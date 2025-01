„UFO groß wie ein Fußballfeld bewegt sich unter Wasser mit Hunderten von Meilen pro Stunde“, so ein Admiral

Der republikanische Abgeordnete Tim Burchett sagte in einem Interview am Mittwoch, ein Admiral – dessen Identität er nicht nannte – habe ihm von einem nicht identifizierten Flugobjekt erzählt, das sich mit unglaublicher Geschwindigkeit durch das Meer bewegte.

„Sie sagen mir, dass sich unter Wasser etwas mit Hunderten von Meilen pro Stunde bewegt … so groß wie ein Fußballfeld, unter Wasser“, sagte der Kongressabgeordnete aus Tennessee dem ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten Matt Gaetz , der jetzt eine Sendung beim Nachrichtensender One America News moderiert.

„Das war ein dokumentierter Fall und ein Admiral hat mir das erzählt.“

Burchett ist bekannt für seine Behauptungen, die US-Regierung verheimliche die Existenz von UFOs und anderen außerirdischen Aktivitäten. Er meinte, angesichts der „Unendlichkeit von Gottes großem Universum“ sei alles möglich.

Er forderte die Amerikaner jedoch auf, sich über die außergewöhnlichen Fortschritte der mutmaßlichen Außerirdischen keine Sorgen zu machen.

„Ich habe keine Angst, dass sie mir etwas antun könnten“, sagte er. „Ich meine, mit diesen Fähigkeiten hätten sie uns schon vor langer Zeit gegrillt.“

Der Kongress befasst sich jedoch zunehmend ernsthafter mit Berichten über mysteriöse Flugobjekte und behandelt das einst weithin belächelte Thema der UFOs – heute oft als unbekannte anomale Phänomene (UAPs) bezeichnet – zu einem ernsten Thema.

Im März 2024 veröffentlichte das Pentagon einen Bericht , in dem es hieß, es habe keine Beweise für die Existenz von UFOs. Bei vielen verdächtigen Sichtungen habe man sich lediglich als Wetterballons, Spionageflugzeuge, Satelliten und andere normale Aktivitäten entpuppt.

Das Pentagon wies bei einer Kongressanhörung im Jahr 2023 die von einem ehemaligen Geheimdienstoffizier der Air Force aufgestellte Behauptung zurück, die US-Regierung habe im Laufe der Jahrzehnte eine Reihe abgestürzter, nicht identifizierter Flugzeuge und sogar nicht-menschliche „biologische Substanzen“ geborgen.

Im November erhielt das für die Untersuchung von UAP-Berichten zuständige Pentagonbüro 21 Berichte aus dem vergangenen Jahr, die genügend Daten enthielten, damit die Geheimdienste ihre Ermittlungen aktiv fortsetzen konnten.

UAPs umfassen eine breite Palette seltsamer Objekte oder Datenpunkte, die in der Luft, an Land oder auf See erkannt werden. Die bekanntesten UAPs wurden von Militärpiloten gemeldet, die typischerweise runde oder zylindrische Objekte beschreiben, die sich mit unmöglich hoher Geschwindigkeit ohne erkennbare Antriebsmittel fortbewegen. Einige der Objekte wurden auf Video aufgenommen .

Das Militär hat in den vergangenen Jahren Anstrengungen unternommen, den Piloten bei der Meldung solcher UAPs zu helfen, und das für die Untersuchung solcher Begegnungen zuständige Büro im Pentagon hat in den vergangenen Jahren Hunderte von Meldungen erhalten.

Viele UAP-Berichte haben sich als harmlos erwiesen, aber für einige gibt es keine einfache Erklärung. Das Thema hat in den letzten Jahren erneut Aufmerksamkeit bei den Gesetzgebern erregt, da die Besorgnis über die Auswirkungen von nicht identifizierten Objekten im US-Luftraum auf die nationale Sicherheit zugenommen hat.