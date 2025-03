Experten warnen: Yellowstone Supervulkan erwacht wieder zum Leben

Experten warnen davor, dass sich der Supervulkan Yellowstone offenbar auf einen verheerenden Ausbruch in naher Zukunft vorbereitet.

Laut Wissenschaftlern, die die Situation beobachten, würde ein Ausbruch des Yellowstone-Nationalparks Amerika als Weltmacht sofort auslöschen.

Endoftheamericandream.com berichtet: Ende Januar war im gesamten Yellowstone-Nationalpark ein Erdbeben der Stärke 3,9 deutlich zu spüren …

Ein Erdbeben in der Nähe des Yellowstone-Nationalparks erschütterte am Dienstag Teile von Ost-Idaho und West-Wyoming. Gegen 18 Uhr wurde etwa 24 Kilometer außerhalb von Mammoth, Wyoming, etwa 132 Kilometer nordöstlich von Rexburg, ein Erdbeben der Stärke 3,9 registriert. Es war das zweite Erdbeben in oder in der Nähe von Idaho heute. Gegen 6:25 Uhr erschütterte ein Erdbeben der Stärke 3,0 den Boden in der Nähe von Stanley. Nach Angaben des US Geological Survey ereigneten sich die Erdbeben in einer Tiefe von 7 bzw. 12 Meilen.

Anschließend kam es im Februar

zu zwei sehr besorgniserregenden Erdbebenschwärmen in der Region …

Die Erdbeben im Februar in Yellowstone waren durch zwei Schwärme gekennzeichnet. Vom 1. bis 8. Februar ereignete sich etwa 21 Kilometer südsüdwestlich von Mammoth im Yellowstone-Nationalpark eine Serie von 18 Erdbeben. Das stärkste Erdbeben der Serie hatte eine Stärke von 1,6 und ereignete sich am 3. Februar um 1:24 Uhr MST. Am 11. Februar ereignete sich etwa 8 Kilometer südsüdöstlich von West Thumb im Yellowstone-Nationalpark eine Serie von 11 Erdbeben. Das stärkste Erdbeben dieser Serie hatte eine Stärke von 2,4 und ereignete sich am 11. Februar um 1:44 Uhr MST.

Ich möchte etwas ganz klarstellen.

Es besteht derzeit absolut kein Grund zur Panik.

Aber ich glaube, wir sollten aufpassen.

Was also würde ein großflächiger Ausbruch des Supervulkans Yellowstone genau für die Vereinigten Staaten und den Rest der Welt bedeuten?

Im Folgenden finden Sie 12 Fakten über den Supervulkan Yellowstone, die mehr als nur ein bisschen beängstigend sind …

#1 Der Magma-Hotspot unter Yellowstone ist ungefähr 300 Meilen breit .

#2 Ein ausgewachsener Ausbruch des Yellowstone-Nationalparks könnte bis zu 1.000 Mal heftiger sein als der Ausbruch des Mount St. Helens im Jahr 1980.

#3 Laut Google AI könnte ein großflächiger Ausbruch des Yellowstone-Nationalparks Vulkanasche „bis zu 30–50 Meilen hoch“ schleudern.

#4 Laut Wikipedia steigt die Yellowstone-Caldera „um bis zu 150 Millimeter (5,9 Zoll) pro Jahr“.

#5 Im Yellowstone-Gebiet gibt es jedes Jahr mehr als tausend Erdbeben.

#6 Im Falle eines großflächigen Ausbruchs des Yellowstone-Nationalparks würde praktisch der gesamte Nordwesten der USA vollständig zerstört werden.

#7 Ein großflächiger Ausbruch des Yellowstone-Nationalparks würde bedeuten, dass praktisch alles im Umkreis von 160 Kilometern um den Yellowstone-Nationalpark sofort zerstört würde.

#8 Ein großflächiger Ausbruch des Yellowstone-Nationalparks könnte möglicherweise eine mindestens drei Meter dicke Schicht Vulkanasche in bis zu 1.600 Kilometern Entfernung abladen .

#9 Ein ausgewachsener Ausbruch des Yellowstone würde praktisch den gesamten Mittleren Westen mit einer sehr dicken Schicht Vulkanasche bedecken. Die Nahrungsmittelproduktion in den USA würde für einen längeren Zeitraum fast vollständig zum Erliegen kommen.

#10 Der „vulkanische Winter“, den ein massiver Ausbruch des Yellowstone-Nationalparks auslösen würde, würde den Planeten radikal abkühlen. Einige Wissenschaftler glauben, dass die globalen Temperaturen um bis zu 20 Grad sinken würden. Dies würde eine schreckliche globale Hungersnot zur Folge haben.

#11 Amerika wäre nach einem massiven Ausbruch des Yellowstone-Nationalparks nie wieder dasselbe. Einige Wissenschaftler glauben, dass ein vollständiger Ausbruch des Yellowstone-Nationalparks zwei Drittel der Vereinigten Staaten völlig unbewohnbar machen würde.

#12 Wissenschaftler sagen uns, dass es nicht darum geht, „ob“ der Yellowstone-Nationalpark erneut ausbricht, sondern „wann“ der nächste unvermeidliche Ausbruch stattfinden wird.

Überall auf der Welt erwachen Vulkane, die jahrhundertelang inaktiv waren, wieder zum Leben.

Der riesige Fels, auf dem wir alle leben, wird zunehmend instabil und das sollte uns alle zutiefst beunruhigen.

Wenn der Yellowstone-Nationalpark morgen ausbrechen würde, wären die Folgen absolut katastrophal.

Hunderte Kubikkilometer Asche, Gestein und Lava würden in die Atmosphäre geschleudert, was große Teile der nördlichen Hemisphäre mehrere Tage lang in nahezu völlige Dunkelheit stürzen würde. Nahezu alles im Umkreis von 100 Meilen um den Yellowstone-Nationalpark würde sofort ausgelöscht werden, doch ein noch viel grausameres Schicksal würde die Bewohner von Großstädten außerhalb der unmittelbaren Explosionszone wie Salt Lake City und Denver ereilen.

Extrem heiße Asche, Gestein und Staub würden buchstäblich wochenlang auf diese Städte niederprasseln. Am Ende wäre es für alle, die in diesen Gebieten leben, äußerst schwierig zu überleben. Tatsächlich wird geschätzt, dass mindestens 90 Prozent der Bevölkerung, die im Umkreis von 600 Meilen um Yellowstone lebt, getötet würden.

Experten zufolge würde ein solcher Ausbruch eine mindestens drei Meter dicke Schicht Vulkanasche bis zu 1.600 Kilometer weit wegtragen, und etwa zwei Drittel der Vereinigten Staaten wären plötzlich unbewohnbar. Die Vulkanasche würde den Großteil unserer Wasservorräte schwer verunreinigen, und der Anbau von Nahrungsmitteln in der Mitte des Landes wäre nahezu unmöglich.

Mit anderen Worten: Es wäre das Ende unseres Landes, so wie wir es heute kennen.

Der Rest der Welt, und das gilt besonders für die Bewohner der nördlichen Hemisphäre, würde einen sogenannten „vulkanischen Winter“ erleben. Wir würden in eine längere Periode der „globalen Abkühlung“ eintreten und die Durchschnittstemperaturen auf der ganzen Welt würden um bis zu 20 Grad sinken. Überall auf der Welt würde es zu Ernteausfällen kommen und eine schwere Hungersnot würde wahrscheinlich Milliarden von Menschen das Leben kosten.