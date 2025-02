Gefälschte Geschichte: Die wahre Zeitlinien-Chronologie unserer Vergangenheit

Sie haben die Geschichte und ihre Chronologie so sehr durcheinander gebracht, dass sich Religionsvertreter auch heute noch mit Meinungsverschiedenheiten herumschlagen, weil es KEIN einziges historisches Originaldokument gibt, das älter als 200 Jahre ist und das jemand lesen und konsultieren könnte. Von Gorgi Shepentulevski

An dieser Stelle wäre es gut zu erwähnen, dass es vor der Schaffung der traditionellen Chronologie mehr als 200 Daten gab, die die Geschichte an das biblische Konzept anpassen wollten.

Der Altersunterschied war wirklich beeindruckend. Der Zeitraum von der Schöpfung bis zu Jesus Christus lag im Zeitraum zwischen 3.483 und 6.984 Jahren. Mehr als 3.500 Jahre Unterschied.

Was sie taten, war, dass sie Namen und Ereignisse aus der realen Chronologie der Geschichte übernahmen und viele fiktive Geschichten erfanden, die nie existierten, um eine gefälschte Erzählung von Ereignissen und Namen zu erstellen und sie in Millionen gefälschter Geschichtsbücher zu veröffentlichen, die das Bildungssystem der Neuen Weltordnung heute verwendet, um die Massen zu unterrichten.

Daher gibt es heute kein einziges ORIGINALBUCH, das älter als 200 Jahre ist, und jedes einzelne existierende öffentliche Buch ist eine fiktive Geschichte, die vom Deutsch-Nordischen Institut geschrieben wurde, das 2012 geschlossen wurde und jedes einzelne Fach, das wir heute in Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt lernen, erfunden hat.

In den letzten 1000 Jahren lebte die Menschheit in einem Kriegsgebiet des Trojanischen Krieges zwischen Gott und Satan! (Gefälschte Geschichte: Der Fünfte Trojanische Krieg unter der Aufsicht Satans)

Ich rate Ihnen zu beachten, dass diese 1000 Jahre wahrer Zeitlinien-Chronologie unserer vergangenen Geschichte, die ich in dieser Beitragsreihe kurz behandeln werde, sich nur kurz über das gesamte Gebiet mit einem Durchmesser von 5 Millionen km unter der elektromagnetischen Kuppel erstreckte und die meiste Zeit nur hier auf der Erde unter der Eiskuppel eingegrenzt und konzentriert war, die einen Durchmesser von 44.000 km abdeckte und schließlich von den gefallenen Engeln erobert wurde.

Jenseits des Eisdoms, des Alexanderlandes und darüber hinaus existiert, abgesehen von dieser kurzen Kriegsunterbrechung, bis heute das wahre Paradies auf Erden, über das wir nichts wissen, weil es sich dabei um verborgene Länder handelt, die der breiten Masse streng vorbehalten und verboten sind.

Doch stimmt das wirklich was der Autor im oberen Text behauptet oder ist das nur wieder eine neue Internettheorie?

