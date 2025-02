Gefälschte Geschichte: Die Erde ist ein Kriegsgebiet

Die Erde ist seit dem Aufstand im Himmel im Jahr 1054 n. Chr. und dem anschließenden Ausbruch des Trojanischen Krieges ein Kriegsgebiet, zuerst im Himmel, dann auf der Erde, wir befinden uns in einem ständigen Krieg! Von Gorgi Shepentulevski

Die Erde ist ein Kriegsgebiet, und das Leben auf der Erde ist kein Leben im eigentlichen Sinne, sondern eine Diktatur des Marschalls, um den Krieg zu schüren.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum uns alle unsere Freiheiten genommen wurden?

Denn während des Krieges gibt es keine Freiheit, sondern es wird ein Kriegsrecht durchgesetzt, um den Krieg zu nähren.

Die Menschen sind nur Sklaven des Systems, um den Krieg am Laufen zu halten, und einer der Hauptgründe, warum sie die gesamte Geschichte gefälscht und Tausende oder sogar Millionen nicht existierender Jahre hinzugefügt haben, besteht darin, die Wahrheit über diesen Krieg zu verbergen, damit die Menschen nie herausfinden, dass wir Sklaven sind, um den Krieg zu ernähren!

Wenn sich Bürger, Unternehmen und die übrige Infrastruktur einer Nation um die Kriegsanstrengungen drehen, kommt es zu einer totalen Kriegswirtschaft.

Bei dieser Kriegswirtschaft handelt es sich um eine staatlich geführte Wirtschaft mit schwerwiegenden Handlungsproblemen, bei der Entscheidungen auf Netzwerkinteressen basieren, so dass die Zuweisung von Ressourcen für die militärische Produktion das sozial effiziente Niveau übersteigt und der Großteil der eingenommenen Steuern für militärische Zwecke ausgegeben wird.

Seit dem Ausbruch des Trojanischen Krieges kurz nach der Rebellion im Himmel im Jahr 1054 n. Chr. in einem Kriegsgebiet zu leben, ist in jeder Hinsicht zu lang, und es ist für niemanden von Vorteil, viel länger zu bleiben.

Bisher hat Gott während des Trojanischen Krieges zweimal eingegriffen, indem er das Böse von der Erde beseitigte, indem er zwei große Überschwemmungen auslöste, und Gott wird erneut eingreifen, wenn sich die Dinge nicht ändern und noch schlimmer werden.

Vampire in menschlichen Körpern, die vom Licht abgeschnitten sind, saugen das Blut von Tausenden von Kindern, um am Leben zu bleiben.

Ähnliche Dinge passieren heute, genau wie vor der biblischen Sintflut von 1637 n. Chr. und der großen Sintflut von 1802 n. Chr., als Menschen bei lebendigem Leibe gefressen wurden.

Das bevorstehende Eingreifen Gottes ist in verschlüsselten Erzählungen in Prophezeiungen der Hopi beschrieben, die ihr Wissen während der Sintflut von 1802 n. Chr. in den unterirdischen Megastädten erlangten.

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand.“