramm arbeitete, über das schon lange Gerüchte kursierten .

Als Barber gebeten wurde, das Objekt zu beschreiben, sagte er zu Ross Coulthart von NewsNation: „Ich sah ein Ei, ein weißes Ei.“

„Schon beim bloßen Anblick des Objekts auf dem Boden konnte man erkennen, dass es außergewöhnlich und anomal war“, sagte Barber. „Es war nicht menschlich.“

Er fügte hinzu: „Das ist anders als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Ich kann Ihnen auch sagen, dass die Reaktion meines Teams uns allen klar machte, dass wir es mit etwas Außergewöhnlichem zu tun hatten.“

Andere Whistleblower, darunter Lue Elizondo und David Grusch, haben behauptet, es existiere ein geheimes UFO-Programm der Regierung, doch Barber sagt, er wisse, dass dies wahr sei, weil er selbst Teil davon sei.

NewsNation hat außerdem ein exklusives, noch nie zuvor gesehenes Video von einer dieser angeblichen Bergungen nach einem UFO-Absturz erhalten.

Im Juni 2023 war NewsNation der erste Fernsehsender, der ein Interview mit Grusch zeigte. Der Bericht führte zu mehreren Anhörungen im Kongress.

