Die Legende der mysteriösen 13 Kristallschädel (Video)

Die Legende der 13 Kristallschädel ist voller Geheimnisse, Intrigen und uralter Weisheit. Der Sage nach enthalten diese Schädel das gesamte Wissen unserer Galaxie und der Geschichte der Menschheit.

Zwölf davon sollen verschiedene Welten repräsentieren, in denen einst intelligentes Leben florierte, während der dreizehnte als Schlüssel dient, der sie alle vereint.

Einer der berühmtesten Kristallschädel, der Mitchell-Hedges-Schädel, wurde 1927 von dem Archäologen FA Mitchell-Hedges bei Ausgrabungen an einer alten Maya-Stätte im dichten Dschungel von Yucatán entdeckt.

Dieses Artefakt widersprach dem herkömmlichen Verständnis von Physik und Technik und verblüffte die Wissenschaftler im Kristalllabor von Hewlett-Packard, die noch nie etwas Vergleichbares gesehen hatten.

Weitere Kristallschädel wurden in Mittel- und Südamerika, Mexiko und anderswo gefunden. Sowohl die Maya als auch die Azteken sollen sie in heiligen Ritualen und Zeremonien verwendet haben.

Darüber hinaus haben verschiedene Indianerstämme und indigene Kulturen weltweit ähnliche Geschichten weitergegeben, die diese Artefakte mit alten atlantischen und lemurischen Zivilisationen in Verbindung bringen.

Kristalle können Energie übertragen, speichern und verstärken, indem sie sie bündeln und über große Entfernungen an ähnliche Kristalle übertragen. Sie können auch große Datenmengen und Wissen speichern, ähnlich wie ein Computer, und können sogar zur Kommunikation verwendet werden.

Könnte es also sein, dass diese Kristallschädel dieselbe geheimnisvolle Kraft besitzen wie die Kristallkugel „Atlantis“, die Ray Brown in den versunkenen Ruinen eines alten Tempels in der Nähe von Bimini entdeckte?

Heute reicht die Geschichte der Kristallschädel vom alten Mars bis in moderne Laboratorien und durchzieht untergegangene Zivilisationen und parapsychologische Programme der CIA.

Während Wissenschaftler die Wahrheit hinter diesen mysteriösen Artefakten enthüllen, entdecken sie etwas noch Faszinierenderes über das Potenzial der Kristalltechnologie.

Video: