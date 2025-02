Indien: Im Fels eingebettete Fußabdrücke, Beweis für antike Astronauten?

Sind die in Felsen in Indien eingebetteten Fußabdrücke ein Beweis für die Existenz von Astronauten in der Antike?

In einem Dorf in Zentralindien wurde in zahlreichen sozialen Netzwerken über die Entdeckung einer Reihe mysteriöser „Fußabdrücke“ in Felsen neben Abbildungen eines Flugobjekts diskutiert.

Das Dorf heißt Piska Nagri und liegt am Rande der Stadt Ranchi im Bundesstaat Jharkahnd. Hier untersucht der Geologe Nitish Priyadarshi geheimnisvolle und auffällige Fußspuren, die einer lokalen Legende zufolge Hinweise auf die Anwesenheit von Himmelsgöttern sein könnten, die in ferner Vergangenheit in dieser Region gelandet sind.

Die Fußspuren befinden sich auf Felsen und sehen aus, als wären sie von Holzsandalen stammen, die von den Bewohnern dieser Region seit Tausenden von Jahren getragen werden. Eine der Spuren ist 28 Zentimeter lang und 11 Zentimeter breit.

Man nimmt an, dass die Gottkönige der hinduistischen Mythologie, Rama und Lakshmana, auf ihrer Suche nach Ramas Frau Sita einige Zeit in dieser Gegend verbrachten.

Laut Priyadarshi bestehen die Spuren aus Granit und wurden daher aufgezeichnet und nicht aus massivem Fels gehauen.

„Sie könnten von den Einheimischen damals von Hand gemacht worden sein, um an die Besucher zu erinnern“, sagte der Geologe.

Interessanterweise ist das Erstaunlichste, dass neben diesen markanten Fußabdrücken Abbildungen von scheinbar fliegenden Objekten zu sehen sind.

Die Fußabdrücke und UFOs scheinen Teil derselben Szene zu sein. Sie könnten von den Menschen der Antike absichtlich geschaffen worden sein, um zu erklären, wie diese „Himmelsgötter“ auf die Erde kamen.

Das Alter der Spuren konnte noch nicht offiziell geklärt werden. „Angesichts der Abnutzung, der Erosion und des Klimas kann man sagen, dass das Alter dieser mysteriösen Darstellungen über Tausende von Jahren oder sogar mehr liegen könnte.

Interessanterweise wurden im Laufe der Geschichte viele Fußabdrücke, darunter auch scheinbar Stiefel, und andere seltsame Funde in verschiedenen Teilen der Welt gefunden.“

Diese mysteriösen Entdeckungen wurden von etablierten Wissenschaftlern als unwichtige Entdeckungen abgestempelt, einige von ihnen wurden als Fälschungen bezeichnet, und das alles, weil etablierte Forscher ihren Ursprung nicht genau erklären können.

Der riesige Fußabdruck in Afrika, der über 200 Millionen Jahre alt sein soll, ist nur ein Beispiel für die vielen mysteriösen Entdeckungen auf dem Planeten Erde.

In der Antike zeichneten die Römer vor Reisen Fußspuren auf. Dies war ein Schutzritual, von dem sie glaubten, dass es ihnen eine problemlose Rückkehr garantieren würde.

In Irland und anderen Teilen Nordeuropas wurden Fußspuren in Felsen mit Königtum und Führungsqualitäten in Verbindung gebracht.

Trotz intensiver Forschung und all unserer fortschrittlichen Technologie scheint es uns nicht gelungen zu sein, einen kleinen Teil unserer antiken Geschichte zu entschlüsseln.

Zahlreiche antike Stätten bleiben für Archäologen und Forscher ein Rätsel.

Jedes Jahr werden neue Entdeckungen gemacht, und alle diese scheinen darauf hinzudeuten, dass wir sehr wenig über die alten Zivilisationen wissen, die die Erde in ferner Vergangenheit bewohnten.

Vielleicht ist es an der Zeit, unsere Herangehensweise an diese Themen zu ändern, und vielleicht finden wir dann Antworten auf viele Fragen, die bisher unbeantwortet blieben.