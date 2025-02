Ist das Leben auf der Erde eine Von-Neumann-Maschine außerirdischen Ursprungs?

Gestern hatte ich ein faszinierendes Gespräch mit dem brillanten synthetischen Biologen George Church.

Dieser seltene interdisziplinäre Dialog wurde für eine neue Podcast-Serie aufgezeichnet, die von Rick Coyle, dem Gründer von Accelerator Media, koordiniert wird, einer gemeinnützigen US-Organisation, die sich der Förderung von Neugier und lebenslangem Lernen durch Bildungsmedien verschrieben hat.

Das Format dieses neuen Podcasts bringt zwei Experten aus verschiedenen Bereichen für ein nicht moderiertes Gespräch über Themen zusammen, die beide Teilnehmer verbinden oder faszinieren. Unser Podcast wird voraussichtlich am 16. Januar 2025 ausgestrahlt.

George und ich diskutierten über das Leben im Kosmos vom Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren bis in die ferne Zukunft. Die Chemie des Lebens, wie wir es kennen, könnte kurz nach der Entstehung der ersten Sterne entstanden sein, etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, in Regionen, die durch die ersten explodierenden Sterne mit schweren Elementen angereichert wurden.

Wenn das, was wir auf der Erde finden, repräsentativ ist, hätte es Milliarden von Jahren gedauert, bis aus einer Suppe aus Chemikalien eine komplexe mehrzellige Lebensform entstanden wäre, was erklären würde, warum wir so spät in der kosmischen Geschichte existieren.

Das Leben auf der Erde könnte seinen Ursprung auf dem Mars haben, der aufgrund seiner geringeren Größe früher abkühlte als die Erde. Der schwere Bombardement des Mars könnte Gesteinsbrocken angehoben haben, die die Erde mit winzigen Astronauten in Form von Marsmikroben an Bord erreichten, 4,2 Milliarden Jahre bevor Elon Musk bemannte Astronauten zum Mars schicken wollte .

Wenn spiegelbildliches Leben von außen auf die Erde gelangte, wurde es vom irdischen Leben unterdrückt und hatte keine größeren Auswirkungen. Außerirdische mögen unter uns sein, aber wir bemerken sie nicht. Das erinnerte mich an die unbegründeten Sorgen, dass der Large Hadron Collider am CERN kleine schwarze Löcher produzieren könnte, die die Erde verschlingen könnten.

Kosmische Strahlung trifft regelmäßig Hadronen in der Erdatmosphäre mit größeren Schwerpunktsenergien und hat in den 4,6 Milliarden Jahren der Existenz der Erde keine Katastrophen ausgelöst.

Ich fragte George, ob es irgendwelche lokalen Hinweise darauf gibt, dass das Leben auf der Erde von einem außerirdischen Gärtner gesät worden sein könnte. Er stimmte zu, dass dies eine praktikable Hypothese ist, der es sich zu untersuchen lohnt, da es einige unerklärliche Lücken in unserem Verständnis gibt, wie komplexes Leben auf der Erde entstand.

Ambitionierte außerirdische Wissenschaftler und Ingenieure hätten sich zum Ziel gesetzt, fruchtbare Planeten wie die Erde mit selbstreplizierenden Sonden zu bepflanzen. Wenn die „Gärtner“ technologische Plattformen mit künstlicher Intelligenz (KI) wären, hätten ihre Macher sicherlich die großen Vorteile der Chemie erkannt, die darin liegt, rohe irdische Materialien zu verwenden und die lokale Chemikaliensuppe in selbstreplizierende Maschinen in Form von komplexem Leben, wie wir es kennen, zu verwandeln. In diesem Fall ist die Vision, die von John von Neumanns selbstreplizierenden Maschinen außerirdischen Ursprungs inspiriert wurde, das irdische Leben, wie wir es kennen!

Von Neumann stellte seine abstrakte Idee in Vorlesungen an der University of Illinois in den Jahren 1948 und 1949 vor, also vor der Entdeckung der Doppelhelixstruktur des DNA-Moleküls . Drei Jahrzehnte nach von Neumanns Vorlesungen schlug Freeman Dyson in seinem Buch „Disturbing the Universe“ das Konzept des Astrochicken vor . Dyson stellte sich ein ein Kilogramm schweres Raumschiff vor, das eine Mischung aus Biologie, Mikroelektronik und künstlicher Intelligenz darstellt und selbstreplizierende Sonden im Weltraum herstellt.

Ich gestand George, dass ich vor biologischem Leben Ehrfurcht habe. Immerhin verbraucht das menschliche Gehirn 20 Watt und meistert viele Aufgaben besser als die besten KI-Systeme, die wir bisher entwickelt haben und die Gigawatt an Leistung verbrauchen. Die multimodale Analyse ist die ungelöste Spitze der maschinellen Lernanalyse, während das menschliche Gehirn routinemäßig Daten von unseren Augen, Ohren und Berührungen kombiniert.

Ich fragte George nach seinen Erwartungen für die Zukunft der Menschheit. Seit der Entdeckung der Quantenmechanik ist erst ein Jahrhundert vergangen, und uns bleibt vielleicht nur noch ein weiteres Jahrhundert, bevor unsere Zivilisation sich technologisch selbst zerstört. George fügte hinzu, dass sich unser technologischer Fortschritt beschleunigt und die existenziellen Risiken schnell wachsen.

Das Ende der Menschheitsgeschichte auf der Erde wird wahrscheinlich lange bevor die Sonne in einer Milliarde Jahren alle Ozeane der Erde verdampfen lässt, eintreten .

Ich habe darauf hingewiesen, dass der Schlüssel zum Überleben darin liegt, dass wir in einer bewohnbaren Weltraumplattform von dem Felsen, auf dem wir geboren wurden, entkommen können. Die Menschheit könnte überleben, wenn sie ihre Prioritäten von der jährlichen Investition von 2,4 Billionen Dollar in den Militärhaushalt auf die Investition derselben Summe in die Weltraumforschung verlagert.

Ich erwarte nicht, dass friedliebende Hippies die Welt regieren werden. Stattdessen hoffe ich realistischerweise, dass die Entdeckung, dass Außerirdische intelligentere Schüler in unserer Klasse intelligenter technologischer Zivilisation sind, uns zu besseren Leistungen inspirieren wird. Unser Messias könnte von einem anderen Stern kommen.

In Bezug auf unsere Zukunft bemerkte George, dass das menschliche Gehirn in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich erweitert und viel leistungsfähiger werden wird. Er glaubt auch, dass unsere Generation die erste sein wird, die die Möglichkeit hat, nicht zu sterben, da die synthetische Biologie in der Lage sein wird, die stetigen Schäden an unserem Körper in den kommenden Jahrzehnten zu reparieren.

Angesichts seiner Vorhersage haben George und ich vereinbart, unser Gespräch in den kommenden Jahrtausenden fortzusetzen. Ich frage mich, worüber wir in einer Million Jahren sprechen werden, wenn Wissenschaft und Technologie weit über das hinausgehen, was wir uns heute vorstellen.

Ich habe nichts dagegen, außerirdische Wissenschaftler in das Gespräch einzubeziehen. Aber ich werde auf einer Remote-Konfiguration für die Podcast-Aufnahme bestehen, da ich mir Sorgen mache, dass die Außerirdischen George und mich mit Spiegelpathogenen infizieren könnten.