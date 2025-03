Fortsetzung vom 2. Teil

Sie haben die Geschichte und ihre Chronologie so sehr durcheinander gebracht, dass sich Religionsvertreter auch heute noch mit Meinungsverschiedenheiten herumschlagen, weil es KEIN einziges historisches Originaldokument gibt, das älter als 200 Jahre ist und das jemand lesen und konsultieren könnte.

An dieser Stelle wäre es gut zu erwähnen, dass es vor der Schaffung der traditionellen Chronologie mehr als 200 Daten gab, die die Geschichte an das biblische Konzept anpassen wollten. Der Altersunterschied war wirklich beeindruckend.

Der Zeitraum von der Schöpfung bis zu Jesus Christus lag im Zeitraum zwischen 3.483 und 6.984 Jahren. Mehr als 3.500 Jahre Unterschied.

Was sie taten, war, dass sie Namen und Ereignisse aus der realen mazedonischen Geschichte der Alten Welt übernahmen und viele fiktive Geschichten erfanden, die nie existierten, um gefälschte Erzählungen von Ereignissen und Namen zu erstellen und diese in Millionen gefälschter Geschichtsbücher zu veröffentlichen, die das Bildungssystem der Neuen Weltordnung heute verwendet, um die Massen zu unterrichten.

Daher gibt es heute kein einziges ORIGINALBUCH, das älter als 200 Jahre ist, und jedes einzelne existierende öffentliche Buch ist eine fiktive Geschichte, die im Deutsch-Nordischen Institut geschrieben wurde, das 2012 geschlossen wurde und jedes einzelne Fach, das wir in Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt lernen, erfunden hat.

Sie erweiterten die Geschichte zunächst um das Jahr 1712, indem sie die Geschichte von Land zu Land kopierten, sie änderten die Namen und Daten von Orten und Charakteren, verwendeten aber dieselbe Geschichte, mit ein paar geänderten Details hier und da, da verschiedene nicht existierende Nationen und Ereignisse künstlich geschaffen wurden.

Die wahre Geschichte ist also in kodierten Mustern in Büchern verborgen, zu deren Schreiben die KI angewiesen wurde, und wenn sie diese Bücher heute lesen, können sie die kodierten Richtlinien heranziehen, um sie zu entschlüsseln, indem sie sie durch einen Computer verarbeiten, und der Computer wird für sie die wahre Geschichte der Welt schreiben, die für den normalen Leser, der keinen Zugang zu dieser Softwaretechnologie zum Entschlüsseln hat, eine falsche Erzählung und ein anderes Verständnis haben wird. Es geht um Spiele mit Worten.

Die wahre Geschichte liegt offen in den Büchern vor Ihnen verborgen, aber Sie müssen wissen, wie man sie entschlüsselt, um sie richtig verstehen zu können.

Denken Sie daran, was Terence Kemp McKenna, ein amerikanischer Ethnobotaniker und Mystiker, über „Worte“ sagte:

„Das wahre Geheimnis der Magie besteht darin, dass die Welt aus Worten besteht, und dass man das Geheimnis der Welt aufdecken kann, wenn man die Worte kennt, aus denen die Welt besteht.“

Bald nach seiner Gründung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte das Deutsch-Nordische Institut allein in Europa über 700 Hochschulen und Universitäten und weitere 100 auf der ganzen Welt gegründet, nicht nur mit dem Ziel, die gesamte Geschichte zu fälschen, sondern auch neue Sprachen, neue Quasi-Wissenschaften und alles andere in den Lehrplan von Schulen und Universitäten zu schaffen.

Diese Zahl an Hochschulen und Universitäten wuchs im Laufe der Jahre exponentiell und erreichte schließlich die Zahl von 25.000 Universitäten sowie einer unbekannten Zahl von Hochschulen auf der heutigen Welt, die alle unter dem Deckmantel des deutsch-nordischen Instituts betrieben werden.

Nach der großen Flut von 1802, die durch mehrere riesige Tsunami-Serien verursacht wurde, wobei die zweite mit einer Höhe von 600 m die größte war, die die ganze Erde verwüstete und überschwemmte, kurz darauf durch Hochspannungs-Direkt Energie Waffen vernichtet wurde, gefolgt von einer Bodeninvasion auf ihre Festung während der andauernden Trojanischen Kriege, waren alle Städte der Welt verlassen und leer, und die überlebende Bevölkerung, die vor der Flut in den unterirdischen Städten Zuflucht gesucht hatte, siedelte sich in Dörfern und auf dem Land an, um vor ihnen zu überleben eigene Produkte.

Es gibt viele Hinweise auf Geisterstädte auf der ganzen Welt in der Zeit von 1840 bis 1860 mit leeren Straßen, die von Schlammfluten bedeckt waren…

Stimmt das was der Autor im oberen Text behauptet, ist das nur eine weitere Internettheorie?

