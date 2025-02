Die legendäre Smaragdtafel und ihre Geheimnisse des Universums

Bei der Smaragdtafel handelt es sich angeblich um eine Tafel aus Smaragd oder grünem Stein, in die die Geheimnisse des Universums eingraviert sind.

Die Ursprünge der westlichen Alchemie lassen sich bis ins hellenistische Ägypten zurückverfolgen, insbesondere in die Stadt Alexandria. Eine der wichtigsten Figuren in der Mythologie der Alchemie ist Hermes Trismegistus (Hermes der Dreimal Große).

Der Name dieser Figur leitet sich vom ägyptischen Gott der Weisheit, Thoth, und seinem griechischen Gegenstück, Hermes, ab. Die Hermetica, die angeblich von Hermes Trismegistus verfasst wurde, gilt allgemein als Grundlage der westlichen alchemistischen Philosophie und Praxis. Darüber hinaus gilt Hermes Trismegistus auch als Autor der Smaragdtafel.

Legenden der Smaragdtafel

Die Smaragdtafel soll eine Tafel aus Smaragd oder grünem Stein sein, auf der die Geheimnisse des Universums eingraviert sind. Die Herkunft der ursprünglichen Smaragdtafel ist unklar, daher ranken sich Legenden um sie. Die gängigste Geschichte besagt, dass die Tafel in einem Höhlengrab unter der Statue des Hermes in Tyana gefunden wurde, in den Händen der Leiche von Hermes Trismegistus selbst.

Und der Schöpfer der Smaragdtafel ist der ägyptische Gott Thot, der laut Armando Mei „sein Wissen auf 42 Smaragdtafeln verteilte und damit die großen wissenschaftlichen Prinzipien des Universums festhielt. Die Legende erzählt, dass die hermetischen Tafeln nach dem Fall der Götter geschickt versteckt wurden, damit kein Mensch sie finden konnte. Erst Thot konnte das geheimnisvolle Buch bei seiner Rückkehr in diese Dimension wiederfinden.“

Einer anderen Legende zufolge war es der dritte Sohn von Adam und Eva, Seth, der die Tafel ursprünglich geschrieben hat. Andere glauben, dass die Tafel einst in der Bundeslade aufbewahrt wurde. Einige behaupten sogar, dass die ursprüngliche Quelle der Smaragdtafel kein anderer als die sagenumwobene Stadt Atlantis ist.

Verbreitung von Geschichten rund um die Smaragdtafel

Obwohl es verschiedene Behauptungen über den Ursprung der Smaragdtafel gibt, konnten bisher keine überprüfbaren Beweise dafür gefunden werden. Die älteste dokumentierbare Quelle des Textes der Smaragdtafel ist das Kitab sirr al-haliqi (Buch des Geheimnisses der Schöpfung und der Kunst der Natur), das selbst eine Zusammenstellung früherer Werke ist.

Dies war ein arabisches Werk, das im 8. Jahrhundert n. Chr. geschrieben und „Balinas“ oder Pseudo-Apollonius von Tyana zugeschrieben wurde. Balinas ist es, der uns die Geschichte erzählt, wie er die Smaragdtafel in dem Höhlengrab entdeckte. Basierend auf diesem arabischen Werk glauben einige, dass die Smaragdtafel ebenfalls ein arabischer Text war und zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert n. Chr. geschrieben wurde, und nicht ein Werk aus der Antike, wie viele behauptet haben.

Balinas behauptete zwar, die Smaragdtafel sei ursprünglich auf Griechisch verfasst worden, doch das Originaldokument, das er angeblich besaß, existiert nicht mehr, wenn es überhaupt existierte. Manche sagen, der Text sei in der Bibliothek von Alexandria verbrannt. Dennoch wurde Balinas‘ Version des Textes schnell bekannt und im Laufe der Jahrhunderte von verschiedenen Menschen übersetzt.

Eine frühe Version der Smaragdtafel erschien beispielsweise auch in einem Werk namens Kitab Ustuqus al-Uss al-Thani (Zweites Buch der Elemente der Grundlage), das Jabir ibn Hayyan zugeschrieben wird. Es sollte jedoch noch mehrere Jahrhunderte dauern, bis der Text für Europäer zugänglich wurde. Im 12. Jahrhundert n. Chr. wurde die Smaragdtafel von Hugo von Santalla ins Lateinische übersetzt.

Die Smaragdtafel wurde zu einer der Säulen der westlichen Alchemie. Sie war ein äußerst einflussreicher Text in der Alchemie des Mittelalters und der Renaissance und ist es wahrscheinlich auch heute noch. Neben Übersetzungen der Smaragdtafel wurden auch zahlreiche Kommentare zu ihrem Inhalt verfasst.

So wurde beispielsweise eine Übersetzung von Isaac Newton unter seinen alchemistischen Papieren entdeckt. Diese Übersetzung wird derzeit in der Bibliothek des King’s College der Universität Cambridge aufbewahrt. Weitere namhafte Forscher der Smaragdtafel sind Roger Bacon, Albertus Magnus, John Dee und Aleister Crowley. Und heute erreicht das Wissen über die legendäre Smaragdtafel (zumindest eine ihrer Interpretationen) durch ihre Präsenz in der surrealen deutschsprachigen Serie Dark ein neues Publikum.

Die Interpretation des Smaragdtextes ist keine einfache Angelegenheit, da es sich letztlich um einen esoterischen Text handelt. Eine Interpretation legt beispielsweise nahe, dass der Text sieben Stufen der alchemistischen Transformation beschreibt – Kalzinierung, Auflösung, Trennung, Verbindung, Gärung, Destillation und Koagulation.

Doch trotz der verschiedenen verfügbaren Interpretationen scheint keiner der Autoren zu behaupten, die ganze Wahrheit zu kennen. Darüber hinaus werden die Leser ermutigt, den Text zu lesen und zu versuchen, die verborgenen Wahrheiten selbst zu interpretieren und zu finden.