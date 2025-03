Gefälschte Geschichte: Die Erschaffung der Wurzelrasse vor 2.025 Jahren

Es gibt viele Hinweise auf Geisterstädte in der ganzen Welt aus der Zeit von 1840 bis 1860, deren leere Straßen von Schlammfluten bedeckt waren. Von Gorgi Shepentulevski

In den Jahren 1840 bis 1860 waren auf den Straßen der Großstädte keine Menschen zu sehen! Moskau, St. Petersburg, Edinburgh, Kopenhagen, Dresden, Rio, Toronto, Paris, London, Rom, Kiew, San Francisco, Chicago, Skopje, um nur einige zu nennen.

Bis 1860 gab es in den Großstädten überhaupt keine Menschen, und dann tauchten plötzlich erst in London und dann in Paris Menschen auf!

Die Herrscher der Neuen Weltordnung hinter den Kulissen hatten die bevorstehenden Ereignisse bereits im Detail geplant und waren sehr gut vorbereitet, finanziert und organisiert.

Zu diesem Zweck hatten die Verwalter der Neuen Weltordnung die wichtigste Institution finanziert, gegründet und mit der spezifischen Aufgabe ausgestattet, die Alte Welt in eine brandneue oberflächliche Welt umzugestalten.

Diese Institution hieß „Deutsch-Nordisches Institut“ und hatte ihren Sitz in Deutschland. Ihre Aufgabe war es, die gesamte Lebensweise der Alten Welt zu verändern, von dem, was die Menschen essen, bis hin zu dem, was die Menschen denken, und zwar praktisch und wissenschaftlich auf allen Ebenen der Wissenschaft und Natur.

Als die Aufgabe erfüllt war und die Weltstruktur erfolgreich umgestaltet worden war, wurde sie 2012 geschlossen und danach in Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt umgewandelt, um das zukünftige Weltbildungssystem zu beaufsichtigen und zu leiten.

Alle Aufzeichnungen über ihre Existenz wurden vollständig gelöscht, und wenn Sie im Internet danach suchen, werden Sie nichts finden.

Ich erfuhr von dieser sehr geheimen Institution durch Dr. Petar Popovski in einem seiner Interviews auf YouTube, der über gefälschte Geschichtsbücher sprach, die von dieser Institution geschrieben wurden.

Als das „Deutsch-Nordische Institut“ in Deutschland geschlossen wurde, übernahm das Smithsonian Institute in Washington, DC, USA, die Leitung und führt sie bis heute!

Jedes Mal, wenn jemand versehentlich einen archäologischen Fund ausgräbt, schickt das Smithsonian Institute seine Agenten sofort zur Fundstätte, um alle neu entdeckten Artefakte einzusammeln und zu verstecken, bevor sie die Chance haben, an die Öffentlichkeit zu gelangen.

Es gibt heute also kein einziges ORIGINALBUCH, das älter als 200 Jahre ist, und jedes einzelne öffentliche Buch ist eine fiktive Geschichte.

6476 nicht existierende Jahre wurden der Geschichte hinzugefügt!

Sie haben der Geschichte 6476 nicht existierende Jahre hinzugefügt, indem sie das sogenannte Nichtexistierende erfunden und fabriziert haben: das alte Ägypten, das alte Griechenland, das alte Rom, die alten griechischen Philosophen, die alten Hebräer, die alten Aramäer, die alten Palästinenser, die alten Chinesen, das alte Indien usw. usw. usw.!

Die gesamte Geschichte wurde verändert und verfälscht, und alle Zivilisationen, angefangen mit der ältesten Ubaid-Vincha-Zivilisation, die angeblich 8.500 Jahre alt ist und 2.000 Jahre lang zwischen 8.500 und 6.500 Jahren existierte, existierten tatsächlich einige Hundert Jahre lang gleichzeitig mit den weißen Riesenmenschen zwischen 1200 und 1637 n. Chr.

Diese Periode der Draco-Reptilienrasse ist in den gefälschten Geschichtsbüchern als Ubaid-(Vincha-)Periode bekannt.

Die sogenannten alten Sumerer, Akkaden, Babylonier, Assyrer und Perser sind überhaupt nicht alt, aber sie existierten nur kurzzeitig für etwa 100 Jahre gleichzeitig mit den weißen Riesenmenschen zwischen 1700 und 1802 n. Chr.

Alles in allem ist die gesamte Menschheitsgeschichte, seit die ersten Menschen in Engelsgestalt erschaffen wurden, also nur 2.025 Jahre alt, womit unsere gesamte Chronologie der wahren Geschichte auch nur 2.025 Jahre alt ist. Die Menschheit ist nicht Tausende oder Millionen Jahre alt, sondern erst 2025 Jahre alt, also bis zum heutigen Jahr 2025.

Und die aktuelle Generation der Menschen, die heute auf der Erde lebt, ist eine brandneue Wurzelrassengeneration, die in den letzten 200 Jahren entstanden ist, direkt nach der großen Flut von 1802 n. Chr., die alles auf der Erdoberfläche zerstörte und die Voraussetzungen für einen brandneuen Anfang schuf!

Die Indianer Amerikas, die Aborigines Australiens, Maui in Neuseeland und die übrigen Völker der pazifischen Nationen wurden vor 300 Jahren erschaffen, neben der bereits existierenden neuen einheimischen Wurzelrasse weißer Menschen, die etwas größer sind als wir, die vor 350 Jahren erschaffen wurde.

Die weißen Riesen zwischen 5 und 8 Metern, die die ersten Geschöpfe der ursprünglichen Siedler auf der Erde waren, wurden vor etwa 700 Jahren erschaffen. Dies war die Wurzelrasse Alexanders des Großen!

Vor der großen Flut wurden sie in unterirdischen Städten untergebracht und nach der Flut wieder an die Oberfläche der Erde gebracht. Sie waren etwas früher hier als wir Menschen von heute.

Stimmt das was der Autor im oberen Text behauptet, ist das nur eine weitere Internettheorie?

