Astronaut, der beim Fliegen eines Flugzeugs beinahe mit zwei „metallischen Kugeln“ kollidiert wäre, gibt zu, dass diese „keine sichtbaren Antriebsmittel“ hatten

Der ehemalige NASA-Astronaut, der während des Fluges seines Flugzeugs beinahe mit zwei metallischen Kugeln kollidiert wäre , ist noch immer verblüfft über die mysteriösen Objekte.

Gegenüber der Washington Post erklärte er, dass diese „keine sichtbare Antriebskraft“ gezeigt hätten, als sie in weniger als sechs Metern Entfernung an seinem Flugzeug vorbeigeflogen seien.

„Sie kamen direkt auf mich zu“, sagte Dr. Leroy Chiao, der Kommandant der Expedition 10, über die „völlig glatten“ Kugeln, die er letzten Sommer beim Fliegen mit seiner Grumman AA5BTiger in Texas vorfand.

Chiao schilderte das erstaunliche Erlebnis ausführlich in einem langen Interview, das mehr Licht auf den bemerkenswert knappen Unfall wirft und seine Theorie über den möglichen Ursprung der Orbs weiter ausführt – er sucht jedoch noch immer nach Antworten.

Die beiden Objekte befanden sich an einem vollkommen klaren Tag „drei Meter links und drei Meter unterhalb“ von Chiaos Flugzeug, was dem Luftfahrtexperten eine vollständige Sicht auf die ungewöhnlichen Flugobjekte ermöglichte, deren Fähigkeiten seine Fähigkeit, ihre Existenz mit herkömmlichen Mitteln zu erklären, in Frage stellten.

„Sie waren etwa sechs Meter voneinander entfernt“, berichtete Chiao. „Sie hatten einen Durchmesser von etwa einem Meter. Einer über dem anderen.“

„Ich habe keine sichtbaren Antriebsmittel gesehen, also weiß ich nicht, was es sein könnte“, sagte ein verblüffter Chiao der Post. „Es muss ein Düsentriebwerk oder ein Propeller oder so etwas sein.“

Der Pilot betonte, dass er die Kugeln an einem sonnigen, wolkenlosen Tag mit guter Sicht gesehen habe.

„Auf diesem Instrumentenflugplan war nichts um mich herum außer dem texanischen Panhandle in 2.700 Metern Höhe, und plötzlich tauchten diese Dinge auf“, sagte Chiao und erläuterte die Sicherheitsmaßnahmen und Instrumente, die Piloten verwenden, um andere Flugzeuge zu identifizieren und katastrophale Unfälle zu vermeiden.

„Die, die ich gesehen habe, waren glatt und glänzend“, sagte Chiao.

Der Amerikaner machte diese „sanfte“ Beobachtung im Gegensatz zu einem weit verbreiteten Bild einer Kugel, das im vergangenen Jahr als Teil eines Pentagon-Berichts veröffentlicht wurde und eine Kugel zeigt, die mit Spitzen bedeckt ist.

Diese Objekte, die von einem Militärradar im kontrollierten Luftraum des Irak erfasst wurden, wurden vom All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) des Pentagons als unerklärlich eingestuft und im Bericht als spitze metallische Kugeln dargestellt.

„Daran musste ich denken. Ich frage mich: ‚Meine Güte, ich frage mich, ob das dasselbe ist.‘“

Das Rätsel um die Beinahe-Kollision des Astronauten besteht weiterhin.

„Sie bewegten sich ungefähr mit der gleichen Geschwindigkeit wie ich in die entgegengesetzte Richtung. Ungefähr 100-150 Meilen pro Stunde“, erzählte Chiao.

Aufgrund der für Chiao erkennbaren gerichteten Geschwindigkeit der Objekte sei eine sichere Identifizierung als bloße Ballons nicht möglich; auf seinem Flugradar würden jedoch Wetterballons auftauchen, sagte er.

Chiao sagte auch, dass die Flugeigenschaften der Kugeln einzigartig seien. Soweit er es beurteilen könne, verursachten sie keine Luftstörungen, wie sie bei Flugzeugen und anderen Flugobjekten aufgrund ihrer Geschwindigkeit vorkommen.

„Wenn ein Flugzeug mit so hoher Geschwindigkeit an mir vorbeiflöge, würde ich seine Sogwirkung spüren, es würde die Luft um mein Flugzeug herum aufwirbeln.“

Der Kommandant sagt, die Kugeln seien völlig lautlos an ihm vorbeigeflogen und hätten kein Geräusch gemacht, als sie durch die Luft sausten.

Chiao sagte, dass er damals zu überrascht gewesen sei, um zu realisieren, was genau passiert war. Doch jetzt sei ihm klar, dass diese einmalige Begegnung auch zu seinem Tod hätte führen können.

„Wenn ich mit ihnen kollidiert wäre, wäre das natürlich wirklich schlimm gewesen“, sagte Chiao kichernd und fügte hinzu: „Niemand hätte gewusst, was mit mir passiert ist.“

„Sie würden es wahrscheinlich einem Vogelschlag oder der Kollision mit einem großen Truthahnbussard oder so etwas zuschreiben“, scherzte er.

Da ihm keine Erklärung einfällt, muss Chiao die Technologie standardmäßig dem amerikanischen Militär zuschreiben.

„Das war mein erster Gedanke, dass es sich um ein geheimes Militärprogramm handeln muss, aber was zum Teufel machen sie, wenn sie es dort fliegen, wo Flugzeuge operieren, insbesondere nach Instrumentenflugregeln. Warum sollten sie sich nicht im militärischen Luftraum befinden?“, fragte sich der Weltraumspaziergänger.

Chiao lehnte jede außerweltliche Erklärung für die Objekte ab – obwohl er glaubt, dass es da draußen im Weltraum andere Intelligenzen gibt.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass es im Universum noch andere Intelligenzen gibt. Ich halte es für den Gipfel der Arroganz zu glauben, dass wir die einzige intelligente Lebensform im gesamten Universum sind“, sagte Chiao und fügte einen wichtigen Vorbehalt hinzu: „Die Kehrseite davon ist, dass wir uns nie finden werden, weil das Universum so riesig ist.“

„Deshalb fällt es mir schwer zu glauben, dass Außerirdische uns besucht haben“, sagte Chiao.

Diese Überzeugungen lassen die Realität und den Ursprung der Mechanik – der sich verbiegenden Kugeln – umso rätselhafter erscheinen.

„Was könnte das Antriebssystem sein? Was könnte dieses Ding, genau wie die Kugel, die wir im Predator-Video gesehen haben, so bewegen?“

„Es ist schwer, sich vorzustellen, welche Art von Antriebssystem funktionieren würde“, sagte Chiao und spekulierte, dass es unwahrscheinlich sei, dass sich in der Kugel ein Düsentriebwerk befände, das Abgase durch ein Loch ausstoße, das er nicht sehe.

Chiao fliegt seit 1984 – und besitzt seit 1999 sein eigenes kleines Privatflugzeug.

„In all meinen Jahren als Pilot hat noch nie jemand ein UFO oder etwas Seltsames gesehen“, sagte er und fügte später hinzu: „Wenn ich in die andere Richtung geschaut hätte, hätte ich sie nicht gesehen. Hätte nichts gespürt.“