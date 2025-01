A​m Nordpol liegen die Temperaturen aktuell mehr als 30 Grad über dem Durchschnitt. Teilweise wird sogar der Nullpunkt überschritten – während des arktischen Winters. G​rund hierfür sind die zahlreichen Orkane, die sich seit mehreren Wochen auf dem Nordatlantik bilden.

D​ie Sturmserie hat sich nach dem verheerenden Orkan Gilles in Irland und Teilen Großbritanniens fortgesetzt. Die Orkane bewegen sich aktuell lediglich in eine andere Richtung: Sie rauschen über Island und Spitzbergen hinweg und landen danach am geografischen Nordpol.

Die Orkane befördern sehr warme Luft, was zu einem extremen Temperaturanstieg führt. Am kommenden Wochenende sollen die Temperaturen deshalb am Nordpol um 33 Grad auf über 0 Grad ansteigen. Es gibt aber noch ein paar weitere Faktoren, die eine Rolle spielen.

Starker Polarwirbel unterstützt Orkane

Der Polarwirbel ist momentan sehr stabil, weshalb er sich in den Polarjet einklinken kann und damit die Westwinde verstärkt. Dadurch windet es stark am Nordpol, was wiederum viele Orkane vor Neufundland, Labrador und der Südspitze Grönlands entstehen lässt.

Hinzu kommt ein noch immer sehr starker Temperaturgegensatz zwischen Kanada und Bermuda. Die Orkane sorgen für den nötigen Temperaturausgleich und verfrachten damit auch Teile der sehr warmen Luft bis an den Nordpol.

E​inzigartiges Arktis-Phänomen

S​o starke Temperaturabweichungen vom Durchschnitt gibt es nur in der Arktis: In Deutschland sind 35 Grad im Januar oder 50 Grad im Juli unvorstellbar. So hohe Temperaturen treten an den heißesten Orten der Erde auf und sind in Deutschland unmöglich.

S​elbst im südlichen Pendant des Nordpols sind solche Temperaturunterschiede undenkbar. Die Antarktis ist geografisch stärker abgerundet, weshalb es nicht zu solchen extremen Temperaturvorstößen kommen kann.

In der Arktis ist das Phänomen ebenfalls nur über den Weg von Island über Spitzbergen möglich und zeigt, dass sich der Nordpol schneller erwärmt als der Rest der Erde. Die Hitze wird noch rund eine Woche anhalten, ehe sich die Temperaturen langsam normalisieren.

