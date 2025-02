Neuer Fonds investiert in rückwärts entwickelte Alien-Technologie auf Grundlage von Regierungsangaben zu UFOs

Tuttle Capital hat einen Antrag auf Investition in „rückwärts entwickelte Alien-Technologie“ mit dem börsengehandelten Fonds Tuttle Capital UFO Disclosure AI Powered gestellt, der eines von acht neuen Produkten ist, die der Manager bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission registriert hat, wie aus behördlichen Unterlagen hervorgeht.

Der aktiv verwaltete UFO Disclosure AI Powered ETF mit dem Tickersymbol UFOD wird mindestens 80 Prozent seines Nettovermögens in einen Korb von Unternehmen investieren, von denen Tuttle Capital glaubt, dass sie „ein potenzielles Engagement in fortschrittlicher oder ‚rückwärts entwickelter‘ außerirdischer Technologie haben, angestoßen durch Enthüllungen über UFOs und angeblich fortschrittliche Technologien“, heißt es in der Registrierungserklärung.

Zu diesen Unternehmen zählen Luft- und Raumfahrtkonzerne sowie Rüstungsunternehmen, die möglicherweise über Forschungs- und Entwicklungsprogramme verfügen, „bei denen es Gerüchte gibt, dass sie mit geheimer Technologie arbeiten und möglicherweise zu bahnbrechenden Fortschritten führen“, heißt es in der Akte.

Matthew Tuttle, Vorstandsvorsitzender von Tuttle Capital, sagte, er interessiere sich seit Jahren für UFOs – unbekannte Flugobjekte.

Obwohl sie per Definition eine unbekannte Größe sind, glaubt Tuttle, dass Investitionen in UFOs und die Technologie, die sie möglicherweise verwenden, an Fahrt gewinnen könnten, sobald sein Produkt auf den Markt kommt.

„Ich bin Händler. Ich sehe mir UFOs an und sage, dass sie eine Energiequelle nutzen, die Lichtjahre von allem entfernt ist, was wir haben. Wenn unsere Regierung über diese Technologie verfügt und sie freigibt, wird das alles verändern“, sagte er.

Jeder ETF wird an der Cboe BZX Exchange gehandelt. Für die kommenden Produkte gibt es weder festgelegte Starttermine noch aufgeführte Gebühren, heißt es in der Anmeldung.

Der ETF wird auf Unternehmen spekulieren, die durch die Entdeckung neuer Technologien auf „außerirdischem Niveau“ bedroht sind oder überflüssig werden könnten, heißt es in der Registrierungserklärung.

Der Start von UFOD ist laut Tuttle jedoch keine sichere Sache. Ohne ausreichende Informationen aus Regierungsberichten über UFOs könnte das Produkt möglicherweise nicht auf den Markt kommen, sagte er.

Tuttle und seinem Unternehmen ist die riskante und undurchsichtige Natur ausländischer Investitionen bewusst.

„Die Bestätigung oder Ablehnung fortschrittlicher Alien-Technologie durch die Regierung ist ungewiss, und die angeblichen Durchbrüche werden sich möglicherweise nie bewahrheiten. Dieses gesamte Thema ist höchst spekulativ und unterliegt Gerüchtezyklen“, heißt es in einem Absatz der Registrierungserklärung zum spekulativen Charakter des vorgeschlagenen ETF.

Bei den anderen sieben Produkten, die Tuttles Unternehmen registriert hat, werden im Rahmen ihres Aktienauswahlprozesses allesamt Tools der künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen, heißt es in der Anmeldung.

„UFO-Technologie“ ist für den durchschnittlichen Anleger vielleicht unerreichbar, doch künstliche Intelligenz ist eine bekannte Entwicklung, die laut Tuttle die Finanzlandschaft umgestalten wird.

„Die Möglichkeiten der KI sind bahnbrechend und ich glaube nicht, dass die Leute das schon völlig begriffen haben“, sagte Tuttle, der hinzufügte, dass er bei 90 Prozent seines Anlageprozesses KI einsetze.