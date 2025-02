Der Tod des „radioaktiven Mannes“ hatte enorme Auswirkungen auf die ganze Welt und war einer der schmerzhaftesten Tode, die es je gab

Der am stärksten verstrahlte Mensch der Geschichte erlitt einen der schmerzhaftesten Tode aller Zeiten.

Hisashi Ouchi arbeitete im Kernkraftwerk Tokaimura und am 30. September 1999 sollte sich sein Leben und die Funktionsweise von Kraftwerken auf der ganzen Welt für immer ändern.

Der japanische Kraftwerkarbeiter war einer von drei Männern, die an den neuen Maßnahmen des Kraftwerks zur Straffung der Prozesse beteiligt waren und dabei einige Arbeitsschritte einsparen konnten.

Dies würde zu einer Katastrophe führen.

Ouchi wurde zusammen mit seinen Kollegen Masato Shinohara und Yutaka Yokokawa damit beauftragt, Uranylnitrat in einem großen Metallbehälter zu mischen, eine gefährliche Aufgabe.

Anstatt die automatische Pumpe zu verwenden, nutzten sie ihre Hände und aufgrund einer Fehlkalkulation verbrauchte die Gruppe 16 kg Uran und damit gewaltige 13,6 kg mehr als das Limit.

In einem blauen Blitz wurden gefährliche Mengen an Strahlung und Gammastrahlen in die Atmosphäre freigesetzt, wobei das Trio die Hauptlast abbekam, da Yokokawa, der am weitesten entfernt war, 3.000 Millisievert (mSv) Strahlung absorbierte.

Alles über 20 mSv Strahlung im Jahr ist gefährlich, und während Shinohara 10.000 mSv absorbierte, absorbierte Ouchi 17.000 mSv, da er sich neben dem Tank befand.

Bei der berüchtigten Nuklearkatastrophe von Tschernobyl absorbierten die Rettungskräfte lediglich 20 bis 500 mSv – was zwar immer noch gefährlich ist, aber bei weitem nicht so schwerwiegend.

5.000 mSv gelten als tödliche Dosis.

Ouchi wurde in ein Krankenhaus in Tokio gebracht, wo er unter entsetzlichen Schmerzen 83 Tage lang am Leben gehalten wurde .

Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide, die Zahl seiner weißen Blutkörperchen sank rapide ab, doch trotz seiner Flehen versuchten die Ärzte weiterhin, sein Leben zu retten.

Ouchi erlitt an seinem 59. Tag sogar drei Herzinfarkte.

Nach Hauttransplantationen, Bluttransfusionen und Stammzellentransplantationen verstarb er im Alter von nur 35 Jahren an multiplem Organversagen.

Doch was änderte sich nach diesem schrecklichen Vorfall, der bei dem Arbeiter in den darauffolgenden Tagen zu heftigem Erbrechen führte, im Umgang mit radioaktiven Stoffen?

In Japan wurden die Vorschriften zur nuklearen Sicherheit aktualisiert. Schutzkleidung wurde zur Pflicht gemacht und die Schulung der Mitarbeiter in Anlagen im ganzen Land erhielt Priorität.

Eine der ersten Änderungen insbesondere im Kernkraftwerk Tokaimura war die Forderung nach einer besseren Ausbildung im Umgang mit nuklearem Material.

Viele Arbeitnehmer wurden diesbezüglich nicht ausreichend geschult, obwohl die Fabriken dazu Schulungsprogramme vorschreiben würden.

Zudem wurden strenge Sicherheitsprotokolle eingeführt, die automatisierte Systeme zum Umgang mit radioaktiven Stoffen, eine Abkehr von manuellen Vorgängen und die Vermeidung menschlicher Fehler umfassten.

Nach dem Vorfall wurden außerdem schnellere Notfallpläne umgesetzt und die Einrichtungen mussten ihre Notfallverfahren aktualisieren.

Hierzu gehörten Evakuierungspläne und Übungen, um mögliche zukünftige Zwischenfälle bewältigen zu können.

Nach einer Überprüfung und Umstrukturierung der Regulierungsbehörden wurde der Nuklearen Sicherheitskommission sowie anderen Organisationen in Japan die Befugnis übertragen, Sicherheitsnormen durchzusetzen.

Darüber hinaus wurden Gesetze erlassen, die eine bessere Kontrolle der Nutzung nuklearer Materialien ermöglichen und so die Unfallgefahr in der Zukunft verringern sollen.

Andere Länder würden diesem Beispiel folgen und ihre Sicherheitsprotokolle aktualisieren, da internationale Regulierungsbehörden die Erkenntnisse aus dem Tokaimura-Vorfall zur Verbesserung ihrer Richtlinien nutzen würden.

Seitdem wurde die Strahlenbelastung verstärkt wissenschaftlich erforscht, auch in Bezug auf Behandlungsmöglichkeiten und bessere Technologien, da die Wissenschaftler bestrebt sind, die Sicherheit in der Nuklearindustrie zu verbessern.