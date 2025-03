Selbsternannter Zeitreisender sorgt mit Fünf Vorhersagen für 2025 für Aufruhr (Video)

Herr Thompson sagte außerdem voraus, dass am 1. September ein Außerirdischer namens Champion 12.000 Menschen zu ihrer Sicherheit auf einen anderen bewohnten Planeten transportieren werde.

Ein Mann, der behauptet, ein Zeitreisender zu sein, hat mit seinen alarmierenden Vorhersagen für das Jahr 2025 im Internet für Aufregung gesorgt.

Elvis Thompson hat am 1. Januar ein Video auf Instagram gepostet, in dem er fünf konkrete Daten nennt, an denen seiner Meinung nach große Katastrophen eintreten werden. Seine Behauptungen sind seitdem viral gegangen und haben Millionen von Aufrufen und eine Flut von Reaktionen hervorgerufen.

Zu seinen Vorhersagen gehören ein verheerender Tornado in Oklahoma, ein amerikanischer Bürgerkrieg, die Entdeckung eines kolossalen Meeresungeheuers, die Ankunft eines Außerirdischen namens Champion und ein gewaltiger Sturm in Amerika.

In dem Video sagte Thompson, der behauptet, in die Zukunft gereist zu sein, voraus, dass am 6. April ein 24 Kilometer breiter Tornado mit Windgeschwindigkeiten von 1.046 Kilometern pro Stunde Oklahoma in den USA verwüsten werde.

Er sagte außerdem voraus, dass am 27. Mai in den Vereinigten Staaten ein zweiter Bürgerkrieg ausbrechen werde, der zur Abspaltung von Texas führen und einen globalen Konflikt mit Atomwaffen auslösen werde, der Amerika letztlich in Trümmern zurücklassen werde.

Herr Thompson sagte außerdem voraus, dass am 1. September ein Außerirdischer namens Champion 12.000 Menschen zu ihrer Sicherheit auf einen anderen bewohnten Planeten bringen werde. Er warnte auch vor feindlichen Außerirdischen, die der Erde Schaden zufügen wollen.

Dann sagte Herr Thomson voraus, dass am 19. September ein gewaltiger Sturm die Ostküste Amerikas treffen werde. Und schließlich behauptete er, dass am 3. November im Pazifischen Ozean ein kolossales Meeresgeschöpf namens Serene Crown entdeckt werde, das sechsmal so groß wie ein Blauwal sei.

Seit es geteilt wurde, hat Mr. Thompsons Video mehr als 26 Millionen Aufrufe erhalten. Während einige Zuschauer im Kommentarbereich Skepsis äußern, kommentierten andere scherzhaft, dass der selbsternannte Zeitreisende die Lottozahlen der nächsten Woche eigentlich in der Zukunft hätte erhalten sollen.

„Du bist in die Zukunft gereist, hast all diese Informationen bekommen, konntest aber nicht mit den Lottozahlen der nächsten Woche zurückkommen?? Mann, hör auf mit dem Blödsinn“, schrieb ein Benutzer scherzhaft. „Ich werde dieses Video speichern und wenn auch nur eine davon falsch ist, werde ich dich vor Gericht verklagen“, kommentierte ein anderer.

„Tut mir leid, Sie haben jede Glaubwürdigkeit verloren, als Sie sagten: ‚Wir sind zu fortschrittlich geworden‘“, schrieb ein dritter Benutzer. „Wenn also der dritte Weltkrieg ausbricht und Atomwaffen eingesetzt werden … Wie kommen Sie dann aus der Zukunft? Wenn Atomwaffen eingesetzt werden, wären alle tot“, bemerkte ein anderer.