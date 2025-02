Die Entführung durch Außerirdische: Versteckte unterirdische Militärbasis und seltsame Menschen in Zellen

Die Geschichte von Christa Tilton , einer Einwohnerin des US-Bundesstaates New Mexico, ist einer der seltenen Fälle, in denen sich Opfer einer Entführung durch Außerirdische an viele Einzelheiten dessen erinnern, was ihnen passiert ist und was sie gesehen haben.

Die außerirdische Entführung von Christa Tilton

Dies geschah im Juli 1987, als Christa Tilton am Nachmittag plötzlich „ohnmächtig“ wurde. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, stellte sie fest, dass sie drei Stunden lang „verschwunden“ war. Sie wusste in dieser Zeit nicht, wo sie war und was mit ihr geschehen war.

Zunächst machte sie sich keine großen Sorgen und dachte, sie sei vor Müdigkeit oder aus einem anderen Grund ohnmächtig geworden. Doch bald begann sie unter Albträumen zu leiden, in denen sie seltsame Dinge sah, aber starke Angst verspürte.

Und irgendwie kam Tilton zu dem Schluss, dass diese Albträume das Ergebnis ihrer „verlorenen“ drei Stunden waren.

Dies veranlasste Christa Tilton, nach ähnlichen Fällen zu suchen, die anderen Menschen passiert waren, woraufhin ihr klar wurde, dass sie Opfer einer Entführung durch Außerirdische sein könnte. Und dann entschied sich Tilton auf Anraten eines der Ufologen für regressive Hypnose.

Während der Hypnosesitzungen überkam sie eine ganze Welle verlorener Erinnerungen, sehr lebendig und detailliert.

Das erste, woran sich Christa Tilton erinnerte, war, dass sie nicht nur das Bewusstsein verloren hatte, sondern dass dies geschah, nachdem zwei kleine menschenähnliche Kreaturen auf sie zukamen und sie an den Armen packten.

Ihre nächste Erinnerung war, dass sie sich im Inneren des „Schiffs“ auf dem Tisch befand und ein anderer Humanoider auf sie zukam, dem sie später den Spitznamen „Führer“ gab.

Er gab ihr ein Glas mit einer Flüssigkeit und sagte ihr, sie solle trinken. Als Tilton trank, fühlte sie sich sofort unglaublich fröhlich und „energiegeladen“. Danach holte der Humanoide sie aus dem „Schiff“ und sie fand sich in einer verlassenen Gegend neben einem kleinen Hügel wieder.

„Es war dunkel, aber ich sah ein schwaches Licht in der Nähe von etwas, das wie eine Höhle aussah. Wir näherten uns diesem Ort, und dann sah ich einen Mann (oder einen sehr menschenähnlichen), der einen roten Overall im Militärstil trug, wie die Piloten.

Mein Führer schien den Mann zu kennen, denn er grüßte ihn, als wir näher kamen, und ich bemerkte, dass er eine Art Aufnäher auf seiner Uniform trug und eine automatische Waffe bei sich trug.

Als wir die Höhle betraten, befanden wir uns in einem Tunnel und mir wurde klar, dass wir direkt unter einem großen Hügel oder Berg hindurchfuhren. Dort wurden wir von einem weiteren Wachmann in Rot empfangen und dann sah ich einen computergesteuerten Kontrollpunkt mit zwei Kameras auf jeder Seite.

Zu meiner Linken gab es eine große Rinne, in der ein kleines Transitfahrzeug parkte. Zu meiner Rechten sah es aus wie ein langer Korridor mit vielen Büros.

Wir stiegen in einen Transitwagen und brauchten anscheinend sehr lange, um zu einem anderen geschützten Bereich zu fahren. Dann wurde mir gesagt, ich solle mich auf eine Art waagenähnliches Gerät stellen und vor den Computerbildschirm schauen. Ich sah, wie die Lichter blinkten und einige Berechnungen durchgeführt wurden, und dann wurde mir eine Karte mit Löchern ausgehändigt. Später wurde mir klar, dass sie zur Identifizierung im Computer verwendet wurde.

Ich fragte meinen Führer, wohin wir gingen und warum. Er antwortete sparsam, dass er mir einige Dinge zeigen sollte, die ich für die Zukunft wissen müsse. Dann sagte er mir, dass wir gerade die erste Ebene der „Institution“ betreten hätten. Ich fragte, um welche Institution es sich handelte, aber er antwortete nicht.“

Christa Tilton

Der Führer brachte sie dann zu einem großen Aufzug ohne Tür und sie fuhren die Treppe hinunter, wobei ihr auffiel, dass sie in die „Ebene 2“ hinunterfuhren.

Es gab Büros und scheinbar ganz normale Leute, die auf und ab gingen und scheinbar der Anwesenheit von Tilton und dem Führer keine Beachtung schenkten und einfach ihren Geschäften nachgingen, als wären sie nicht da.

Das Ganze sah eher wie ein gewöhnliches Bürogebäude aus, wenn man von den überall herumstehenden bewaffneten Wachen in bunten Overalls absah. Irgendwann kamen Christa Tilton und der Schaffner an etwas vorbei, das wie eine riesige Fabrik aussah, neben der ein Transportmittel stand, das einer kleinen „fliegenden Untertasse“ ähnelte.

Als sie sich diese Fabrik und das seltsame Schiff ansah, sah sie die typischen „ Grauen Außerirdischen “, die sich um die Wartung des Schiffs kümmerten und sie ebenfalls ignorierten, als hätte sie jedes Recht, sich auf dieser Welt aufzuhalten.

Danach wurde Christa Tilton zu einem weiteren Aufzug in die 5. Etage gebracht, wo sie sich umziehen musste. Zu diesem Zeitpunkt begann sie, große Angst zu verspüren, aber ihr Führer versicherte ihr, dass ihr nichts Schlimmes passieren würde.

Sie zog ein Krankenhaushemd an, wurde gewogen und mit einem elektrischen Gerät gescannt, danach wurde sie an einem weiteren Sicherheitsposten vorbei und durch einen weiteren Korridor geführt.

Hier schlug ihr plötzlich ein überwältigender Gestank entgegen, der laut Tilton dem starken Geruch von Formaldehyd ähnelte. Sie wusste, wie Formaldehyd roch, weil sie in jungen Jahren als Krankenschwester gearbeitet hatte.

Der Guide versicherte ihr, dass alles in Ordnung sei, aber der Geruch sei sehr deprimierend.

„Wir näherten uns einem großen Raum und ich blieb stehen, um hineinzuschauen. Ich sah riesige Tanks mit daran befestigten computergesteuerten Sensoren und einem riesigen handähnlichen Gerät, das von der Spitze einer Röhre in die Tanks hineinragte. Die Tanks waren etwa 1,20 Meter hoch, sodass ich von meinem Standort aus nicht sehen konnte, was sich darin befand. Ich hörte ein Summen und es schien, als würde sich in den Tanks etwas bewegen. Ich näherte mich den Behältern, und genau in diesem Moment packte mich mein Führer an der Hand und zerrte mich grob in den Korridor. Er sagte mir, dass es nicht nötig sei, den Inhalt der Behälter zu sehen, und fügte hinzu, dass dies die Sache nur verkomplizieren würde. Wir gingen den Flur entlang, und dann führte er mich in ein großes Labor. Ich war erstaunt, denn ich habe früher in einem Labor gearbeitet und hier sah ich Geräte, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Irgendwann drehte ich mich um und sah ein kleines graues Wesen mit dem Rücken zu mir stehen, das etwas an der Theke machte. Ich hörte das Klirren von Metall auf Metall. Ein ähnliches Geräusch hörte ich, als ich im OP chirurgische Instrumente für meinen Arzt vorbereitete.“ Christa Tilton

Dann wurde Tilton angewiesen, sich auf einen Tisch in der Mitte des Raumes zu setzen, und jetzt hatte sie wieder das starke Gefühl, dass etwas nicht stimmte, die Angst begann sie noch stärker zu ergreifen. Während sie saß und darüber nachdachte, was zu tun sei und was geschah, betrat ein menschlicher Arzt den Raum, begrüßte den Führer und sah dann Tilton an:

„Mein Führer lächelte mich an und sagte, dass er draußen warten würde und ich nur ein paar Minuten dort sein würde. Ich weinte. Ich weine, wenn ich Angst habe. Der graue Außerirdische sah mich an und drehte sich um, um mit seiner Arbeit fortzufahren. Der Arzt rief zusätzliche Hilfe, und dann kam ein weiterer grauer Außerirdischer herein. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich sehr schläfrig war. Ich wusste, dass sie meinen Körper von außen und innen untersuchten, und als ich aufsah, sah ich diesen schrecklichen grauen Außerirdischen, der mich mit großen schwarzen Augen anschaute. In diesem Moment spürte ich zum ersten Mal einen stechenden Schmerz. Ich schrie, und dann stand ein menschlicher Arzt neben mir und rieb etwas auf meinen Bauch. Es war kalt. Der Schmerz ließ sofort nach. Christa Tilton

Ich konnte nicht glauben, dass mir das passierte und dass es immer und immer wieder passierte. Ich flehte sie an, mich gehen zu lassen, aber sie arbeiteten methodisch weiter. Als sie fertig waren, wurde mir gesagt, ich solle aufstehen, in den kleinen Raum gehen und mich umziehen. Ich bemerkte Blut zwischen meinen Beinen, als ob meine Periode begonnen hätte, aber ich zog mich einfach weiter an und als ich ging, sah ich, dass mein Führer in der Ecke des Raumes mit dem Arzt sprach. Ich stand einfach nur da, völlig hilflos. Dann fühlte ich mich einsamer als je zuvor in meinem Leben. Ich fühlte mich auch wie ein Versuchskaninchen. Als wir das Labor verließen, schwieg ich. Ich war wütend auf den Führer, weil er zuließ, dass mir das passierte. Aber er sagte, es sei notwendig. Dann sagte er, ich würde es vergessen. Ich sah andere Außerirdische an uns vorbei den Korridor entlanggehen. Wieder war ich für sie wie ein Geist, sie bemerkten mich nicht. Ich bat meinen Führer, mir zu erklären, was dieser Ort ist. Er sagte, dass dies ein sehr wichtiger Ort sei und dass ich in den nächsten Jahren hierher zurückkehren werde.“ Christa Tilton

Dann stieg Tilton wieder mit ihrem Führer in den Transitwagen und sie fuhren dorthin, wo Tilton das Erschreckendste von all der Zeit sah:

„Ich sah etwas, das mir wie Menschen verschiedener Art vorkam. Sie standen an der Wand in einem durchsichtigen Raum, der wie ein Rohr aussah. Ich kam näher und es kam mir vor, als wären es Wachsfiguren. Ich kann nicht verstehen, was ich dort sah. Ich sah auch Tiere in Käfigen. Sie waren lebendig. Sie sahen aus, als wären sie in einer Art Schwebezustand. Ich ging zu den durchsichtigen Zellen, in denen sie gehalten wurden. Ich legte meine Hände auf das Glas und beugte mich vor, um zu sehen, ob ich eine Antwort bekommen könnte. Aber nein, ich konnte in diesem Moment nicht verstehen, ob sie lebendig oder tot waren. Sie haben sich einfach nicht bewegt und ich konnte nicht sehen, ob sich in den Zellen eine Flüssigkeit befand, etwa Formaldehyd. Ich glaube, in diesem konkreten Fall war keine Flüssigkeit vorhanden.“ Christa Tilton

Danach brachte ihr Führer sie zurück zu dem wartenden außerirdischen Schiff, das sie entführt hatte, und sie wurde dorthin gebracht, wo man sie gefunden hatte, und ihr Gedächtnis wurde gelöscht.

Die Erinnerung an dieses Erlebnis unter Hypnose markierte den Beginn von Tiltons zwanghafter Suche nach Antworten auf die Frage, was mit ihr passiert war. Obwohl ihr nie direkt gesagt wurde, wohin sie gebracht wurde, kam sie zu dem Schluss, dass sie höchstwahrscheinlich zu dieser sehr geheimen unterirdischen Basis in der Nähe von Dulce, New Mexico, gebracht wurde.

Der Ort steht seit mindestens den 1970er Jahren im Zentrum aller möglichen Verschwörungstheorien und ist eine Brutstätte von UFO-Aktivitäten, Viehverstümmelungen und Gerüchten über streng geheime unterirdische Stützpunkte.

Darüber hinaus behauptet Tilton, dass sie nach diesem ersten Erlebnis noch mehrmals entführt und in verschiedene unterirdische Einrichtungen gebracht wurde, die ihrer Aussage nach dank der Regierung an verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten existieren.

„Mir sind viele, viele, viele unterirdische Strukturen oder Stützpunkte bekannt, die für verschiedene Zwecke genutzt werden. Die meisten unterirdischen Stützpunkte werden für geheime oder andere Zwecke genutzt, an denen die Regierung beteiligt ist, die bestimmte Arten von Tests im Untergrund durchführt. Und dann gibt es noch Stützpunkte, insbesondere einen nördlich von Tucson, Arizona, wo ich fast sicher bin, dass ich hingebracht wurde. Er läuft unter dem Code oder richtigen Namen „Evergreen Aviation“. Dort befinden sich alle Flugobjekte und in zehn Jahren Recherche habe ich herausgefunden, dass diese Einrichtung von der CIA gegründet oder unterstützt wird. Als ich diesem Objekt sehr nahe gekommen war, kletterte ich über einen Maschendrahtzaun und machte mich mit meinem Pilotenfreund auf den Weg dorthin, woraufhin ich einige großartige Bilder von schwarzen Hubschraubern machte. Diese schwarzen Hubschrauber sind nicht gekennzeichnet. Es gab dort auch andere Flugzeugtypen, und so glauben wir wirklich, dass es in vielen Staaten viele geheime Stützpunkte gibt. Ich habe von solchen Stützpunkten in fast jedem Staat der Vereinigten Staaten gehört.“ Christa Tilton

Später schrieb Christa Tilton ein Buch über ihre Erfahrungen in Dulce, das den direkten Titel „Unterirdisches Alien-Biolabor in Dulce“ trägt und viel über diese unterirdischen Stützpunkte und Außerirdische im Allgemeinen spricht.

Im Laufe der Jahre wurden ihre Geschichten darüber immer bizarrer. Insbesondere versicherte Tilton, dass sie wiederholt als „Geburtsmaschine“ verwendet wurde, um Hybridkinder zu erzeugen. Und dass sie wahrscheinlich selbst ein Hybrid ist.

Sie hat ausführlich über ihre Begegnungen mit verschiedenen Arten außerirdischer Wesen geschrieben, darunter „Lichtwesen“, Reptilien, Nordische und viele andere. Alle diese Kreaturen haben Tilton wiederholt von der Mission der Außerirdischen auf der Erde erzählt – von Anhängern eines strikten Laissez-faire bis hin zu imperialistischen Fraktionen, die die Erde erobern wollen.

Tilton hatte besonders Angst vor den grauen Humanoiden.

„Die Grauen scheinen ein massives kollektives Bewusstsein zu haben. Mir ist aufgefallen, dass sie ständig etwas zusammen unternehmen, aber praktisch nicht miteinander kommunizieren. / oder mit Menschen.“ Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass die größte Schwäche der Grauen darin besteht, dass sie keine Seele haben, sie sind seelenlos. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Es ist bekannt, dass einige von ihnen versuchen, den Menschen, die sie entführt haben, eine Art falsche religiöse Philosophie aufzuzwingen, und der Punkt ist, dass Sie verstehen müssen, dass diese Außerirdischen ihre eigenen Pläne haben und überhaupt nicht gut für die Menschen sind. Die Grauen kann man als leer beschreiben, wie einen leeren Koffer. Sie haben im Wesentlichen nichts außer einem höher entwickelten Gehirn im Schädelbereich. Sie werden hauptsächlich von anderen Wesen verwendet, um verschiedene Technologien zu übertragen und uns mit Informationen zu versorgen, aber was das Vertrauen in sie angeht, vertraue ich ihnen nicht.“ Christa Tilton

Es ist schwer zu sagen, was man mit diesem ziemlich beeindruckenden Fall anfangen soll, und mit all den zusätzlichen Details und Aussagen der Opfer der Entführung durch Außerirdische, die wie Science-Fiction klingen. Im Laufe der Jahre hat Tilton viele Anhänger ihres Falls gewonnen, aber fast ebenso viele Skeptiker und Gegner.