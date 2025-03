CIA-Bericht: Russische Soldaten zerstörten ein UFO und es verwandelte sie anschließend in „Stein“!

In einem streng geheimen CIA-Bericht heißt es, ein Trupp russischer Soldaten habe ein UFO zerstört und sei anschließend „von den überlebenden Außerirdischen in Stein verwandelt“ worden.

In dem inzwischen freigegebenen Dokument wird behauptet, dass bei einer Konfrontation in Sibirien im Jahr 1993 23 Soldaten von fünf Außerirdischen in einer fliegenden Untertasse getötet wurden.

Das auf der offiziellen Website der CIA zu findende Dokument sei eine Übersetzung eines in einer ukrainischen Zeitung veröffentlichten Berichts, schreibt DailyStar.

Letzterer berichtet über ein 250 Seiten umfassendes KGB-Dossier zu einem Außerirdischenangriff, das Fotos und Zeugenaussagen enthält.

Dem Bericht zufolge erschien ein Flugobjekt über der in Sibirien trainierten Militäreinheit, berichtet tvklan.al.

Darin heißt es, dass daraus fünf kleine Humanoide mit großen Köpfen und großen schwarzen Augen hervorgingen. Nur zwei Soldaten sollen diese Begegnung überlebt haben.

Der Bericht besagt, dass fünf Wesen aus dem abgestürzten Schiff hervortraten und zu einem verschmolzen, wodurch eine Lichtkugel entstand, die dann explodierte und 23 Soldaten in Stein verwandelte.

Unter Berufung auf den KGB-Bericht heißt es außerdem, die überlebenden Soldaten seien in ein geheimes Forschungsinstitut in der Nähe von Moskau gebracht worden.

Ein CIA-Vertreter schreibt am Ende des Berichts, wenn die KGB-Daten echt seien, handele es sich um ein furchtbar bedrohliches Thema. „Außerirdische verfügen über Waffen und Technologien jenseits unserer Vorstellungskraft.“