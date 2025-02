Astronauten auf der Rückseite des Mondes hörten bizarre Musik und waren nach einer Warnung der NASA erschrocken (Video)

Astronauten von zwei verschiedenen Weltraummissionen zum Mond sagten, sie hätten bizarre Musik gehört, die sie in Angst und Schrecken versetzt habe.

Falls Sie sich schon einmal gefragt haben, wie sich der Weltraum anhört, behaupten einige Astronauten, auf ihrem Weg zum Mond kosmische Melodien gehört zu haben .

Dies ist jedoch technisch nicht möglich, da es im Weltraum keine Luft gibt, die Schallwellen transportiert, und der Weltraum ein nahezu perfektes Vakuum mit sehr wenigen Atomen oder Molekülen ist, die den Schall transportieren oder die Musik „machen“ .

Das Problem ist so groß, dass Astronauten sich bei Weltraumspaziergängen gegenseitig nicht allein mit menschlichen Ohren hören können und daher mithilfe von Radiowellen miteinander kommunizieren müssen, obwohl sie sich in ihrem unter Druck stehenden Raumschiff gegenseitig hören können.

Wie konnten also zwei verschiedene Astronautenteams behaupten, dort draußen Musik gehört zu haben?

Beide NASA- Astronauten an Bord der Raumschiffe Apollo 10 und Apollo 11 sagten, sie hätten während eines Flugs zum Mond seltsame „Weltraummusik“ gehört.

Das erste Mal hörten die Apollo-10-Astronauten Thomas Stafford, John Young und Eugene Cernan die seltsamen Geräusche während einer Generalprobe im Mai 1969 zur Vorbereitung der ersten bemannten Mondlandung .

Die NASA brauchte 50 Jahre, bis sie die Erkenntnisse veröffentlichte. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, die Astronauten von Apollo 11 eindringlich davor zu warnen, als diese Monate später zum Mond aufbrachen.

Bei Apollo 10 begannen die beunruhigenden Geräusche, als sich das Mondmodul vom Hauptmodul löste, während das Raumschiff den Mond über zehn Stunden umkreisen sollte.

Nach der Umlaufbahn würden sie zum Landemodul zurückkehren.

Als sich das Trio jedoch auf der Rückseite des Mondes und weit weg von der Basis befand, hörte es ein „pfeifendes“ Geräusch und die Tonaufnahme verrät, dass es sich dabei ganz sicher nicht um den Mitsington eines Nummer-Eins-Hits handelte.

Aufnahmen aus dem Inneren des Shuttles beschreiben das Geräusch und zeigen, wie Cernan zu den anderen sagt: „Könnt ihr das hören? Dieses Pfeifen?“

Stafford antwortete: „Ja“, woraufhin Cernan die Musik nachahmte: „Whooooo!“

Dann mischte sich Young ein: „Haben Sie auch dieses Pfeifgeräusch gehört?“

Cernan sagte: „Ja. Klingt wie, wissen Sie, Weltraummusik.“

Das Filmmaterial blieb dann jahrzehntelang irgendwo in einer NASA-Datenbank vergraben.

Als sich Apollo 11 dann auf den Start vorbereitete, forderte die NASA die Besatzung angeblich auf, sich auch auf die „Weltraummusik“ gefasst zu machen.

Auch Buzz Aldrin, Michael Collins und Neil Armstrong hörten den gleichen Lärm wie ihre Vorgänger. Dieses Mal hörten sie das Geräusch, als sich die Mondlandefähre vom Hauptmodul löste, und die „Musik“, die endete, als das Modul auf dem Mond landete.

Später schrieb Collins über dieses Erlebnis in seinem Buch „ Carrying the Fire: An Astronaut’s Journeys“ und schrieb dort: „In meinem Headset ist jetzt ein komisches Geräusch, ein unheimliches Woo-Woo-Geräusch.“

Er fügte hinzu: „Hätte man mich nicht davor gewarnt, hätte ich eine Heidenangst bekommen.“

Die NASA erklärte seitdem, dass die Geräusche auf Interferenzen zwischen den UKW-Funkgeräten des Mondmoduls und des Kommandomoduls zurückzuführen seien.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=UDQ8WK_oR-s