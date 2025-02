Vergiss die Matrix! Sterben wir jemals wirklich? Die Unsterblichkeitstheorie einer Frau haut die Leute um

Vergessen Sie die Matrix. Diese Theorie ist auf dem nächsten Level.

Werden wir vielleicht nie wirklich ins Nichts übergehen? Ist die Welt schon viele Male untergegangen? Sind wir tatsächlich dazu verdammt , die Ewigkeit damit zu verbringen, unwissentlich von einer Dimension in die nächste zu springen? Einer TikTok-Theorie zufolge lautet die Antwort ja. Und sie haut Millionen Menschen weltweit um.

Joli Moli ( @joli.artist ) ist es gewohnt, Zuschauer mit Verschwörungstheorien und alternativen, heißen Ansichten zu erschrecken und zu verwirren. In ihrem Video mit dem Titel „Apocalypse…again“ stellte Joli das Konzept der Quantenunsterblichkeit von Hugh Everett vor.

Fans des Marvel-„Multiversums“ sind mit diesem Konzept bestens vertraut: Anstatt den Tod zu erleben, wird „Ihr Bewusstsein einfach in ein Paralleluniversum übertragen, in dem Sie überlebt haben“, erklärte der TikTokker.

Joli gibt zu, dass dies die Illusionen derjenigen platzen lassen könnte, die die „süße Erleichterung“ einer weitverbreiteten Apokalypse suchen. „Wenn die Theorie der Quantenunsterblichkeit stimmt“, folgerte sie, „werden Sie einfach in einem Paralleluniversum aufwachen und sich nicht daran erinnern können, dass Sie gerade ein apokalyptisches Ereignis überlebt haben.“

Laut Joli wären die einzigen Hinweise oder Hinweise, die darauf schließen lassen, dass man in einer Parallelwelt aufgewacht ist, „neue Mandela-Effekte“. Sie wissen schon, das seltsame Phänomen, bei dem man plötzlich zwei völlig gegensätzliche Erinnerungen an historische Ereignisse hat? Ja, die Quantentheorie besagt, dass man wahrscheinlich in einem anderen Universum gestorben ist.

Um ihren Standpunkt zu untermauern, fügte Joli hinzu: „Was ich hier im Grunde andeuten möchte, ist, dass es in unserer Realität jeden Tag Apokalypsen gibt … nachdem die unvermeidliche Apokalypse eintritt, werden Sie am nächsten Tag in einer neuen Realität aufwachen und ehe Sie sich versehen, werden Sie sich auf Reddit wiederfinden und darüber reden, ‚seit wann hat Pizza Hut zwei Ts?!‘ Und sich mit Leuten streiten, die in dieser neuen Realität geboren sind und darüber reden, ‚es hatte schon immer zwei Ts‘.“

Immer noch nicht überzeugt von der Theorie? Joli hat weitere Argumente: „Sie glauben mir nicht? Okay, es sind ungefähr 65 Millionen Jahre vergangen, seit die Asteroiden angeblich die Dinosaurier ausgelöscht haben. … Sie wollen mir also sagen, dass in den letzten 65 Millionen Jahren keine anderen Asteroiden durch die Gegend gekommen sind und uns ausgelöscht haben? Sie glauben, wir haben einfach so viel Glück, oder? Keine anderen Supervulkane in 65 Millionen Jahren? Wir sind einfach da draußen im Weltraum und weichen Asteroiden nur durch Glück aus, oder? Die Erde hat kein Steuerrad.“

Joli schloss mit der optimistischen Aussage: „Die Erde wird wahrscheinlich immer wieder zerstört und unser Bewusstsein wird immer wieder in ein anderes Paralleluniversum und noch eins und noch eins übertragen. Vielleicht hat die Apokalypse ja schon letzte Nacht stattgefunden …“

Auch wenn wir vielleicht nie wirklich wissen, was uns auf der anderen Seite erwartet, ist der Gedanke, dass wir möglicherweise in einem Multiversum mit unendlich vielen zweiten Chancen leben, interessant. Und ob diese Theorie Ihnen metaphysisch gefällt oder nicht, es macht Spaß, über eines der größten Mysterien des Lebens nachzudenken.

Mehr über die Matrix lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme„