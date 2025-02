Alle Standorte der „ewigen Flammen“ des Planeten Erde, nachdem der Mensch eine in einem Wasserfall entdeckt hat (Video)

Abgesehen vom Menschen ist unser Planet voller wundervoller Dinge, von atemberaubenden Landschaften bis hin zu Naturwundern wie Polarlichtern.

Der Mars hat uns nichts entgegenzusetzen.

Doch muss man zugeben, dass ein Homo sapiens einmal gezeigt hat, wie erstaunlich die Erde ist, indem er in einem Wasserfall eine „ewige Flamme“ entdeckte.

Und es stellt sich heraus, dass es davon auf der ganzen Welt eine ganze Menge gibt.

Was sind „ewige Flammen“?

Ewige Flammen sind Feuer, die durch die Ressourcen der Erde genährt werden und ununterbrochen brennen.

Weltweit sind 14 Standorte bekannt.

Nun stieß Mike Loughran auf seinen Reisen auf eine ewige Flamme namens Eternal Flame Falls in New York .

Am Fuße des Wasserfalls gibt es eine kleine Grotte, in der die ewige Flamme brennt, und Mike holte seine Kamera heraus, um uns zu zeigen, wie sie aussah.

Aber wo sind all die anderen?

Alle „ewigen Flammen“ auf der Erde:

Darvaza, Turkmenistan

In Turkmenistan gibt es eine ewige Flamme, bekannt als „Tore der Hölle“, die offenbar seit den 1980er Jahren brennt.

Das Feuer war etwa 70 Meter breit und 30 Meter tief. Es wurde von sowjetischen Ingenieuren entfacht, die austretendes Erdgas verbrennen wollten. Jahrzehnte später brennt es immer noch.

Guanziling, Taiwan

Diese ewige Flamme befindet sich in der Nähe von Guanziling, wurde 1701 entdeckt und zeichnet sich durch ein kontinuierliches Feuer aus, das über einem Wasserbecken brennt.

Bei diesem besonderen Phänomen reagieren die Erdgasemissionen mit dem Quellwasser und erzeugen so die Illusion von brennendem Wasser.

Olympos Nationalpark, Türkei

Im Olympos-Nationalpark liegt Yanartaş, das aus zahlreichen kleinen Flammen besteht, die aus Öffnungen am Berghang aufsteigen.

Und diese Feuer begannen vor 2.500 Jahren zu brennen und gelten als Inspiration für den antiken Mythos der Chimäre, einem feuerspeienden Wesen aus der griechischen Mythologie.

Digah, Aserbaidschan

Yanar Dağ bedeutet „Brennender Berg“ und liegt an einem Berghang in der Nähe von Baku, wo auf einer zehn Meter breiten Strecke ununterbrochen Flammen lodern.

Einige vermuten, dass die Flamme in den 1950er-Jahren durch eine weggeworfene Zigarette entzündet wurde.

Himachal Pradesh, Indien

In diesem Hindutempel brennt seit über einem Jahrhundert eine Erdgasflamme.

Der Legende nach stellt die Flamme die feurige Zunge der Göttin Sati dar und kennzeichnet ihre spirituelle Präsenz.

Jomsom, Nepal

Die ewige Flamme in Jomsom brennt seit über 2.000 Jahren.

Es heißt, der Hindu-Gott Brahma habe die Flamme entzündet, die weiterhin als Symbol göttlicher Präsenz brennt.

Murchison, Neuseeland

Im südinselländischen Dorf Murchison brennt in einem Busch in der Nähe des Blackwater River eine rauchlose Flamme. Man geht davon aus, dass diese in den 1920er Jahren durch ein weggeworfenes Streichholz eines Jägers entzündet wurde.

Kirkuk, Irak

Ein altes Ölfeld in der Nähe von Kirkuk ist die Heimat einer ewigen Flamme namens Baba Gurgur.

Einige Bibelgelehrte glauben, dass es sich um den im Alten Testament erwähnten „Feuerofen“ handelt.

Jharia, Indien

Dieses ausgedehnte Kohlerevier brennt seit 1916 aufgrund von unterirdischen Kohleflözbränden. Der anhaltende Brand hat zu erheblichen Umwelt- und Gesundheitsproblemen für die örtliche Bevölkerung geführt.

Centralia, USA

Unterhalb der Gemeinde Centralia wütet seit mindestens 1962 ein Brand in einem unterirdischen Kohlebergwerk. Das Feuer führte zur Aufgabe der Stadt, die von manchen mit Silent Hill verglichen wird .

Laurel Run, USA

Dieses Kohleflözfeuer in der Nähe von Laurel Run begann 1915 und brennt nun schon seit über einem Jahrhundert. Das Feuer wurde versehentlich ausgelöst und schwelt noch immer unter der Erde.

New Straitsville, USA

Während eines Bergarbeiterstreiks im Jahr 1884 wurden brennende Grubenwagen in ein Kohlebergwerk geschoben und entzündeten dort ein Feuer, das noch heute wütet.

Mount Wingen, Australien

Dieses unterirdische Kohleflözfeuer soll etwa 6.000 Jahre lang geglimmt haben und ist das älteste bekannte Dauerfeuer der Welt. Das indigene Volk der Wanaruah nannte den Berg „Wingen“, was „Feuer“ bedeutet.

Video: