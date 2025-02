Nächste Giftwolke rollt auf Deutschland zu – Wetterexperte warnt vor extrem schlechter Luft

Die Luftqualität in Deutschland könnte in den kommenden Tagen drastisch abnehmen. „Die Feinstaubwerte steigen in Polen rasant an und die Wetterlage sorgt dafür, dass ein Teil dieser Giftwolke direkt nach Ostdeutschland zieht“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Besonders betroffen sind Berlin, Brandenburg und Sachsen, wo bereits erste Anzeichen eines Anstiegs der Feinstaubbelastung registriert wurden. Die Ursache liegt in einer stabilen Hochdrucklage, die verhindert, dass sich die Luftmassen schnell austauschen.

Dadurch bleibt der Feinstaub über Stunden und sogar Tage in der Atmosphäre – mit ernsthaften Folgen für die Gesundheit. Besonders für Personen mit Asthma, ältere Menschen und Kinder könnte die Situation kritisch werden.

In Polen gehören Feinstaubwerte von über 100 µg/m³ im Winter fast zur Normalität. Die Hauptursache dafür sind alte Kohleheizungen, die in vielen Haushalten noch immer genutzt werden. Diese stoßen nicht nur hohe Mengen an CO₂ aus, sondern auch große Mengen an schädlichem Feinstaub, der sich in der Luft verteilt.

Hinzu kommt die starke Industrialisierung mit weniger strikten Umweltauflagen als in Deutschland. Besonders in den Wintermonaten verschärft sich die Situation, wenn Millionen von Haushalten mit Kohle heizen und gleichzeitig eine Wetterlage mit wenig Wind herrscht. Diese giftige Mischung bleibt dann lange in der Luft – und macht sich nun auch in Deutschland bemerkbar

Mit der aktuellen Wetterlage könnte sich die Luftqualität in Deutschland in den nächsten Tagen deutlich verschlechtern. Besonders betroffen sind Regionen, die nah an der polnischen Grenze liegen. Experten raten dazu, sich über aktuelle Feinstaubwerte zu informieren und bei besonders hohen Konzentrationen körperliche Aktivitäten im Freien zu reduzieren.

Langfristig stellt sich jedoch die Frage: Wird Deutschland regelmäßig mit Feinstaubwolken aus Osteuropa zu kämpfen haben? Die Politik steht vor der Herausforderung, grenzüberschreitende Maßnahmen zu finden, um solche Belastungen in Zukunft besser zu kontrollieren. Fakt ist: Der Feinstaub-Alarm ist zurück.