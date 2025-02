Ist unsere Sonne nicht die echte Sonne, sondern ein Sonnensimulator? (Video)

Youtube hat das Video „Sonnensimulator“ aus meinem Konto gelöscht. Ich frage mich, warum, und nein, es handelt sich nicht um eine Urheberrechtsverwarnung …

Ich weiß nicht, ob Sie alle die zweite „Sonne“ bemerken, die seit vielen Jahren auf der ganzen Welt gesehen und aufgezeichnet wird, sie wurde in letzter Zeit häufig in den sozialen Medien gepostet …

Die Leute denken, das sei Nibiru oder Wormwood, wie es in der Bibel heißt, der Zerstörer!!

Ich bin fasziniert von der Geschichte und beschäftige mich schon seit vielen Jahren damit….. Auch das Plasma-Event hat alles damit zu tun, für mich hängt alles zusammen … also persönlich denke ich, dass die Bibel korrumpiert und verfälscht ist und es scheint, dass unsere Kontrolleure alles tun, was sie können, um die Bibel tatsächlich im wirklichen Leben wahr werden zu lassen, sodass die religiösen Menschen wirklich glauben, dass ihr Messias kommt, oder so etwas in der Art das🤷‍♀️🤷‍♀️….wie ich immer sage: Nichts ist, wie es scheint… Wirklich NICHTS!!

Die zweite „Sonne“ ist nicht Planet X und manchmal ist es einfach in der Nähe der Sonne…

Ich denke auch, dass dies die Ursache für den Halo-Effekt ist, den wir in den letzten paar Jahren gesehen haben… (es hängt sicher damit zusammen!) und auch für die seltsamen Lichtstrahlen… ich sage die Lichtsäulen sind ein direkter Effekt des Sonnensimulators, den sie testen, es erklärt so viel … unglaublich, aber wahr … also habe ich dieses einfache Video geschnitten, weil ich denke, dass jeder wissen sollte, was unsere Controller tun … wenn wir das nehmen.

Einen Schritt weiter können wir uns fragen, warum zum Teufel sie überhaupt einen Sonnensimulator wollen oder brauchen!!