Gefährliche Rechteck-Wellen im Mittelmeer entdeckt (Video)

Die Besatzung eines Fischerbootes hat vor der Küste der Türkei ein seltenes Naturphänomen beobachtet: Überall waren plötzlich quadratische Wellen. Aufnahmen zeigen, wie die Arbeiter fassungslos übers Meer schauen und rätseln, was es damit wohl auf sich hat.

Was die Männer offenbar nicht wussten: Sie waren mit ihrem kleinen Kutter in großer Gefahr. Denn die sogenannte Kreuzsee kann sowohl für Badegäste als auch Schiffe zur tödlichen Bedrohung werden.

Das Schachbrettmuster auf dem Meer, das hier in der Ägäis zu sehen war, entsteht nur dann, wenn Wellen aus unterschiedlichen Richtungen aufeinandertreffen, etwa bei einem schnell ziehenden Sturmtief. Auch in der Nordsee oder an der Atlantikküste gab es bereits Sichtungen.

Das Naturspektakel ist äußerst selten, wobei die beeindruckende Schönheit trügerisch ist: „Eine solche Kreuzsee kann die Manövrierbarkeit von Schiffen erheblich beeinträchtigen“, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Für Boote sind die Wellen unberechenbar. An Orten, an denen es öfter starke Winde gibt, treten sie entsprechend häufiger auf, wie im Golf von Biskaya zwischen Spanien und Frankreich.

Badegäste sollten sofort aus dem Wasser

Durch die Überlagerung der Wellen wird die quadratische Erscheinung erst sichtbar, wenn die Winde schon wieder abklingen. Menschen sollten dann sofort aus dem Wasser.

Die Strömungen seien selbst für erprobte Schwimmer zu stark, ein Sog könnte zudem jeden einfach unter Wasser ziehen. Inmitten der Kreuzsee verlieren Badegäste schnell die Orientierung, gerade, wenn Kraft und Ausdauer nachlassen.

Erfahrene Skipper oder Surfer wissen zumeist, dass eine Flucht ins seichte Meer Leben retten kann. Vom Ufer oder Leuchttürmen aus kann man das Naturspektakel hingegen gefahrlos beobachten.

Video: