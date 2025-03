Atemberaubendes neues Filmmaterial zeigt aus einem Flugzeugfenster, wie das SpaceX Starship mitten im Flug EXPLODIERT

Nach einer fehlgeschlagenen Mission im Januar startete SpaceX am Donnerstag auf der Starbase in Boca Chica Beach, Texas, seinen achten suborbitalen Flugtest seiner vollständig integrierten Megarakete Starship, einer Kombination aus der Oberstufe des Schiffs (S34) und dem Super Heavy Booster (B15) .

Unglücklicherweise wiederholte sich die Geschichte, als die Oberstufe von Starship den Weltraum erreichte, dort aber unkontrolliert zu rotieren begann, bevor sie den Kontakt verlor und auseinanderbrach, wodurch Trümmerteile am frühen Donnerstagabend auf die Erde zurückstürzten.

Eines der Ziele des Fluges bestand darin, den Super Heavy Booster mithilfe der Stäbchen auf dem Startturm zu fangen, was erfolgreich gelang.

„Während des Aufstiegs von Starship kam es zu einer schnellen, ungeplanten Demontage des Fahrzeugs und der Kontakt ging verloren. Unser Team begann sofort mit der Koordination mit den Sicherheitsbeamten, um vorgeplante Notfallmaßnahmen umzusetzen“, sagte SpaceX in einer Erklärung. „Wir werden die Daten des heutigen Flugtests überprüfen, um die Grundursache besser zu verstehen. Wie immer beruht der Erfolg auf dem, was wir lernen, und der heutige Flug wird zusätzliche Erkenntnisse bieten, um die Zuverlässigkeit von Starship zu verbessern.“

Die Federal Aviation Administration (FAA) gab eine Erklärung heraus, in der sie SpaceX auffordert, eine „Unfalluntersuchung“ zum Verlust des Starship durchzuführen.

„Während des Ereignisses aktivierte die FAA eine Debris Response Area und verlangsamte kurzzeitig Flugzeuge außerhalb des Bereichs, in dem Trümmer des Raumfahrzeugs herabfielen, oder stoppte Flugzeuge an ihrem Abflugort“, heißt es in der Erklärung. „Der normale Betrieb wurde wieder aufgenommen.“

Der Zweck einer Unfalluntersuchung besteht laut FAA darin, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen, die Grundursache des Ereignisses zu ermitteln und Korrekturmaßnahmen festzulegen, um ein erneutes Vorkommnis zu verhindern.

„Die FAA wird in jeden Schritt des von SpaceX geleiteten Unfalluntersuchungsprozesses eingebunden und muss den Abschlussbericht von SpaceX, einschließlich aller Korrekturmaßnahmen, genehmigen“, heißt es in der Erklärung.