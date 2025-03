Starke, plötzliche Erwärmung der Stratosphäre vorhergesagt, letzter Zusammenbruch des Polarwirbels der Saison deutet auf Frost Mitte März hin

Titelbild: 3D-Darstellung der Polarwirbelspaltung – 13. März 2025.

Der endgültige Zusammenbruch des Polarwirbels in der Wintersaison 2024–2025 wird den Prognosen zufolge Mitte März eintreten, wenn es zu einer starken Erwärmung der Stratosphäre kommt, die möglicherweise zu erheblichen Wetterstörungen auf der Nordhalbkugel führt.

Eine Analyse von Andrej Flis von Severe Weather Europe (SWE) zeigt, dass der zweite Polarwirbel-Zusammenbruch des Jahres 2025 voraussichtlich Mitte März stattfinden wird. Dies folgt auf den vorherigen Zusammenbruch Mitte Februar, der rekordverdächtig kalte Temperaturen über die Vereinigten Staaten brachte.

Dieses Ereignis wird voraussichtlich viel stärker sein als das vorherige und den endgültigen Zusammenbruch der Saison markieren. Der nächste Polarwirbel in der Stratosphäre wird sich erst in der Wintersaison 2025/26 bilden.

Die Windvorhersage deutet auf eine Umkehr der üblichen West-Ost-Strömung hin, was auf eine plötzliche Erwärmung der Stratosphäre (SSW) hindeutet. SSW führt zu einem Temperaturanstieg in der Stratosphäre und stört die Zirkulationsmuster.

SSW-Ereignisse sind dafür bekannt, den Jetstream zu destabilisieren, das Höhenwindband, das Wettersysteme steuert. Ein abgeschwächter oder mäandernder Jetstream öffnet oft die Tür für kalte arktische Luft, die in die mittleren Breiten eindringt, während mildere Luft nach Osten gedrückt wird.

Aktuelle Modelle deuten darauf hin, dass sich kalte Luft über dem Westen Kanadas und den USA sammelt und die Region je nach örtlichen Bedingungen möglicherweise auf beißenden Frost, starken Schneefall oder sogar Eisstürme vorbereitet.

Gleichzeitig zieht sich eine warme Luftmasse aus dem Osten der USA zurück, was auf eine starke Temperaturkluft schließen lässt, die extreme Wetterkontraste hervorrufen könnte – man denke an Blizzards in den Rocky Mountains, während der Südosten in für die Jahreszeit ungewöhnlicher Wärme schwelgt.

Die Lage der Tiefdruckgebiete wird entscheidend sein. Wenn sie sich über den zentralen Teilen der USA oder den Großen Seen festsetzen, könnten sie kalte Luft nach Süden ziehen und so die Ernten in den Präriegebieten bedrohen, die Energienetze durch den steigenden Heizbedarf belasten und den Verkehr durch späte Schneefälle behindern.

Frühere SSW-Ereignisse wie das „Beast from the East“ in Europa im März 2018 brachten heftige Schneefälle und Verkehrsbehinderungen mit sich. Nordamerika könnte ein ähnliches Szenario bevorstehen.

Wenn sich diese Systeme nach Norden verlagern, bleibt das Herzland der USA möglicherweise verschont, und die Kälte wird stattdessen in die Prärieprovinzen Kanadas geleitet, wo die Folgen unter anderem Viehverluste und vereiste Wasserkraftleitungen sein könnten.

Die aktuellen Prognosen sind noch vorläufig, da die Modelle gerade erst beginnen, die frühen Stadien der SSW-Nachwirkungen zu erfassen. Die Ergebnisse hängen davon ab, wie sich der Wirbel aufspaltet und wo sich Hochdruckanomalien festsetzen.

Bis Mitte März könnte der abgeschwächte Wirbel – der sich über Eurasien und Nordamerika in schwächer werdende Kerne aufgespalten hat – für wochenlanges Chaos in den Wettermustern sorgen, mit Auswirkungen, die bis in den April hinein anhalten.